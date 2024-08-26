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Временное прекращение приема беженцев из Сирии и Афганистана

Неопределенное содержание под стражей для депортации

Депортации в Сирию и Афганистан

Самые строгие пограничные Controls

- В настоящее время рассматриваются различные стратегии, и стоит взвесить их потенциальные последствия.

Трагическое событие в Золингене оставило долговременное влияние. Три жертвы, восемь раненых и множество безответных вопросов. Один из главных вопросов: каковы будут последствия фатального ножевого инцидента? В частности, ЕС требует от федерального правительства принять драконовские меры в политике убежищ.

В субботу вечером 26-летний сириец сдался властям и признался в преступлении. Пока не установлено, действовал ли подозреваемый как представитель так называемого Исламского государства (ИГ), как утверждают. Сообщается, что мужчину планировалось депортировать в Болгарию в 2022 году из-за отказа в его заявлении на убежище. Чтобы получить подробную информацию об инциденте и подозреваемом, нажмите здесь.

"Хватит уже!", - восклицает лидер ХДС Фридрих Мерц и теперь требует серию последствий. Какие предложения сейчас рассматриваются:

Временное прекращение приема беженцев из Сирии и Афганистана

"Оружие не проблема, а люди, которые их носят", - делает вывод Мерц после нападения в Золингене. В большинстве случаев это беженцы, в частности, с исламистскими мотивами, объясняет он в своем еженедельном информационном бюллетене "#MerzMail". Чтобы предотвратить будущие "нападения", лидер ХДС рассматривает возможность временного прекращения приема беженцев из Сирии и Афганистана: прием дополнительных беженцев из этих стран должен быть прекращен, требует лидер оппозиции.

Федеральное правительство считает полное прекращение приема неконституционным. "Это нарушило бы Основной закон и, скорее всего, также нарушило бы европейские права человека", - сказал представитель правительства Штефан Хебestreит.

Индивидуальное право на убежище конституционно защищено (статья 16а), поэтому изменения в законодательстве встретят серьезные барьеры и потребуют двух-thirds большинства в Бундестаге и Бундесрате. Представитель правительства Хебestreит эффективно отверг эту возможность: "Я не вижу никаких усилий со стороны тех, кто поддерживает правительство, чтобы изменить эту статью Основного закона". Переведено: коалиция "светофор" не склонна соглашаться.

По словам Себастьяна Хартманна, представителя СДПГ по внутренним делам, изменения в законодательстве не нужны - вместо этого требуется "строгое соблюдение текущих законов". Вовлечены местные власти в Северном Рейне-Вестфалии, сказал Хартманн stern: "Почему не была реализована существующая закон о проживании? Почему радикализированный экстремист и позже преступник не был идентифицирован полицией штата?".

Политик СДПГ ссылается на неудачную депортацию подозреваемого в Болгарию, которая была запланирована на июнь 2023 года. Потому что власти не смогли найти 26-летнего сирийца в его убежище в Падерборне, шестимесячный период передачи по европейскому праву истек. Результат вкратце: Германия взяла на себя ответственность за дело, и подозреваемому был предоставлен ограниченный статус защиты.

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst объявил о всеобъемлющем расследовании. "Если на каком-либо уровне, будь то местном, государственном или федеральном, была допущена ошибка, то правда должна быть установлена", - сказал он.

Неопределенное содержание под стражей для депортации

Еще одно требование от лидера ХДС Мерца: "Мы будем содержать под стражей каждого депортируемого преступника неопределенно для депортации". Что это значит - и какой должен быть результат?

Сначала важно различать содержание под стражей для депортации и содержание под стражей для выдворения. Содержание под стражей для выдворения может длиться максимум 28 дней, если есть риск побега. Только в начале года коалиция "светофор" продлила возможную продолжительность до 28 дней. Цель: дать властям больше времени на подготовку депортаций и предотвратить укрытие лица, подлежащего депортации.

С другой стороны, содержание под стражей для депортации (статья 62 Закона о проживании) может быть предписано в виде так называемого безопасности содержания под стражей до шести месяцев и впоследствии продлено на максимальный срок двенадцать месяцев. Однако только в том случае, если причины невозможности депортации лежат в компетенции лица, а не властей.

Таким образом, уже возможно содержать под стражей лиц, подлежащих депортации, в безопасном содержании под стражей до 18 месяцев. В то же время есть много критики от организаций беженцев, таких как ProAsyl, о условиях содержания под стражей в депортационных тюрьмах.

