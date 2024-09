В Курске разворачивается игра хищника и добычи.

В шахте, расположенной в регионе Донбасс, произошел трагический инцидент, в результате которого взорвалась конвейерная башня. Это трагическое событие оказалось выгодным для России, дав ей тактическое преимущество. Колонел Маркус Рейснер на ntv.de обсуждает сложности, с которыми сталкивается Украина при защите Покровска, спорного района в Донбассе, от захватчиков.

ntv.de: Колонел Рейснер, ходили слухи о замедлении продвижения России в Донбассе. В то же время Украина сообщила о 23 атаках на Покровск за выходные, что делает его самым спорным регионом в Донбассе. Что вы можете сказать о текущем положении Russians вблизи Покровска?

Колонел Рейснер: Российские войска находятся примерно в 5-6 километрах от границ города Покровск. Несмотря на то, что прямое наступление на Покровск замедлилось в настоящее время, Россия не выбирает фронтальную атаку. Вместо этого они пытаются окружить Покровск с разных направлений, что приводит к интенсивным боям в районе Тореза, расположенном северо-восточнее Покровска, в то время как угроза окружения нависает в двух местах на юге, угрожая окружить украинские войска.

ntv.de: То есть, это замедление не связано с истощением сил России?

Колонел Рейснер: Напротив, Россия все еще ведет интенсивные бои. Каждая атака России можно разделить на несколько фаз. Сначала они используют тяжелую артиллерию и реактивные установки для подавления украинских позиций непрерывными обстрелами. Во-вторых, они отправляют подкрепления, обычно состоящие из небольших групп пехоты или штурмовых troop, чтобы проникнуть на территорию.

ntv.de: Пешком? Так эти пехотные troop передвигаются пешком?

Колонел Рейснер: Да, эти разведывательные группы передвигаются пешком, используя мотоциклы для быстрого передвижения, которые являются сложными мишенями для дронов. При наличии многочисленных дронов tanto для наблюдения, как и для атаки, обычные vehicles, такие как боевые или бронированные vehicles, легко обнаруживаются, увеличивая их уязвимость.

ntv.de: А если эти легкие силы продвинутся далеко, что тогда произойдет?

Колонел Рейснер: В этом случае параллельно развертываются более тяжелые силы, обычно охватывающие несколько километров, чтобы отвлечь и разделить украинских защитников. Подход высокого давления направлен на предотвращение образования прочной линии обороны со стороны Украины, вынуждая их разделить свои усилия в обороне различных точек атаки. Это приводит к большему количеству атак, например, тех 23, о которых упоминалось в начале. Продвижение легких сил позволяет развертывать более сильные боевые элементы. Таким образом, Россия медленно продвигается вперед.

ntv.de: Но они не непосредственно продвигаются к Покровску?

Колонел Рейснер: Расширяя обзор, мы видим, что российские войска успешно прорвались на восток от Покровска несколько месяцев назад.

ntv.de: То есть, Россия не пытается расширить эту недавно занятую территорию к Покровску, а скорее расширяет ее по флангам?

Колонел Рейснер: Да, tanto на севере, как и на юге. Проводятся усилия по вводу дополнительных сил. Интенсивные бои начались на северо-востоке, возле Тореза, примерно в 30 километрах от Покровска. Двадцать километров юго-восточнее города Россия сформировала небольшой анклав, который легко различим на картах. Дальше на юге, возле Вугледар, России удалось захватить две угольные шахты, угрожая окружением украинским войскам.

ntv.de: Насколько важны эти захваченные шахты?

Колонел Рейснер: Очень важны. Плоская местность в регионе не оставляет много возможностей для незаметного подхода к врагу. Защитные полосы, образованные деревьями и кустарниками, и небольшие водные пути являются единственными реальными вариантами. Шахты доминируют в окружающей местности благодаря искусственным холмам, образованным горными работами, и наблюдательным башням. Украинцы могут использовать эти преимущества, чтобы следить и контролировать окружающую территорию. К сожалению, Россия вчера опубликовала видео, демонстрирующее разрушение наблюдательной башни возле шахты на северо-востоке Вугледара управляемыми бомбами.

ntv.de: Значит, Россия не полностью лишилась этого преимущества в Вугледаре?

