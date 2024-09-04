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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В настоящее время ЕС рассматривает возможность снижения налогов на продукты питания.

 and  Grigoriy Williams
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Специалисты предлагают подвергнуть европейским правилам маркировки пищи тщательной проверке.
Специалисты предлагают подвергнуть европейским правилам маркировки пищи тщательной проверке.

В настоящее время ЕС рассматривает возможность снижения налогов на продукты питания.

Из-за протестов фермеров ЕС выдвинул предложение от своего экспертного совета. Оно включает в себя предложение о снижении налогов на продовольственные товары и введение нового этикетки для животноводства, чтобы поднять стандарты сельского хозяйства. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что тщательно проанализирует эти предложения, стремясь сформулировать свежую концепцию пищевой и сельскохозяйственной промышленности в Европе.

В связи с растущими ценами на продовольствие в различных регионах эксперты ЕС выступают за "стимулирование потребителей через налоговые льготы". Члены должны использовать это, чтобы сделать продукты питания более доступными, особенно для семей с низким уровнем дохода.

Взгляд на Регулирование этикеток пищевых продуктов

Эксперты также предлагают пересмотреть регулирование ЕС в отношении этикеток пищевых продуктов. С 2016 года ЕС требует, чтобы на упаковке были указаны определенные детали, такие как содержание сахара или соли в пище. Кроме того, меры, используемые в маркетинге, направленные на детей, должны быть проверены. В отличие от первоначальных предположений, эксперты не выступают за снижение потребления мяса.

Фон дер Ляйен заявила: "Наша цель - процветающая и разнообразная сельскохозяйственная и пищевая промышленность, которая обогащает наших граждан и вознаграждает наших farmers за управление нашими ценными природными ресурсами более устойчивым образом".

Видение справедливой сделки для farmers

Она стремится создать "более справедливую систему" для farmers, заявила фон дер Ляйен прессе. Farmers часто вынуждены продавать свои продукты по цене ниже себестоимости. Однако его основная цель - "снижение бюрократии". До европейских выборов в июне фон дер Ляйен уже намекала на сдвиг в сторону меньшего экологического и климатического регулирования из-за давления от консервативной группы.

Отчет резюмирует выводы, полученные на круглом столе, инициированном фон дер Ляйен в январе после протестов farmers в различных странах ЕС. Участники включали организации farmers и экологи, пищевую промышленность и другие ключевые заинтересованные стороны. Отчет был составлен Петером Штрохшнейдером, ранее президентом Немецкого исследовательского фонда, который возглавлял Немецкую будущую комиссию по сельскому хозяйству до лета 2021 года.

В свете этих рекомендаций ЕС должен тесно сотрудничать со своими членами, чтобы внедрить эти изменения, гарантируя, что сельскохозяйственный сектор ЕС получит выгоду от этих реформ. Кроме того, приверженность ЕС справедливым сделкам для farmers должна выходить за рамки стадии предложения, что приведет к реальным улучшениям в их финансовом положении.

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