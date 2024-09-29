В Лондоне в 14:27, Москва столкнулась с самой большой потерей боеприпасов с начала конфликта.

Украинские дроны, якобы, нанесли наибольшие потери боеприпасов россиянам со времен начала войны, по данным британской оценки По данным британской оценки, украинские атаки беспилотников якобы нанесли наибольшие потери боеприпасов российским запасам со времен начала войны. 18 сентября склад боеприпасов вблизи Торопца в центральном регионе России Тверской области был поражен, предположительно уничтожив не менее 30 000 метрических тонн боеприпасов, как указано в обновлении разведки Министерства обороны Великобритании. Согласно министерству, дальнейшие украинские атаки были сообщены на складах в Тиходонске в южном регионе России Краснодарский край и других местах в Торопце 21 сентября. Потери боеприпасов на этих трех объектах являются крупнейшим уничтожением российских и поставляемых из Северной Кореи боеприпасов во время войны.

13:57 Россия обосновывает расширение своей ядерной политики Как ядерная держава, Россия защищает свои недавние обновления в доктрине развертывания ядерного оружия в ответ на критику. Новые руководящие принципы сдерживания необходимы из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России и поставок вооружений Западными странами Украине, чтобы попытаться победить Россию, как объяснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на российском телевидении. Решение о применении ядерного оружия принадлежит военным.

13:19 Волонтеры помогают против российских ракет Когда российские ракеты поражают здание в Харькове, Сергей всегда готов помочь. В составе группы волонтеров он оказывает помощь раненым и пытается спасти людей из-под завалов. Сергей сознательно выбрал эту роль.

12:42 Запорожье сообщает о 16 жертвах после атаки российских планирующих бомб Количество пострадавших в Запорожье после атаки российских планирующих бомб возросло до 16, в том числе 17-летнего подростка, сообщает городская военная администрация в Telegram. Российские силы изначально атаковали Запорожье 13 планирующими бомбами на рассвете. Все жертвы были спасены и получили помощь.

11:50 Зеленский вспоминает годовщину трагедии в Бабьем Яру Президент Украины Владимир Зеленский отмечает 83-ю годовщину трагедии в Бабьем Яру, когда более 33 000 евреев были убиты немецкой вермахтом в киевском овраге. Бабий Яр "ужасающий символ, иллюстрирующий, как совершаются самые ужасные преступления, когда мир выбирает игнорировать, молчать или оставаться безразличным вместо того, чтобы противостоять злу", - сказал Зеленский, который имеет еврейское происхождение, на онлайн-службе X. Бабий Яр служит мрачным напоминанием об atrocностях, которые правительства могут совершать, когда их лидеры прибегают к запугиванию и насилию.

11:16 Количество жертв атаки на украинскую больницу в Сумах возросло до десяти Количество жертв российских атак на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Больницу бомбили дважды в субботу. Второе нападение произошло, когда спасатели извлекали раненых и погибших и эвакуировали пациентов. Российские силы обстреляли пограничный регион 31 раз за ночь и утром.

10:42 Сообщения о пожаре на складе бронетехники в Волгограде После информации от военных блогеров, российские СМИ сообщают об взрывах возле российских военных баз. Взрывы были сообщены возле военно-морской базы в Балтийске, Краснодарском крае, где Россия запускает беспилотники-камикадзе против Украины. Новостное агентство Астра сообщает, что значительный склад боеприпасов в Котельбане, Волгоградской области, был поражен, за ним последовал крупный пожар и взрывы. На основании украинских сообщений, в Котельбанском складе хранились баллистические ракеты из Ирана и пусковые установки.

