В контексте, который мы приводим, формулировка может быть следующей:

«Бадди Уолз» уже около двух недель «подружился» с Камалой Харрис. Она — жесткая юристка, он — дружелюбный парень из глубинки Америки. На съезде он делает то, что нравится молодой аудитории: говорит просто и понятно.

«Тренер», — хором скандирует толпа: «Тренер, тренер, тренер!» Кандидат в вице-президенты Тим Уолз, бывший тренер и педагог, только что сказал демократическим делегатам США, что не участвовал в подобных крупных событиях раньше. Но он знает, как зажигать толпу. Уолз, нынешний губернатор Миннесоты, должен помочь Харрис, представляющей демократически доминирующую Калифорнию, завоевать решающие голоса для победы в ноябре.

«Это четвертая четверть», — рисует он картину борьбы с республиканцами: «Мы проигрываем тачдаун. Но у нас мяч и преимущество в нападении. Мы продвигаемся вниз по полю. И позвольте мне сказать вам, у нас есть правильная команда. Камала Харрис жесткая. Камала Харрис опытная. И Камала Харрис готова. Наша задача — блокировать и тащить. Дюйм за дюймом. Ярд за ярдом».

60-летний Уолз родом из глубинки Америки, где демократы и республиканцы борются за каждый голос, так как он может решить судьбу Белого дома. Ранее Уолз был конгрессменом. Он вспоминает, как был «сорокалетним учителем школы с детьми дома», без политического опыта и средств, но побеждал в глубоко красном районе. «Но знаете что? Никогда не недооценивайте учителя общественной школы. Никогда!» Толпа поддерживает его, размахивая ранее розданными плакатами «Тренер Уолз».

«Всех Принимаем»

Некоторые СМИ уже представляют выборы как борьбу за маскулинность сама по себе, с Уолзом, выступающим в роли прогрессивного папы с честными корнями, бывшим солдатом, учителем и тренером американского футбола, и его республиканский оппонент Дж.Д. Вэнс как токсичный мужской контраст, переводящий семейные ценности и католицизм в крайние требования. Не совсем одно или другое, но: Уолз придерживается более мягких стереотипов, связанных с семьей, особенно привлекательных против Дональда Трампа.

«Если ты вырос в маленьком городе, ты учишься заботиться друг о друге», — подчеркивает концепцию единства Уолз. «Соседние семьи могут не разделять ваши взгляды, они могут не практиковать вашу веру, они могут не разделять вашу привязанность. Но они живут поблизости. Всех принимаем». Когда Уолз выражает нежность к своей семье, его сын Гус встает, по лицу текут слезы, не в силах сдержать эмоции, пока его мать и сестра не усаживают его обратно на место.

За несколько недель после назначения кандидатом в вице-президенты Уолз превратился в универсальный билборд. Республиканцы, сказал он, просто странные, инициировав тренд. Он позиционирует себя как противоположность: простой семейный человек, демонстрирующий непринужденную аутентичность. Он говорит о сообществе и единстве, в то время как республиканцы фокусируются на разделении и «других», делая их недоступными. Уолз также апеллирует к молодому поколению. В конце концов, он был частью их жизни как учитель и отец в течение половины своей жизни. Демократы пытаются превратить эти качества в уникальную силу Уолза, которая поможет Харрис и ему попасть в Белый дом.

Молодые Голосующие Предпочитают Аутентичность

Ранее в тот день на мероприятии о том, как обращаться к избирателям в возрасте от 18 до 27 лет, акцент был сделан на том, что действительно движет этой важной группой для демократов. «У нас еще нет данных об этом, так как это рано», — говорит один из выступающих о Уолзе, «но когда этот белый парень из Миннесоты беседует со своей молодой взрослой дочерью в интервью, это интригует». Уолз также подписал несколько важных законов во время своего пребывания на посту губернатора, о чем говорят молодые избиратели.

Уолз важен для демократов, потому что он лучше всего общается с молодыми избирателями, чем Вэнс, и еще не глубоко погрузился в партийные структуры. Вероятно, без широкой поддержки этой группы Бiden не выиграл бы президентские выборы в 2020 году. Харрис и Уолзу нужно повторить это, иначе их шансы победить Трампа быстро упадут. На Generation Z не действуют тактики запугивания; они предпочитают аутентичность, видение будущего и чувство принадлежности. Коммуникация — ключ к Generation Z. Первые опросы показывают, что Уолз воспринимается как более аутентичный, чем Вэнс, и в целом более положительно.

Это также было очевидно в социальных сетях. После того, как Харрис выбрала Уолза, появилось много сообщений о вымышленных «папиных» сценариях. «Тим Уолз сует вам 20 долларов в карман, когда у вас заканчивается бензин», — одно из них; другое гласит: «Тим Уолз сигналит вам на светофоре, указывает вам опустить стекло и говорит, что у вас спускает воздух в правом заднем колесе». Веб-сайт игровых новостей IGN также обнаружил, что Уолз может стать первым «геймером-вице-президентом»: он был назван страстным пользователем Sega Dreamcast и иногда слишком увлекался консолью, что заставляло его жену отбирать ее.

Пока Работает

Как только его назначили вице-президентским кандидатом, Уолз отправился в спорные территории вместе с Харрис, раздавая типичный рецепт блюда из Среднего Запада в соцсетях. Его блюдо из индейки набрало более 1,5 миллиона просмотров и было приготовлено многочисленными последователями. Один энтузиаст прокомментировал: "Дайте ему готовить!" Такие инциденты вызывают разговоры о Уолзе или когда во время съезда его дети весело надевают ему за спиной ушки зайца, момент, которым он гордится, делясь им в своем аккаунте. Некоторые могут назвать это пропагандой, но очевидно, что стратегия работает. В настоящее время Уолз воспринимается демократами как любящий отец с широкой эмпатией, поддерживающий Харрис в ее миссии защитить будущее от возможного разрушения со стороны людей, подобных Дональду Трампу.

В борьбе за голоса в Среднем Западе Уолз и республиканский кандидат Вэнс усердно работают. Уолз излучает семейную, трудолюбивую и социально ответственную атмосферу своего родного города, характеризующегося фермами и уютными городками. В то же время Вэнс фокусируется на демографии, которая помогла Трампу победить в 2016 году - Ржавый пояс, где промышленные города, люди и сообщества столкнулись с упадком и жаждут признания. Так кто же будет держать ключ в ноябре?

В политическом контексте Уолз и Харрис готовятся к президентским выборам в США в 2024 году, и Уолз, как вице-президентский кандидат, воспринимается как контраст своему республиканскому оппоненту, привлекая молодых избирателей своей аутентичностью и земным характером.

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