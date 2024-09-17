В Латвии вновь зарегистрировано нарушение воздушного пространства.

В Латвии произошел новый нарушение воздушного пространства, на этот раз из-за неизвестного авиационного объекта. Как сообщает военное командование Балтийских стран ЕС и НАТО, этот объект, без уточнения деталей, якобы появился из соседней Белоруссии и пересек восточную границу Латвии в районе Крустпилса.

В ответ на это патрульные подразделения НАТО, базирующиеся в Льеляварде, были направлены для мониторинга воздушного пространства. К сожалению, они не смогли обнаружить какие-либо подозрительные объекты в воздушном пространстве Латвии, как сообщило Министерство обороны в Риге.

Латвийские власти призвали граждан сообщать обо всех необычных авиационных объектах или подозрительной деятельности на границе. Латвия, подобно своим соседям Эстонии и Литве, не имеет своих боевых самолетов. С 2004 года воздушное пространство Балтии охраняется в сменах союзниками по НАТО. В настоящее время эту задачу также выполняют Вооруженные силы Германии, которые разместили в Льеляварде несколько Eurofighters.

После неудачи патрульных подразделений НАТО в поиске таинственного самолета Вооруженные силы Германии усилили наблюдение с помощью своих Eurofighters, базирующихся в Льеляварде. Несмотря на повышенную бдительность, подтвержденных случаев обнаружения неизвестного самолета в воздушном пространстве Латвии не зафиксировано.

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