09:57 Генеральный штаб Украины сообщает о более 165 столкновениях с昨天 Генеральный штаб Украины сообщает о до 165 столкновениях с昨天, около четверти из которых произошли в Донбассе вокруг сильно оспариваемого города Покровск. Российские войска провели 73 воздушных удара по позициям и населенным пунктам, используя 124 управляемых авиационных бомбы. Они также запустили семь ракет. Кроме того, захватчики провели более 4700 атак, в том числе 179 атак с помощью реактивных систем залпового огня, и развернули более 1700 беспилотников-камикадзе. Украинские самолеты, а также ракетные и артиллерийские войска провели шесть ударов по районам, где концентрируются вражеские личный состав, вооружение и военная техника, согласно Генеральному штабу.

09:17 Высокопоставленный судья убит в результате российской атаки на гражданское транспортное средство в Украине Судья Верховного суда, предоставляющий гуманитарную помощь селу в Харьковской области, был убит в результате атаки беспилотника на гражданское транспортное средство. Новостной сайт Ukrinform сообщает об этом, ссылаясь на региональную прокуратуру. Персональный беспилотник врага атаковал внедорожник, в котором ехал судья Леонид Лобойко, чтобы доставить помощь. Он скончался от ран на месте. Трое женщин, которые также находились в машине, были ранены. Украина расследует возможные военные преступления и убийство.

08:55 Сообщения о ранениях в Запорожье после российских атак Украинские власти сообщают о значительных повреждениях гражданских зданий в промышленном городе Запорожье на юге Украины после новых массированных российских воздушных ударов. По меньшей мере семь человек получили ранения, сообщил глава региональной администрации Иван Федоров в Telegram. Люди могут все еще быть завалены обломками. Более десяти воздушных ударов привели к нескольким пожарам.

08:27 Россия: 125 вражеских дронов сбито прошлой ночьюРоссия заявляет, что сбила 125 вражеских дронов за предыдущую ночь. Министерство обороны заявило, что их системы ПВО успешно перехватили и уничтожили эти беспилотные летательные аппараты. Различные региональные губернаторы сообщают о повреждениях от этих атак, но нет жертв. Примерно 67 дронов было сбито над Волгоградским регионом, расположенным в южном России, 17 каждый над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

07:42 Украина: 1170 российских потерь за последние 24 часаПо данным Генерального штаба Украины, российская сторона понесла 1170 потерь за последние 24 часа. В этом числе примерно 652 000 раненых или погибших солдат. Украинцы также сообщают, что они успешно уничтожили 9 российских танков, 62 артиллерийских системы и 38 бронетранспортеров с предыдущего дня. Кроме того, 93 дрона были сбиты, и одна система ПВО была поражена, согласно деталям.

07:22 Онлайн-отчет: украинские удары по российскому арсеналуВоенные блогеры на онлайн-платформе утверждают, что украинские удары беспилотников были направлены на российский арсенал в Коть-Казань прошлой ночью. Местные сообщения свидетельствуют о пожарах в районе крупного российского арсенала в Волгоградской области. Система мониторинга пожаров NASA также сообщает о пожарах в северной части склада. Ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины пока не комментировали этот вопрос.

06:54 Клингебей призывает к солидарности с Украиной на предстоящем саммитеЛидер СДПГ Ларс Клингебей считает, что предстоящий саммит с президентом США Джо Байденом в Рамштайне должен продемонстрировать солидарность с пострадавшей от войны Украиной. Он заявил, что саммит должен четко передать сообщение о том, что все страны, в том числе США после выборов в ноябре, должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Клингебей также предложил структурировать будущие мирные конференции для обсуждения мирного решения конфликта, которое будет выгодно украинскому народу. Байден планирует посетить Германию 10 октября, а конференция, в которой примут участие 50 стран, оказывающих военную поддержку, состоится на авиабазе США в Рамштайне 12 октября. Предполагается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в этом мероприятии.

05:42 Секретарь Зеленского по развертыванию оружия: русские узнают первымиПо словам секретаря президента Украины, пока нет окончательного решения о развертывании западного оружия на российской территории. В интервью украинской новостной программе Сергей Никифоров объяснил, что переговоры с соответствующими сторонами, такими как Италия, Франция, Великобритания и США, все еще продолжаются, и нет четкого решения по этому вопросу. Никифоров упомянул, что русские первыми узнают о любом утверждении глубокого проникновения на их территорию. После получения этой информации будет объявлено официально.

