В Крыму на автозаправке загорелась беспилотная авиация

Украинские беспилотники подожгли крупное хранилище топлива в районе Крыма, подконтрольном России, ночью. Военное командование Украины в Киеве признало атаку, а свидетели в Феодосии выложили в социальные сети видео с пожаром, виня в этом беспилотники. Дым от пожара был виден издалека, поднимаясь над южным побережьем Крыма. Местные российские власти признали пожар, но промолчали о нападении беспилотников.

Весь полуостров вечером оглашали сирены воздушной тревоги. Обстрелы и противовоздушная оборона были зафиксированы в порту Севастополя и на военных объектах в Бельбеке и Саки. Министерство обороны России заявило, что сбило 21 украинский беспилотник, в том числе 12 над Крымом. Украина, похоже, нацелилась на нефтяные объекты врага, чтобы нарушить их поставки топлива в ответ на российское вторжение.

Одновременно Россия атаковала Украину своими боевыми беспилотниками. На рассвете были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по различным целям. Preliminary reports indicated that debris from a downed missile struck Kyiv's capital, as announced by Mayor Vitali Klitschko via Telegram.

Огненное шоу от взрыва беспилотника на топливном складе было видно на мили вокруг, бросая мрачный свет на ночь над Крымом. Из-за атаки России пришлось перебросить ресурсы на тушение пожара и защиту своих запасов топлива.

