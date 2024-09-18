В Ливане взорвалось другое взрывное устройство, связанное с Хезболлой, и более 100 человек пострадали

В Libanоне снова произошли взрывы, повредившие средства связи, принадлежащие членам «Хезболлы». Очевидцы утверждают, что среди этих устройств были портативные радиостанции. Один из очевидцев сообщил, что взрыв произошел недалеко от похоронной процессии, возглавляемой «Хезболлой».

По данным властей в Libanоне, произошла еще одна, предположительно, инспирированная Израилем инцидент, в результате которой по всей стране произошли взрывы, в основном в Бейруте. По словам источников, в этих взрывах пострадали портативные радиостанции, принадлежащие членам «Хезболлы». «Хезболла» также сообщила о взрыве некоторых «беспроводных устройств», подобных портативным радиостанциям.

По данным Министерства здравоохранения, в результате взрыва более 100 человек получили ранения, и по меньшей мере один человек погиб.

Свидетельства из южной части Бейрута и провинции Тир рассказывают о похожих звуках, которые слышались накануне. Сообщается, что на эти места были направлены машины «скорой помощи».

Один из очевидцев рассказал Reuters об этом событии, сообщив, что на этот раз причиной беспорядков стали портативные радиостанции, а не пейджеры, как во вторник. По крайней мере один взрыв произошел рядом с похоронной процессией, организованной «Хезболлой».

Накануне сотни пейджеров синхронно взорвались по всей Libanоне, в результате чего более 2800 человек получили ранения и более 12 человек погибли. Многие из пострадавших, как считается, были боевиками «Хезболлы», сражающимися с Израилем в Libanоне. В связи с этим возникло предположение, что ответственность за нападение лежит на Израиле.

Другие сведения, предоставленные очевидцем Reuters, указывают на то, что на этот раз причиной беспорядков стали портативные радиостанции, а не пейджеры, как во вторник. Кроме того, один взрыв произошел вблизи похоронной процессии, возглавляемой «Хезболлой», как сообщается в отчетах.

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