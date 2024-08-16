В настоящее время Евросоюз находится в спирали снижения в отношении Украины

Глава СДПГ Кюнхерт критикует Мерца и ХДС из-за Украины, называя тактику выборов

Генеральный секретарь СДПГ Кюнхерт обвиняет председателя ХДС Мерца и его партию в отступлении от своей позиции по Украине из-за выборов в Саксонии. В беседе с Welt-TV Кюнхерт заявляет, что союзники уже два года давят на правительство с требованиями поставок оружия, но теперь молчат. Он называет это "стратегическим ходом перед выборами". Кюнхерт также ставит под сомнение способность Мерца стать канцлером, заявляя: "Я не думаю, что этого достаточно для того, кто хочет стать канцлером этой республики в следующем году". Опросы предсказывают близкую борьбу между ХДС и АФД на выборах в ландтаг Саксонии 1 сентября. Недавний опрос Insa показывает АФД на 32%, а христианских демократов - на 29%. Помощь Германии Украине также влияет на избирательную кампанию. Министр-президент ХДС Креtschmer, в частности, выступал за сокращение военной помощи, что вызвало внутрипартийную критику. Лидер партии Мерц пока не прокомментировал этот вопрос.

21:26 Россия включает в список "террористов и экстремистов" соратников Навального

Россия добавила в свой список "террористов и экстремистов" не менее девяти человек, имеющих разные связи с покойным критиком Кремля Навальным. Их имена появились на сайте Росфинмониторинга в списке финансового надзора. Среди них - бывший пресс-секретарь Навального Ярмыш, председатель Фонда борьбы с коррупцией Пехова, и адвокаты Михалькова и Федулова, проживающие в изгнании. Кроме того, под стражей находятся Кравцова и Комлева, а также Нисовец с YouTube-канала Навального и его продюсер Волоконская. Маляревский, программист Фонда борьбы с коррупцией, также попал в список за пожертвования фонду и был приговорен к семи годам заключения.

20:38 Взрыв "Северного потока": Польша отрицает причастность

Польское правительство отрицает свою причастность к взрыву газопровода "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Заместитель премьер-министра и министр цифровой трансформации Польши Гавковский заявил: "Польша не имеет к этому никакого отношения. Это ложь сказать иначе", - в ответ на предыдущие утверждения бывшего главы БНД Хanninga. Ханинг заявлял о причастности польских властей к взрыву, ссылаясь на соглашение между высшими украинскими и польскими чиновниками. Гавковский решительно опровергает эти утверждения, называя их "российской дезинформацией, поддерживаемой немецкими политиками и чиновниками".

20:13 Погибли два гуманитарных работника в Курске во время эвакуации

Два гуманитарных работника, помогавших в эвакуации гражданского населения в Курске, погибли в результате атаки, сообщает российское агентство. Два сотрудника "Народного фронта", российского союза неправительственных организаций, погибли, когда снаряд попал в их автомобиль в приграничной зоне Курска, согласно заявлению организации в Telegram. Еще один человек получил ранения.

19:39 Задержаны руководители двух призывных пунктов за взятки

Руководители двух призывных пунктов недалеко от Киева были арестованы за получение взяток за освобождение призывников от военной службы. "Украинская правда" сообщает о обнаружении конвертов с деньгами и их изъятии во время обысков помещений и квартир в Буче и Борисполе. Руководители призывных пунктов и их сообщники получили примерно один миллион долларов за свои услуги. По данным, 20 человек были идентифицированы, пытавшихся избежать военной службы подобным образом. Молодые украинцы регулярно пытаются уклониться от военной службы различными способами, часто пытаясь перейти через зеленую границу в соседние страны. С ужесточением контроля, контрабандистские gangs находят новые способы переправлять уклонистов через границу - обычно в Румынию - за большие суммы.

18:51 Власти подтверждают разрушение моста в Курске, препятствующее эвакуации

Власти подтверждают разрушение моста в Курске, мешающего эвакуации региона, сообщает российское агентство. Мост через реку Сейм якобы был разрушен украинскими силами, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти безопасности. Киевское правительство не сделало официального заявления. Вслед за продвижением украинцев в Курскую область началась эвакуация в районе Глушково, где проживает около 20 000 человек.