Поэтому расширение, скорее всего, встретит различные сложности и не эффективно изменит тот факт, что количество проведенных депортаций, несмотря на примерно 30-процентный рост в этом году, остается относительно низким.

И как уже упоминалось, в случае подозреваемого в Золингене депортация, видимо, не удалась, потому что его не нашли в его убежище в Падерборне в июне 2022 года. Теперь нужно выяснить, почему после его повторного появления не было новой попытки.

Хотя срок передачи истекает через шесть месяцев, он может быть продлен до 18 месяцев, если лицо скрывается. Согласно информации из "Der Spiegel", депортация не состоялась, потому что подозреваемый был невыявленным и не хватало мест для содержания под стражей для депортации. Удлиненное содержание под стражей для депортации, скорее всего, не решит эту проблему.

Ситуация вновь выходит на первый план после недавнего нападения. Однако главный подозреваемый, сириец, кажется, не подходит под профиль: согласно европейскому праву об убежище, его должны были передать в Болгарию. Его криминальная деятельность, похоже, началась в Германии. Тем не менее, канцлер укрепил свою позицию по поводу последовательных депортаций во время визита в Золинген.

Тем не менее, сложная ситуация в Сирии и Афганистане сохраняется. Возвращения из Афганистана нет с августа 2021 года после захвата власти талибами. В Сирии, где Асад непрерывно воюет со своими гражданами с 2011 года, также нет депортаций. Министерство иностранных дел упоминает отсутствие дипломатических отношений и продолжающиеся конфликты в Сирии в качестве причин.

Министр внутренних дел Фрауке Петри (СДПГ) по-прежнему привержена переговорам о соглашениях о репатриации с этими странами. По словам ее представителя, она верит, что можно найти приемлемые решения. Ведутся переговоры с разными странами с целью облегчить возвращение опасных лиц и преступников в Афганистан и Сирию.

Крупных успехов не предвидится. Кроме того, Петри ранее намекала на секретные переговоры с другими странами, чтобы способствовать репатриации сирийцев и афганцев через соседние страны. Эти переговоры, похоже, оказались трудными.

Предлагается ужесточить пограничный контроль, чтобы бороться с нелегальной миграцией. После инцидента в Солингене Александр Тром, представитель фракции Союза по внутренней политике, вновь потребовал этого. Он выступает за восстановление проверок на всех немецких пограничных пунктах.

Министр внутренних дел Петри расширила пограничный контроль на немецких пограничных пунктах в последние месяцы. Хотя они были отменены в ЕС, в исключительных случаях, когда общественный порядок серьезно нарушается, могут быть сделаны исключения.

После кризиса с беженцами в 2015 году на границе с Австрией были введены временные стационарные проверки, которые неоднократно продлевались. В октябре прошлого года Петри ввела такие проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за значительного увеличения числа беженцев.

По словам Петри в апреле: "С тех пор, как мы ввели пограничный контроль в октябре, мы задержали 708 перевозчиков и предотвратили 17 600 нелегальных въездов". Во время чемпионата Европы по футболу звучали призывы продлить эти меры после спортивного события, не только от оппозиции, но и от политиков из партий "трафика".

Однако введение контроля на всех немецких государственных границах временно не так просто. Петри говорила о "значительных усилиях" во время чемпионата Европы. Аналогичные соображения применяются к предложению Содера о постоянной пограничной полиции в дополнение к федеральной полиции, как в Баварии.

В теории, это могло бы быть сложно: для каждого нового шестимесячного продления федеральное правительство должно доказать серьезную угрозу в качестве оправдания. На практике, однако, Европейская комиссия может закрыть глаза на это по политическим причинам, как объяснил профессор права Вальтер Михль из Университета вооруженных сил в Мюнхене "Шпигелю". "В качестве новой угрозы они принимают это, если контрабанда наркотиков, торговля людьми и даже глобальные политические вопросы, такие как ситуация на Ближнем Востоке, просто заменяются".

Таким образом, введение контроля на всех немецких государственных границах временно было бы трудоемким.

Европейский совет может быть вовлечен в дискуссии по спорному предложению лидера ХДС Фридриха Мерца, который требует временного приостановления приема беженцев из Сирии и Афганистана, что может потенциально нарушить регламенты ЕС по правам человека.

Федеральное правительство Германии в настоящее время рассматривает вопрос о полном прекращении приема беженцев из Сирии и Афганистана, и Европейский совет может иметь к этому отношение из-за потенциальных последствий для прав человека в ЕС.

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