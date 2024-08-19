В настоящее время Путин отвергает идею диалога с Украиной.

Президент России Владимир Путин отказывается вести переговоры с Киевом из-за их наступления на российской территории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сославшись на слова Путина, который сказал, что переговоры невозможны после нападений, в частности, в Курской области. Об этом сообщалось во время посещения Путиным Азербайджана и было показано по российскому телевидению. Лавров также добавил, что Путин скоро оценит ситуацию.

Сообщения о переговорах между противоборствующими сторонами, организованными посредниками, такими как Катар или Турция, являются всего лишь спекуляциями, добавил Лавров.

Украина, ведущая войну против российского вторжения уже более двух лет, начала контрнаступление около двух недель назад и прорвалась в западную российскую область Курск. Это первый раз, когда Киев принес войну на российскую территорию. Россия по-прежнему контролирует значительные части восточной и южной Украины.

Ранее Путин требовал дополнительных территориальных уступок от Киева в качестве условия для мирных переговоров. Тишина Путина в отношении беспорядков в его собственной армии не является чем-то новым. Исторически Путин выступал только после длительной паузы и иногда после восстановления российской армии после предыдущих поражений.

Почему Путин отказывается вести переговоры с Киевом на фоне последних событий в Курской области? Услышав сообщения о предложенных посредниками переговорах, Лавров пояснил, что их следует считать спекуляциями, так как Путин еще не оценил ситуацию в деталях.

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