18:31 США намекают на увеличение военной помощи Украине

Администрация США намекает на увеличение военной помощи Украине. По словам Джона Кирби, спикера национальной безопасности США, официальное объявление ожидается в ближайшее время, как сообщается в CNN. Однако Кирби не раскрывает подробности.

18:11 Украина хочет стимулировать "справедливые" переговоры с Россией через наступление в Курске

Украина планирует побудить Россию к "справедливым" переговорам через свое наступление в российской области Курск, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. Подоляк заявил: "Военные действия способствуют необходимости России участвовать в справедливых переговорах". Украина подчеркивает, что не планирует навсегда аннексировать российскую территорию. В заявлении, распространенном spokesperson украинского министерства иностранных дел, говорится: "Чем скорее Россия согласится установить справедливый мир, тем скорее украинские войска прекратят свои наступательные операции на территории России". Президент России Путин обвиняет Украину в попытке укрепить свои позиции перед будущими переговорами через свое наступление.

17:12 Белоруссия ожидает вооруженной провокации от Украины у границыБелоруссия ожидает вооруженной провокации от Украины у своей границы. Напряженность сохраняется в регионе, согласно заявлению министра обороны Белоруссии Виктора Хренина. Он выразил озабоченность тем, что украинские военные подразделения, расположенные поблизости от границы, могут спровоцировать вооруженные инциденты или устроить спектакли на территории Белоруссии, в том числе и с участием белорусских националистических фракций. Заявление Хренина последовало за вторжением украинских войск в российский регион Курск.

16:22 Великобритания оценивает слабость России в КурскеПо оценке Великобритании, Россия не была должным образом подготовлена к украинскому наступлению в Курске. После первоначальной неразберихи военные силы были развернуты в большем количестве в регионе и строятся дополнительные оборонительные позиции для предотвращения дальнейшего продвижения украинцев. Украинские войска проводят наземную операцию в российском регионе Курск с 6 августа. Это первое подобное наступление со времени начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

16:01 Путин отправляется в Азербайджан, иммунитет от арестаПрезидент России Владимир Путин направляется в бывшую советскую республику Азербайджан на Каспийском море посреди столкновений между украинскими и российскими войсками в Курске. Путин совершит государственный визит в столицу Азербайджана Баку 18 и 19 августа, как объявил Кремль. Повестка дня включает обсуждение стратегического партнерства между странами и геополитических вопросов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Алиев, который правит своей страной железной рукой и критикуется за нарушения прав человека, посетил Москву в апреле. Во время пребывания Путина в Баку планируется подписание нескольких документов, но Кремль не предоставил дальнейших подробностей.

Путин, разыскиваемый международно за предполагаемые военные преступления против Украины, не будет арестован в Азербайджане. Нефте- и газобогатый Южно-Кавказский республика служит важным поставщиком энергии для Европейского союза. Путин также, скорее всего, сделает заявление о мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

15:17 Потери в результате атаки на торговый центр в ДонецкеТорговый центр в восточной Украине в Донецке был целью атаки, в результате которой, по данным местных властей, погибли как минимум двое и семь человек получили ранения. Государственное новостное агентство России TASS сообщило эти цифры на основе сообщений экстренных служб. Видео, показанное российским новостным агентством РИА Новости, показало густой дым, поднимающийся от сгоревшего здания. По словам главы администрации Донецкой области Дениса Пушилина, атака была проведена украинскими войсками, что привело к масштабному пожару, охватившему более 10 000 квадратных метров торгового центра "Галактика". Также был затронут госпиталь. Местные власти сообщили, что район, в котором находится торговый центр, подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинской армии. Эти сообщения не могут быть независимо подтверждены. Всего неделю назад, по официальным данным, в результате ракетного удара России по рынку в городе Кostiantynivka в Донецкой области погибли не менее 12 человек и 44 получили ранения.

Украинские власти, как сообщается, вновь пытаются разрушить мост, соединяющий полуостров Крым, как сообщает Россия. Этот мост был аннексирован Москвой. По словам российской системы ПВО, они сбили 12 ракет ATACMS, направлявшихся к мосту, как объявило Министерство обороны России в Москве. К сожалению, министерство не предоставило доказательств этого заявления. Эти утверждения также не могут быть независимо подтверждены. Тем не менее, Украина неоднократно заявляла о своем намерении взорвать мост, как только у нее будет достаточная военная сила для этого, поскольку строительство моста было незаконным.

