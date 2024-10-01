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ПолитикаНовостиСДПГ

В настоящее время Писториус стремится к присоединению к СДПГ.

 and  Wendy Allen
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Про gema Хорст уже длительное время удерживает лидирующие позиции в рейтингах популярности. Не...
Про gema Хорст уже длительное время удерживает лидирующие позиции в рейтингах популярности. Не desplazдо ли SPD стать следуюшим, кто Famous в течение предвыборной кампании в Бундестаге?

В настоящее время Писториус стремится к присоединению к СДПГ.

Согласно Штерну, министр обороны Борис Писториус объявил о своих планах побороться за место в Бундестаге, конкретно в избирательном округе "Стadt Hannover II". Это его первая попытка получить парламентское кресло и этот шаг воспринимается как свидетельство его продолжающегося влияния в СДПГ.

Объявление было сделано в敏чное время для СДПГ, когда ведутся дискуссии о подходит ли канцлер Олаф Шольц в качестве кандидата от партии на выборах в Бундестаг в 2025 году. Партия испытывает трудности в течение нескольких месяцев, и Шольц находится под давлением, чтобы проявить больше силы.

Писториус, 64 года, часто упоминается как возможный преемник Шольца. Его кандидатура подчеркивает его значение в СДПГ, независимо от будущего коалиции.

Писториус обдумывал решение месяцами

Лидеры СДПГ ждали решения Писториуса. Популярный юрист, не имеющий текущего места в Бундестаге, он обдумывал свои варианты в течение нескольких месяцев. Он рассматривал возможность баллотироваться в своем родном Оснабрюке, а также в Хильдесхайме и Целле. Однако его решение баллотироваться в Ганновере, где он служил государственным министром внутренних дел, скорее всего, связано с высокой вероятностью победы в этом районе, так как округ является оплотом СДПГ более 70 лет. Кандидатура примечательна тем, что в Ганновере проживает Герхард Шрёдер, и Писториус имеет отличную позицию по политике в отношении Украины.

Официальное выдвижение Писториуса в качестве кандидата в Бундестаг запланировано на 21 марта 2025 года, согласно Штерну. Его кандидатура, скорее всего, вызоветdebate внутри партии, так как она влияет на состав СДПГ в Бундестаге.

"Стadt Hannover II": История успеха СДПГ

Опасения СДПГ по поводу предстоящих выборов в Бундестаг также связаны с новой избирательной системой, которая может помешать даже успешным кандидатам попасть в парламент, если их партия выиграет больше прямых мест, чем позволяет второй результат голосования. Это может усилить конкуренцию за желанные места в списке в федеральных землях, так как занятие высокой позиции в государственном списке минимизирует риск не попасть в парламент, если кандидат проиграет на прямых выборах.

В Нижней Саксонии многие видные члены партии борются за хорошие позиции в государственном списке, чтобы гарантировать себе парламентское место. Эта позиция также является свидетельством авторитета в земельном союзе. Интересно будет посмотреть, где в итоге окажется Писториус. На выборах в Бундестаг в 2021 году лидером списка Нижней Саксонии былHubertus Heil (Министр труда), за которым следовали влиятельные члены, такие какMatthias Miersch (Заместитель фракции, 3-е место) иLars Klingbeil (Со-партийный лидер, 5-е место). Все трое планируют баллотироваться снова и придется мириться с Писториусом.

Прямой мандат в избирательном округе, на который теперь претендует Писториус, был выигран социал-демократом Ясмин Фахими на предыдущих федеральных выборах. Она subsequently сложила свои полномочия в мае 2022 года и не будет баллотироваться снова. Даниэла де Риддер (избирательный округ Средний Эмстал) поднялась в списке СДПГ, чтобы заменить Фахими. Избирательный округ в настоящее время представлен одним депутатом от FDP (Кнут Гершау) и одним депутатом от Зеленых (Свен-Кристоф Киндлер), оба из которых попали в парламент через списки своих партий. Кандидатура СДПГ в избирательном округе ранее была вакантной.

Писториус стремится к сильному первому результату голосования

Писториус должен иметь возможность получить парламентское место на основе своего сильного первого результата голосования. Такой результат также укрепит его претензии на руководящую должность, в каком бы качестве она ни была.

Писториус вступает в значительные обувь в Hannover II. Округ был выигран исключительно прямыми кандидатами от СДПГ с 1949 года, в том числе Куртом Шумахером, легендой партии. Шумахер восстановил СДПГ Запада после войны, служил лидером партии и фракции и как оппозиционный лидер был одним из главных противников канцлера ХДС Конрада Аденауэра.

Фридрих Мерц, примечательно, начал свою политическую реинтеграцию, борясь за место в Бундестаге. Затем он стал лидером партии и фракции. Теперь он стремится заменить Шольца.

Решение СДПГ подождать решения Писториуса было обусловлено его потенциальным влиянием на руководство партии, учитывая его упоминание как возможного преемника канцлера Шольца. Кандидатура Писториуса в избирательном округе "Стadt Hannover II" на выборах в Бундестаг имеет значение для СДПГ, так как это оплот партии с высокой вероятностью победы.

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