В Курске разворачивается игра преследования и уклонения.

В угольной шахте в регионе Донбасс взрыв на конвейерной башне оказал существенную пользу России. Подполковник Маркус Райснер объясняет ntv.de, почему Украина все больше сталкивается с трудностями в защите Покровска от захватчиков, о чем сообщалось о непрерывных нападениях в выходные.

ntv.de: Подполковник Райснер, последние сообщения из Донбасса suggerent, что продвижение России испытывает некоторые затруднения. Однако Украина сообщила о 23 штурмовых атаках на Покровск в выходные, что делает его самой сложной областью для обороны в Донбассе в настоящее время. Насколько близки русские к Покровску в настоящее время?

Маркус Райснер: Основные силы России находятся примерно в 5-6 километрах от города. Первоначальное продвижение на Покровск замедлилось, но не потому, что русские исчерпали свои силы. Вместо этого они фокусируются на продвижении с флангов, а не на прямом наступлении на Покровск. В результате в северо-восточной части Покровска, около Тореза, происходят ожесточенные бои, и есть угроза окружения в двух местах к югу от города, где могут быть заблокированы украинские войска.

Не является ли замедление результатом того, что русские солдаты испытывают трудности с ресурсами?

Нет, бои продолжаются на широком фронте. Продвижение России можно разделить на несколько фаз. На первой фазе они используют тяжелую артиллерию и реактивные установки, чтобы измотать украинские позиции. Затем эти атаки усиливаются развертыванием управляемых бомб, в основном направленных на уничтожение украинских опорных пунктов. На второй фазе развертываются легкие силы, такие как пехота или штурмовые войска. Они продвигаются пешком или на мотоциклах, что делает их трудными мишенями для дронов. Если в воздухе присутствует много дронов tanto для разведки, как и для атак, то движущиеся vehicles быстро будут обнаружены. Таким образом, обычно используются легкие силы, и если они добиваются значительного прогресса, развертывается более сильный боевой элемент.

Это повышает шансы на прорыв?

Эти развертывания, растянутые на несколько километров, приводят к третьей фазе, которая мешает украинским защитникам формировать сильный пункт. Они пытаются растянуть себя как можно больше, чтобы защитить эти разнообразные, но одновременные атаки. Это приводит к высоким числам, как мы видим в ситуациях, подобных упомянутым 23 штурмовым атакам за короткий промежуток времени. Путем использования этих небольших продвижений, сделанных легкими силами, бронетранспортеры могут продвинуться еще дальше.

Но не прямо к Покровску?

Если рассматривать более широкую картину, мы видим продвижение российских войск к востоку от Покровска, которое они смогли прорвать несколько месяцев назад.

Теперь русские не пытаются расширить свою оккупированную территорию западнее Покровска, а вместо этого фокусируются на расширении на флангах?

Именно так. Ведутся усилия по введению дополнительных сил tanto на северном, как и на южном флангах. Интенсивные бои происходят на северо-востоке, примерно в 30 километрах от Покровска. На юго-востоке, в 20 километрах от города, русские сформировали небольшой карман, видимый на текущих картах ситуации. Дальше на юге, возле Вугледар, российские войска захватили две угольные шахты. Там тоже украинские войска сталкиваются с угрозой окружения.

Насколько важны эти захваченные шахты?

Очень важны. Рельеф местности в регионе плоский, с деревьями и кустарниками или небольшими водными путями, которые позволяют приблизиться к врагу незамеченным. Местность также усеяна небольшими деревнями, обычно расположенными возле производственных мощностей по добыче угля или подобных. Эти шахты имеют преимущество контроля над окружающей территорией через искусственные холмы, созданные земляными отвалами, и шахтные башни, которые служат отличными наблюдательными пунктами. Однако русские поделились видео, на котором показано нападение на шахту северо-восточнее Вугледара с использованием планирующих бомб для разрушения шахтной башни. Теперь русские могут продвигаться от шахты к шахте, что делает эффективную защиту территории украинцами затруднительной. В конце концов, вероятно, падет и сам Вугледар, шахтерский город. Видео с фронта показывают дроны с обеих сторон, уничтожающие vehicles и убивающие soldiers. Эти ссылки в украинских видео показывают, что русские постепенно продвигаются, толкая линию фронта дальше на запад.

Какая ситуация в районе Курска, где украинцы удерживают российскую территорию уже несколько недель?

Там происходит игра в кошки-мышки, роли поменялись по сравнению с ситуацией в Донбассе. Украинцы продвинулись в российскую территорию, а русские пытаются ударить по украинским войскам с флангов и оттеснить их. Украинцы защищаются. Это ситуация колебаний.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в выходные, что только четыре из 14 бригад могут быть адекватно укомплектованы. Это влияет на все сектора фронта?

Конечно, вот перефразированный вариант вашего текста:

Да, это влияет на украинские тактики обороны в районе Курска, а также в Донбассе и Харькове. Им нужны боеготовые войска там. Это также влияет на их стратегическое мышление. Украина хочет запустить еще одну offensive в следующем году, но для этого им нужны полностью укомплектованные бригады с бронетехникой, такой как танки и бронетранспортеры, и поддержка артиллерии. Но у них закончилось много запасов и они были повреждены во время летней offensive, и многие из 31 танка Abrams, отправленных из США, были уничтожены или повреждены, как и многие танки Leopard II.

Так что с ожидаемыми 100 танками Leopard I? Насколько это будет стимулом для Украины?

Сравнительно с танками Leopard II, танки Leopard I не столь мощны. Их технология схожа с российской и украинской техникой 70-х и 80-х годов с периодическими обновлениями. Для защиты своей территории Украина нуждается минимум в 300 танках. Но для возвращения территорий к 2025 году им понадобится минимум 3000 танков. Вот почему президент Украины не устает повторять: "Нам не хватает". Это уже проблема для обороны от российских атак, а для запланированного наступления в следующем году ситуация еще хуже.

С тех пор Зеленский упрашивает Запад разрешить использование дальнобойного оружия против российских командных пунктов, аэродромов и инфраструктуры. Стоит ли этот аргумент стольких усилий? Окажет ли он влияние?

По данным США, российские боевые самолеты выведены из зоны досягаемости ATACMS, американских дальнобойных ракет. У них было время подготовиться, так как этот разговор ведется уже давно. Теперь возможны атаки на командные центры, логистические хабы и склады боеприпасов. Все это debate раскрывает разногласия в Западе, которые выгодны России и используются ею. Кремль угрожает ядерным оружием, делает новые угрозы и добивается успехов в информационном пространстве. При этом Россия за последний месяц использовала более 4000 управляемых бомб, 300 крылатых ракет и сотни дронов против Украины. По словам Зеленского, 80% критической инфраструктуры повреждено или разрушено.

Frauke Niemeyer поговорила с Markus Reisner

В районе Курска в течение нескольких недель ведется игра в кошки-мышки между украинскими и российскими силами, в результате чего украинцы временно захватили российскую территорию. Из-за ограниченных ресурсов только четыре из 14 украинских бригад достаточно оснащены, что влияет на их оборонительные стратегии не только в Донбассе, но и в Курской области и Харькове. Ожидаемая поставка 100 танков Leopard I может укрепить ослабленную танковую силу Украины, но более старая технология и ограниченное количество танков не позволят вернуть территории к 2025 году.

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