Кроме того, Министерство обороны Москвы сообщает о нескольких атаках дронов украинских ВВС и ВМС на Крым. К счастью, не было сообщений о повреждениях. От украинской стороны пока нет реакции на эти атаки на полуостров.

14:29 Украинские власти призывают к быстрой эвакуации из ПокровскаРоссийские войска уже некоторое время целенаправленно обстреливают восточноукраинский город Покровск. В результате украинские власти призывают жителей города, расположенного в Донецкой области, как можно скорее эвакуироваться, поскольку российские войска продвигаются вперед. "Противник продвигается быстрыми темпами", - говорится в сообщении Telegram. Времени осталось мало, чтобы "собрать личные вещи и переехать в более безопасные регионы".

13:59 В лесу: якобы уничтожен американский HIMARS в УкраинеС тех пор, как Украина использует американские ракетные установки HIMARS против российского вторжения, эта система оружия доставляет серьезные проблемы захватчикам. Теперь, похоже, российские войска одержали значительную победу: дроны отслеживают HIMARS, за которым следует видео с мощным взрывом.

13:34 Спортивный добровольческий корпус призывает российских солдат сдаватьсяРоссийский добровольческий корпус, сражающийся на стороне Украины, призвал российских солдат сдаваться. "Ваши политические советники, комфортно сидящие в задней комнате, говорят вам не сдаваться, а взорвать свою гранату", - пишут бойцы "Легиона свободы России" в Telegram. "Лучше жить, чем умирать за медаль командира", - добавляют они. Те, кто заинтересован в борьбе за "лучшее будущее России", также могут перейти на сторону и присоединиться к легиону. "Мы готовы общаться с каждым, кто выражает желание повернуть свое оружие против Кремля", - заявляют "Легион свободы России" и подобные группы, такие как "Российский добровольческий корпус". Историк и журналист Николай Митрохин как-то сказал ntv.de, что эти подразделения часто ассоциируются с крайне правыми экстремистами. Многие аналитики считают их военное значение низким и подозревают, что они в основном стремятся к медийному вниманию.

13:03 Россия заявляет о захвате украинской деревниРоссийские войска, как сообщается, захватили деревню Сергиевка в восточной украинской области Донецк, согласно российскому государственному новостному агентству ТАСС на основе информации от Министерства обороны. Эти утверждения нельзя независимо проверить. Россия часто объявляет о захвате деревень, создавая впечатление, что ее силы делают быстрый прогресс. Однако темп наступления в Донбассе остается медленным, и захваченные деревни часто сильно повреждены. Украинские силы часто отступают, чтобы защитить жизни своих солдат во время интенсивного давления российского вторжения в Донбассе.

12:20 Мунц: "Реакция на Курск показывает: многие россияне не заботятся о войне"Российская армия сталкивается с серьезными трудностями в отражении украинского наступления в Курской области. Корреспондент ntv Рейнер Мунц объясняет, почему Москва не направляет дополнительные войска из Донецка и дает представление о том, как ситуация воспринимается населением.

11:57 Украина сообщает о российских атаках в ДонбассеПо данным украинского Генерального штаба, российские войска продолжают активные атаки в Донбассе. Особенно интенсивные бои происходят в районах Покровск, Торецк и Курахово. Генеральный штаб в Киеве сообщает о документировании 144 военных столкновений в течение последних 24 часов. Российские силы атаковали с помощью многочисленных воздушных ударов и артиллерии, но эти атаки были в конечном итоге отбиты, согласно военному отчету. Российские войска стремятся подчинить весь Донбасс.

11:23 Россия объявляет немецкий альянс "нежелательной организацией"Немецкий альянс, созданный российскими региональными и местными политиками, осуждающими войну против Украины, классифицирован Россией как "нежелательная организация". Представители организации "Депутаты мирной России" якобы участвуют в событиях с "враждебной ориентацией по отношению к России" в Германии, согласно российским агентствам. "Они распространяют вводящую в заблуждение информацию об activities государственных органов России и поддерживают экстремистские организации", - заявило Генеральное прокуратура. Согласно их собственным заявлениям, альянс насчитывает 74 независимых региональных и местных депутата, многие из которых уже бежали в изгнание. "Все участники ассоциации считают режим Путина преступным, осуждают военную агрессию России против Украины и выступают за демократический путь для России и децентрализацию власти", - говорится на сайте организации.