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Украина разочарованаМинистерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирному плану Китая по прекращению конфликта в Украине. Министерство в Берне заявило, что их позиция по таким усилиям значительно изменилась. Однако украинское отношение к этому изменению décrit как разочарование. Украина в настоящее время планирует второе мирное саммит на ноябрь. На первой встрече в Швейцарии в июне приняли участие около 40 стран, за исключением России и Китая.

03:29 Литва поможет Украине военными поставкамиЛитва готовится доставить в Украину пакет военной помощи, который включает боеприпасы, компьютеры и логистические поставки. Помощь должна прибыть в Украину в течение недели, как подтвердил литовское правительство. С начала года Литва уже предоставила Украине 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры типа M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое связанное оборудование.

02:29 Трагедия в Слатине: трое погибших и шестеро раненых в результате российского удараТрое человек погибли и шестеро получили ранения в результате российских авиационных ударов по селу Слатино в Харьковской области. Жертвами стали гражданские лица, и удар повредил tanto образовательные, сколько коммерческие объекты, когда люди находились на улицах, сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 Северная Корея возмущена военной помощью США УкраинеСеверная Корея, которую обвиняют в незаконной поставке оружия России, считает военную помощь США Украине в размере 8 миллиардов долларов "серьезной ошибкой" и "игрой с огнем" против ядерной сверхдержавы России. Президент Джо Байден объявил об этой новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Помощь направлена на поддержку Киева в целях самообороны и включает оружие с большей дальностью, чтобы Украина могла атаковать Россию на расстоянии без риска ответного удара.

10:54 Команда Зеленского: США активно поддерживают "стратегию победы" УкраиныПо словам секретаря офиса президента Украины Сергея Никифорова, администрация США демонстрирует "активную поддержку" так называемой "стратегии победы" президента Владимира Зеленского. Это расходится с медиа-изображениями, намекающими на скептическое отношение Вашингтона. "Ложь", - уточняет Никифоров на украинском ТВ. Стратегия была "положительно воспринята". Он также упоминает, что президент США Джо Байден сигнализирует о возвращении с "определенными решениями и ответами" относительно стратегии на встрече группы контактов Рамштайн в Германии 12 октября.

10:25 Зеленский: если переизберут, Трамп станет союзником Украины Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Дональд Трамп будет на стороне Украины, если победит на выборах в ноябре. Зеленский сообщает это телеканалу Фокс Ньюс после встречи с американским республиканцем. "Я не знаю, что произойдет после выборов и кто станет президентом", - говорит Зеленский. "Но я получил четкий сигнал от Дональда Трампа, что он будет на нашей стороне, поможет Украине".

19:40 Лавров: Запад не должен пытаться одолеть ядерную державу "в последней битве"

На своей речи на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предупреждает Запад против попыток одолеть "ядерную державу, подобную России". Он называет такие попытки "самоубийственными". В прошлую неделю президент Владимир Путин вновь намекнул на возможность использования ядерного оружия. По его словам, любое нападение на Россию, усиленное ядерной державой, будет воспринято как совместное нападение этих стран.

Вы можете изучить прошлые случаи здесь.

Несмотря на оправдания России по расширению своей ядерной политики, кибервойна может представлять серьезную угрозу для обеих сторон в текущем конфликте. Риск кибератак на критически важную инфраструктуру, военные системы или цифровые ресурсы возрастает с каждым обострением tensions.

Недавняя поставка оружия НАТО Украине еще больше усугубляет эту уязвимость, так как Россия может воспринимать это как цифровое оружие, направленное на ослабление их оборонительных и наступательных возможностей. Защита от кибервойны станет все более важной, по мере того как война переходит на новые уровни.

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