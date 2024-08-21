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ПолитикаНовостиБелый дом

В Милуоки конкуренция Харриса с Трампом усиливается

Камала Харрис вызвала переполох на президентских выборах в США, но одержать победу над Дональдом Трампом все еще непросто, о чем она неоднократно заявляла своим сторонникам.

 and  Elizabeth Wells
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- В Милуоки конкуренция Харриса с Трампом усиливается

Камала Харрис, демократический кандидат в президенты, разогревает свою партию для напряженной борьбы за Белый дом. В Милуоки она обратилась к своим последователям, сказав: "Мы знаем, что это будет напряженная борьба до конца. У нас есть работа, но мы любим вкалывать, потому что тяжелая работа приносит результаты." Подражая аплодисментам аудитории, она затем уточнила: "Мы еще не гарантировали победу." Хотя Харрис опережает Трампа в национальных опросах, ее преимущество обычно находится в пределах погрешности.

Посещение Харрис в Милуоки не было обычным визитом

Недавно Харрис была выдвинута в качестве кандидата в президенты от Демократической партии на съезде партии в Чикаго. После своей номинации она направилась в Милуоки, примерно в часе езды. Мероприятие проходило в том же зале, где республиканцы провели свой съезд с Трампом всего за месяц до этого.

Харрис излучала уверенность перед своими сторонниками, глядя на президентские выборы 3 ноября: "Мы победим. Но мы не можем почивать на лаврах до тех пор." Она предостерегла: "Это не просто мы против Дональда Трампа. Это две противоположные видения для нашей страны." По мнению Харрис, демократы смотрят в будущее, в то время как республиканцы застряли в прошлом.

Харрис выразила свою оппозицию Трампу

По мере того, как речь подходила к концу, Харрис заявила: "Давайте будем честными: Никто, кто пытается подорвать Конституцию США, не должен больше стоять за президентским значком." Трамп почти два года назад намекал на пренебрежение Конституцией США, ссылаясь на якобы фальсификации голосов на президентских выборах 2020 года.

Во время выступления Харрис в Милуоки произошел медицинский инцидент в толпе. Харрис прервала свою речь, чтобы позвать врача, и велела зрителям освободить проход. finally, she gave a thumbs-up, signaling that the situation had been handled. "Вот в чем настоящий дух единства - заботиться друг о друге," - заключила она.

Харрис планирует встретиться с официальными лицами в Белом доме на следующей неделе, чтобы обсудить свою стратегию кампании. Несмотря на непредвиденное прерывание во время своей речи в Милуоки, ее оптимизм остался непоколебимым, когда она сказала: "Мы продолжим нашу борьбу в Белом доме, несмотря на любые трудности".

После успешного разрешения медицинского инцидента Харрис выразила благодарность публике, сказав: " despite the hiccups, the unity and support you've shown today at The White House, I mean, in Milwaukee, is truly inspiring."

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