10:07 Немецкие Мarder в Курске разжигают пророссийские СМИ - Журналист дает резкую отповедьИспользование украинскими немецкими БМП Marder в российском Курске вызывает пророссийские СМИ.Baseless claim, что Германия запускает новое нападение в стиле Второй мировой войны, набирает популярность. Часто используется манипулированное видео в качестве доказательства. Украинский журналист Илья Пономарев, известный своей работой, отвечает на платформе X: "Современная Германия кардинально отличается, с другими менталитетом и ценностями. Это совершенно другая сущность, чем в прошлом, и не заслуживает этих обвинений. Напротив, в нынешней европейской обороне Германия стоит твердо как второй по величине донор Украины. Пономарев подчеркивает, что танки в Курске - украинские, поставленные Германией для поддержки украинской демократии в целях самообороны. "Это Путин и его беспощадные генералы, разрушающие целые города, кто заслуживает сравнения с нацистами, если кто-то заслуживает".

09:57 Украинские ВВС сбивают все российские дроныУкраинские ВВС заявляют, что успешно перехватили все пять дронов, запущенных российскими силами в направлении украинских целей ночью. Три из них были иранского типа Shahed, а типы оставшихся двух были идентифицированы. Согласно украинским ВВС, Россия использовала три баллистические ракеты Iskander-M, и губернаторы Киева и Кировоградской областей сообщают об отсутствии повреждений или жертв после атаки. Дешевые дроны время от времени используются российскими силами для обнаружения позиций украинской ПВО и дезинформационных маневров.

09:32 Корреспондент ntv Криевальд: "Украина демонстрирует: мы помогаем - мы не нападаем"Украина якобы контролирует 1150 квадратных километров и 82 поселения в российской области Курск, согласно сообщениям журналиста ntv Наджа Криевальд. Украина стремится пригласить организации помощи в этот район, чтобы продемонстрировать свои добрые намерения, mentions Криевальд. Тем временем "второй Бахмут" зарождается в донецком городе Покровск:

08:48 "Системный сбой" в Ту-22М3: Россия терпит потерю сверхзвукового бомбардировщика в сибирском крушенииТу-22М3 средней дальности бомбардировщик разбился недалеко от Иркутска в Сибири, что стало серьезным ударом для российских ВВС. Туполевский самолет может быть оснащен управляемыми ракетами, крылатыми ракетами и потенциально "Кинжалом" гиперзвуковыми ракетами.

08:04 Украинский прорыв в Курске вновь вызывает предупреждения о третьей мировой войне - российский депутатПрорыв Украины в российском Курске якобы привел мир на грань глобального конфликта, считает российский депутат Михаил Шеремет. Шеремет, член комитета по обороне, утверждает, что Запад поддерживает Украину в ее агрессии. "При наличии западной военной техники, использовании западских боеприпасов в атаках на гражданскую инфраструктуру и неопровержимых доказательствах иностранного участия в атаках на российскую территорию можно сделать вывод, что мир стоит на пороге третьей мировой войны", - сказал Шеремет агентству РИА Новости. tanto США, как и Германия заявляют, что не участвовали в стратегическом планировании Курской операции. Многие эксперты, в том числе ISW, считают, что российские предупреждения о третьей мировой войне или ядерных угрозах направлены на посев страха и сдерживание западных правительств от дальнейшей поддержки Киева.

07:22 ISW: "Отсутствие стратегического видения" у Путина и российского руководстваКремль и российское военное командование создали "сложную, запутанную и пока неэффективную структуру управления в ответ на украинскую атаку на Курск", считает Институт изучения войны (ISW). Это свидетельствует о том, что Кремль не учитывал возможность серьезного украинского наступления, считает ISW. С осени 2022 года граница считалась статической линией фронта и "вероятно, не была адекватно спланирована для потенциальных сценариев обороны российской территории". ISW делает вывод, что Кремль сейчас размышляет, какие российские приграничные районы Украина может атаковать после переоценки своей стратегии обороны. Это подчеркивает, что российское руководство "отсутствует в стратегическом видении".

