Стратегия Победы Президента Володимира Зеленського Включает Приглашение Украины в НАТО

Стратегия Победы, представленная Президентом Володимиром Зеленским Киева, включает приглашение Украины в НАТО, согласно заявлению Андрея Ермака, главы офиса Зеленского, сделанному во время выступления в Нью-Йорке. Данная стратегия охватывает tanto военные, как и дипломатические аспекты. Вторжение России в Украину, в частности, было спровоцировано стремлением Киева присоединиться к западному военному альянсу.

12:42: После Предложений Зеленского о Мире, Россия Утверждает Свои Военные Цели

Несмотря на интерес Киева к переговорам, Москва продолжает преследовать свои военные цели в Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: "Как только эти цели будут достигнуты, одним образом или другим, специальная военная операция будет завершена". Песков отвечал на заявление Зеленского, сделанное во время его визита в США, о том, что окончание войны становится все более вероятным. Зеленский представляет свою "Стратегию Победы" в США, пытаясь оказать давление на Москву, чтобы заставить ее вести дипломатические переговоры. Цели России включают контроль над украинскими регионами Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье; предотвращение вступления Украины в НАТО; и ранее - отстранение киевского правительства. Многие эксперты считают, что конечной целью России является аннексия всей Украины.

11:59: Ситуация в Вугледаре Ухудшается - Вероятно, Используются Нечестные ТактикиRussians

Согласно Deepstate, проукраинскому военному каналу, ситуация в городе Вугледар ухудшается. Российские войска пытаются окружить район, одновременно разрушая его артиллерией и другими средствами. Deepstate сообщает, что нет входа российских войск (обновление с 09:27). "Держаться до конца означает жертвовать нашими солдатами, что неприемлемо. Мы должны были раньше подумать о последствиях, но теперь уже поздно. Солдаты 72-й бригады не сдаются и продолжают fight", - сообщает источник. Согласно Nexta, Россия использует тактику "выжженной земли", бомбя Вугледар с воздуха.

11:15: Высокоразрешающие Спутниковые Снимки Показывают Обширные Разрушения на Российских Складах Снарядов

Украина недавно провела серию успешных атак на российские склады боеприпасов, уничтожив значительное количество ракет, артиллерийских снарядов и других запасов. Высокоразрешающие спутниковые снимки от Maxar показывают масштаб последних атак в Октябрьске и Тороpez.

10:46: Разрушительные Атаки на Запорожье: Один Погиб, Несколько Ранены, Обширные Разрушения

Российские авиационные удары по юго-восточному украинскому городу Запорожье привели к гибели одного человека и ранению нескольких, согласно официальным сообщениям. Район был поражен "массированными авиационными ударами" в течение двух часов вечером в понедельник, как сообщает государственное агентство гражданской обороны. "Один человек погиб и шестеро других ранены, в том числе 13-летняя девочка и 15-летний мальчик", - написал на Telegram региональный губернатор Иван Федоров. Кроме того, загорелись инфраструктурные объекты и жилые здания. Сотрудник городской администрации сообщил, что 74 многоквартирных дома и 24 частных дома были повреждены в различных частях города.

10:07: Мунц о Crew Russian Aircraft Carrier: "Вероятно, Авианосец Непригоден для Будущего Использования"

Экипаж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" якобы направляется на фронт, согласно сообщению Forbes. Корреспондент Рейнер Мунц из Москвы объясняет, что направление экипажа может быть признаком финансовых трудностей России.

09:27: Вугледар на Краю - Российские Войска, якобы, Наступают

Российские войска якобы наступают на восточный украинский город Вугледар, согласно сообщениям государственных СМИ и блогеров. "Российские войска вошли в Вугледар - началось наступление на город", - написал Юрий Подоляка, про-российский военный блогер, родившийся в Украине. Другие про-российские военные блогеры также сообщают об атаке. Государственные российские СМИ сообщают, что город, расположенный в Донецкой области, окружен, и бои происходят к востоку от поселения. Военный эксперт полковник Рейснер сказал ntv.de, что российские войска наступают на Вугледар с нескольких направлений, как клещи. "Вугледар находится под угрозой окружения. Скорее всего, 72-я механизированная бригада, оснащенная танками и бронетранспортерами, не сможет удерживать контроль над районом".

08:59: Россия и Украина Сражаются с Дронами Ночью

Российская противовоздушная оборона якобы сбила 13 украинских дронов за ночь, согласно сообщениям государственных СМИ. Шесть были перехвачены над Белгородской и Курской областями, и один над Брянской областью, как сообщает агентство новостей TASS, ссылаясь на Министерство обороны России. Воздушные силы Украины сообщают, что Россия атаковала их 81 дроном и четырьмя ракетами за ночь. Якобы, 79 дронов были сбиты или принуждены к аварийной посадке. Немедленных сообщений о жертвах или ущербе не поступало.

08:17: Дания Стоит на Своей Позиции по Отношению к Дальнобойным Ударам по России

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призывает союзников Украины разрешить использование западного оружия с увеличенной дальностью действия против России. Ее предложение - положить конец спорам о границах. Фредериксен уточняет в интервью Bloomberg, что самая важная граница уже была пересечена. "И это был момент, когда русские вторглись в Украину". Она решительно отвергает возможность того, что любое российское образование будет диктовать, что правильно в НАТО, Европе или Украине.

