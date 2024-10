В Крыму наблюдаются горящие топливные баки.

На день рождения Путина Украина вновь выбирает регион, любимый кремлёвским лидером: незаконно аннексированный Крым. После ударов беспилотников загорелся нефтяной объект в Феодосии, и дымные столбы видны вдоль южного побережья.

Важный нефтяной склад на незаконно аннексированном Крымском полуострове был подожжен украинскими ударами беспилотников, что вызвало объявление "технической чрезвычайной ситуации" со стороны администрации, установленной Москвой. О жертвах не сообщалось. Причина пожара не была раскрыта. Украинская армия взяла на себя ответственность за удар по нефтяному объекту в Феодосии в вечернее время.

Телеграм-канал Baza сообщил, что несколько топливных цистерн горели. Жители Феодосии поделились в соцсетях видео пожара, виня в этом удары беспилотников. Дымный след тянулся вдоль южного побережья Крымского полуострова.

Всю ночь над полуостровом звучали сирены, сообщалось о взрывах и зенитном огне из портового города Севастополя и российских военных баз Бельбек и Саки. Министерство обороны России подтвердило, что перехватило 21 украинский беспилотник за ночь, из которых 12 были над Крымом.

Россия отвечает ракетами "Кинжал"

Россия ответила на украинские удары боевыми беспилотниками и ракетами "Кинжал" в течение ночи. По словам мэра Киева Виталия Кличко в Telegram, обломки сбитой ракеты якобы упали на столицу города.

Украина использует стратегические удары по нефтяным объектам в качестве части своей обороны против российского вторжения, пытаясь нарушить поставки топлива врагу. Регулярно она использует беспилотные авиационные и морские vehicles для ударов по Крыму, что приводит к повреждению или уничтожению многих кораблей. 8 октября, ровно два года назад, в день рождения главы Кремля Владимира Путина, Украина нанесла ущерб частям Крымского моста.