06:40 Украинский успех в Крыму: украинские СМИ сообщают об атаках на паромы и лодкиУкраинские силы якобы атаковали регион Крыма в течение ночи. По словам Сергея Братчука, спикера военной администрации в Одесской области, сообщается о предварительных повреждениях парома в порту Керчи возле Крымского моста и лодки в Чорноморске в Краснодарском крае. "Продолжается дальнейшее расследование". В последнее время Украина сообщала о множестве случаев потопления паромов и лодок, якобы использовавшихся для военных целей. Кажется, также была обнаружена подводная лодка:

05:59 CNN: США отказываются от развертывания ATACMS в Курске - предпочитается альтернативная стратегияПо данным CNN, США по-прежнему отказываются от развертывания ракет ATACMS с увеличенной дальностью из своих запасов в Курской области. На этот раз, однако, основной проблемой не является опасение эскалации. Броадкастер сообщает, ссылаясь на правительственные источники, что США считают, что ATACMS могут быть более эффективно использованы против региона Крыма, находящегося под российской оккупацией.

05:19 Зеленский: Необходимое для восточноукраинских войск прибылоПод растущим давлением российских войск на востоке Украины Киев сосредоточен на обороне в Донецкой области. Президент Владимир Зеленский отметил в своем ежедневном видеообращении, что большинство российских атак происходит в Торецке и Покровске. Необходимые поставки уже доставлены, он сказал: "Все, что нужно сейчас". Однако Зеленский не предоставил информации о дополнительном развертывании войск в высокоспорных зонах. Генеральный штаб в Киеве сообщил вечером, что было 68 столкновений с начала дня.

03:46 Губернатор: стратегический бомбардировщик Ту-22М3 разбился в сибирской РоссииГубернатор Иркутской области в сибирской России Игорь Кобзев сообщил о крушении стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Предполагаемая причина - техническая неисправность. По словам Кобзева, ссылаясь на Министерство обороны России, один член экипажа погиб, а остальные четверо членов экипажа смогли спастись и были доставлены в больницу.

23:08 Украина: иностранные добровольцы и их семьи могут получить гражданствоМинистерство обороны Украины объявило, что иностранные волонтеры, служащие в украинских силах обороны, и их семьи имеют право на получение украинского гражданства. Об этом объявил президент Владимир Зеленский, который выразил благодарность воинам, защищающим украинское государство, его народ и независимость. Они будут признаны с максимальной поддержкой, в том числе украинским гражданством. Это также относится к их семьям.

22:33 США одобряют продажу 600 Patriot-ракет для ГерманииПравительство США одобрило возможную продажу до 600 ракет и другого оборудования для систем ПВО Patriot Германии. Как сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности обороны, эта сделка укрепляет долговременную безопасность США и считается укреплением безопасности ключевого союзника НАТО, важного для политической и экономической стабильности в Европе. Германия передала несколько систем Patriot Украине.

22:14 СБУ: Украина расширяет пул обмена пленнымиСлужба безопасности Украины (СБУ) приоритетно занимается безопасным возвращением украинских защитников из плена у россиян. СБУ и силовые структуры активно работают над расширением пула обмена, захватывая больше российских солдат на поле боя. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк на совместном брифинге с руководителями Министерства обороны, Министерства внутренних дел, военной разведки Украины (ГУР), внешней разведки Украины (СЗРУ) и Уполномоченного по правам человека в Верховной Раде. "Вернуть украинских защитников домой – это первоочередная задача, поставленная Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским", - цитирует его пресс-служба. Украинская армия захватила более 100 российских и чеченских солдат во время продвижения к границе с Россией в направлении Курской области, согласно их данным.

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21:46 Польша чествует героев войны, проводит параллели с ПутинымПольша отметила победу над Красной армией военным парадом в Варшаве. Танки, солдаты и истребители из США и других союзных стран приняли участие в параде, на который собрались тысячи зрителей. Президент Анджей Дуда призвал к вооружению и силе в своей речи перед парадом, сказав: "Мы должны вооружаться и создавать такую мощь, чтобы никто не посмел нас атаковать". Мероприятие стало главным событием памятных церемоний Польши, посвященных победе польской армии над советскими войсками в битве при Варшаве в 1920 году. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш написал письмо солдатам, в котором сказал, что этот день чествует наиболее выдающиеся эпизоды в истории польской армии, отдавая дань жертве независимости и свободы. "В этот день мы чествуем всех героев, которые сражались за свою страну с момента ее основания", - объяснил он.