Колонел Рейснер: Пока нет, но они сделали защиту этой территории сложной для Украины. Вугледар сам может пасть, так как это шахтерский город с многочисленными рабочими. Видео с фронта показывает использование дронов для уничтожения vehicles и солдат, тем самым раскрывая критические точки на поле боя. Эти удары дронов указывают на то, что несмотря на упорное сопротивление, Россия медленно продвигается вперед, и линии атаки и фронта неуклонно движутся на запад.

ntv.de: Как обстоят дела в районе Курска, где украинцы удерживают российскую территорию уже несколько недель?

Колонел Рейснер: Там мы наблюдаем своего рода игру в кошки-мышки, где роли поменялись по сравнению с нынешней ситуацией в Донбассе. Украина проникла на российскую территорию, а Россия пытается вытеснить их с флангов. Украина упорно сопротивляется. Это циклическая ситуация.

ntv.de: Президент Украины Владимир Зеленский объявил на выходных, что он может адекватно оснастить только четыре из 14 бригад. Это влияет на все секторы фронта?

Украинские оборонительные меры в Курской, Донецкой и Харьковской областях страдают из-за сложившейся ситуации. Для этих регионов необходимы хорошо оснащенные подразделения. Кроме того, это влияет на их стратегическое планирование. Украина планирует запустить еще одну наступательную операцию в следующем году, но для этого ей нужны полностью подготовленные боевые бригады, оснащенные танками, бронемашинами и артиллерией. К сожалению, значительная часть техники, использованной во время летней наступательной операции, была уничтожена, и многие из отправленных Abrams и Leopard II также были потеряны.

В ближайшие месяцы ожидается поставка примерно 100 танков Leopard 1. Какой будет их значимость для Украины?

В сравнении с Leopard 2, Leopard 1 менее мощный. Его технология сопоставима с российскими и украинскими системами 1970-х и 1980-х годов с некоторыми улучшениями. Если Украина хочет защитить свою нынешнюю территорию, ей понадобится как минимум 300 танков. Однако если она хочет вернуть потерянные территории к 2025 году, ей понадобится как минимум 3000 танков. По словам президента Украины, поддержка, которую они получают, недостаточна tanto для защиты от российских атак, сколько для запланированной наступательной операции в следующем году.

Одновременно с этим Зеленский уже несколько недель призывает разрешить использование дальнобойного оружия из Запада. Это оружие могло бы поражать командные пункты, аэродромы и инфраструктуру на территории России. Стоит ли этот спор? Будет ли он иметь заметное влияние?

По данным сообщений, русские уже переместили свои боевые самолеты в районы, недоступные для ATACMS, дальнобойных американских ракет. У них было достаточно времени для подготовки из-за длительных дискуссий. Хотя удары по командным центрам, логистическим объектам и складам боеприпасов возможны, спор подчеркивает отсутствие единства в Западе, что выгодно России и используется ею. Кремль угрожает ядерным оружием, строит больше угроз и добивается успехов в информационном пространстве. В то же время Россия использовала более 4000 управляемых бомб, 300 крылатых ракет и сотни дронов против Украины только за последний месяц. По словам Зеленского, уже 80% критической инфраструктуры было повреждено или уничтожено.

После анализа полковника Райснера стоит отметить, что стратегическое преимущество, полученное Россией после взрыва угольной шахты в Курской области, сыграло решающую роль в их нынешней тактике.Russians are utilizing the lessons learned from the Kursk incident to flank Pokrovsk from different directions, leading to intense fighting.

В то время как продолжается дискуссия о поставке танков Leopard 1, стоит учитывать, что даже если эти танки будут развернуты, они могут не обеспечить необходимой огневой мощи для эффективной защиты или возвращения потерянных территорий. Президент Украины подчеркивал необходимость более существенной поддержки от Запада, в том числе использование дальнобойного оружия для поражения целей на территории противника.