60-летний зритель Яцек Шеленбаум сказал, что хотя парад - это зрелище, он ценит возможность увидеть современное оружие армии и присутствие международных союзников. "Мы чувствуем комфорт, зная, что у нас есть это современное оружие и поддержка наших партнеров - американцев, британцев, румын и других. Это важно в нынешней ситуации, так как Польша не может полагаться на свою собственную силу, чтобы противостоять Путину", - объяснил Шеленбаум.

20:59 Полковник генерал Кристиан Фройдинг раскрывает больше о военной помощи Германии для Украины (обновление статьи)Координатор военной помощи Германии, полковник генерал Кристиан Фройдинг, вернулся из переговоров в Украине (см. также запись от 16:46). В серии видеороликов немецкой армии "Nachgefragt" Фройдинг раскрывает типы оружия, которые Германия планирует поставить Украине к концу года. Он сообщает, что фокус сделан на поставку дополнительных систем ПВО, артиллерийских систем, стрелкового оружия, дронов, танков и бронемашин. Будет поставлено две среднедиапазонные батареи IRIS-T SLM и две короткорадиусные батареи IRIS-T SLS. Кроме того, будут поставлены десять зенитных пушек Gepard с двумя 35-мм пушками. Близко к 30 отремонтированных танков Leopard 1A5 от специалистов Rheinmetall также отправятся в путь. Будет предоставлено более 400 бронированных машин MRAP. Артиллерийские системы будут представлены в виде 12 самоходных гусеничных артиллерийских систем PzH-2000 и четырех самоходных колесных артиллерийских гаубиц Zuzana 2.

20:20 Пять гражданских лиц погибли в результате российских атак на юге и востоке Украины по данным властейНа юго-востоке Украины власти подтверждают гибель пяти гражданских лиц в результате российских атак. Два человека погибли в результате авиаудара на северо-востоке Харькова. Также сообщается о смертельных случаях в результате артиллерийского обстрела на востоке Донецка. В южном регионе Херсон мужчина погиб в результате атаки дроном. Еще один погибший в Херсонском регионе, ранее раненый в результате атаки, скончался в больнице, как сообщается. Жителей Покровска, в частности семьи с детьми, призывают эвакуироваться из города, так как противник "с бешеной скоростью" приближается к нему в Донецкой области. Российская армия продолжает наступление на восточной части Украины, согласно украинскому правительству. Москва сообщает, что взяла под контроль Иванывку в Донецке, деревню всего в 15 километрах от стратегически важного транспортного узла Покровска.

19:30 Источники сообщают о продвинутых переговорах между США и Украиной о поставках дальнобойных крылатых ракетПереговоры между Украиной и администрацией Байдена якобы находятся на продвинутой стадии, согласно украинскому новостному порталу "Киевский независимый" на основе источников из правительства президента Владимира Зеленского. Время поставки этих ракет в Украину остается неясным, но возможна их поставка осенью, как сообщают источники. "Politico" подтверждает эти заявления, ссылаясь на анонимные источники, что администрация Байдена открыта к поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет, чтобы усилить недавно переданные истребители F-16. С начала российской агрессии Киев призывал США предоставить Украине дальнобойные ракеты для ударов по военной инфраструктуре и логистике России внутри страны.

19:16 Литва передает свежий пакет военной помощи УкраинеЛитва вносит свой вклад в военную поддержку Украины свежим пакетом. В него входят прицепы, прицепы и складные кровати, согласно украинскому новостному источнику "Укринформ", ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Литвы. Этот пакет состоял из бронетранспортеров, систем ПВО малого радиуса действия, ракет, систем противодронов, индивидуальных дронов, внедорожников, запасных частей, винтовок, боеприпасов, дымовых гранат и компонентов, переданных в августе в Украину.

здесь. Европейский Союз критиковал позицию ХДС по Украине, при этом генеральный секретарь СДПГ Кюhnert обвинял их в уклонении от этого вопроса из-за выборов. Европейский Союз не сделал официального заявления в отношении решения ХДС оказать давление на федеральное правительство для поставок оружия на Украину или его молчания по этому вопросу.

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