07:38: Экономия Средств При Втором Отсутствии Российских Солдат

12:59 Анонимный звонок: российских солдат якобы хоронят на поле боя, чтобы избежать крупных компенсаций семьям

По данным украинской военной разведки, российских солдат якобы хоронят на поле боя, чтобы избежать существенных компенсаций семьям. Жительнице российской области Белгород сказали прямо: "Убивают, бои продолжаются, жарко, они начинают вонять, так мы их прямо там и хороним. А потом пропавшими без вести объявляют. И если пропавшими без вести, то семья не получает компенсацию. Понятно?" Компенсация за каждого погибшего солдата якобы составляет от примерно $67,500 до $116,000.

06:59 Дискорд из России не сулит разрешения конфликта

В то время как президент Украины Зеленский продвигает план победы в США, никаких признаков разрешения конфликта не видно со стороны России. По данным Института изучения войны (ISW), Кремль сохраняет позицию безразличия к урегулированию, которое не предусматривает полной капитуляции украинского правительства и распада украинского государства. Высокопоставленные российские представители недавно выразили нежелание участвовать в следующем мирном саммите. Кроме того, представитель Кремля Песков вновь подтвердил, что Россия не готова вести переговоры ни при каких других условиях, кроме капитуляции Украины, и считает НАТО и Запад общим врагом.

06:27 Решительные действия США могут ускорить окончание российской агрессии, считает Зеленский

По словам президента Украины Владимира Зеленского, решительные действия правительства США могут ускорить окончание российской агрессии против Украины к началу следующего года. В посте в своем Telegram-канале после встречи с bipartisan американской конгрессменской делегацией Зеленский сказал, что конец года представляет собой реальную возможность для укрепления сотрудничества между Украиной и США.

05:44 Подростки подожгли вертолет Ми-8 в Омске

Два подростка подожгли вертолет Ми-8 на российской авиабазе в Омске в прошлую субботу, используя коктейль Молотова, согласно каналу Telegram Baza. 16-летних позже задержали и, якобы, заявили, что им предложили $20,000 за нападение. Вертолет получил значительные повреждения, согласно российским СМИ. Аналогичный инцидент произошел 11 сентября, когда двое несовершеннолетних подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме Нойabrsk в Тюменской области. В различных регионах России происходят повторяющиеся акты саботажа, в том числе сходы поездов. В январе украинская военная разведка (ГУР) заявила, что некоторые российские железные дороги якобы были атакованы "неизвестными противниками" режима Путина.

04:44 Г7 обсудит поставки дальнобойных ракет для Киева

Министры иностранных дел стран G7 рассмотрят вопрос о возможных поставках дальнобойных ракет для Украины, способных поражать территории России, в понедельник. Об этом объявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Josep Borrell во время Генеральной ассамблеи ООН. Кроме того, сообщается, что Россия якобы получает новые виды вооружения, в том числе иранские ракеты, несмотря на неоднократные опровержения Тегерана.

03:50 Зеленский: "Мир может быть ближе, чем мы думаем"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил оптимизм в отношении мира с Россией. В интервью американскому телеканалу ABC News он сказал: "Я думаю, мы ближе к миру, чем кажется". Он подчеркнул важность продолжения поддержки США и их партнеров в ходе интервью.

02:50 Жертвы после российских атак в Запорожье

Российские войска нанесли очередной серию ударов по юго-восточному украинскому городу Запорожье поздно вечером в прошлую среду. Один погибший был зафиксирован губернатором Иваном Федоровым. Официальный представитель, цитируемый Suspilne, заявил, что пять человек, в том числе 13-летняя девочка, были ранены. По меньшей мере 23 человека были ранены в результате предыдущих атак на город, и семь человек получили ранения за несколько часов до и после последней атаки. По данным СМИ, в результате последней атаки были разрушены два дома, хотя тип оружия, использованного в атаке, остается неясным. Российские силы также атаковали инфраструктуру в городе, в результате чего возник пожар, который был потушен спасателями без жертв.

01:29 Украинские войска испытывают сильное давление в районе Покровска

Украинская армия испытывает сильное давление на востоке страны, согласно их собственным отчетам. Как указано в вечернем отчете, ситуация в Покровске и Курачево остается напряженной. Из 125 российских атак на линии фронта более половины произошли в этом секторе. Основной целью атак противника был Покровск, согласно руководству украинской армии. Несмотря на то, что независимые наблюдатели приписывают украинцам замедление продвижения России к стратегически важному Покровску, ситуация остается критической для защитников возле Курачево. Продвижение российских войск возле Хирныка угрожает окружением нескольких подразделений там. Аналогично, обходная атака на позиции обороны указывается южнее, возле Вугледара, города, который российские войска не смогли захватить в предыдущих фронтальных атаках.

00:28 Американец осужден в России за попытку похищения ребенка

Американский гражданин был приговорен к шести годам лишения свободы в России за якобы попытку вывезти из страны своего четырехлетнего сына без согласия бывшей русской жены. Суд в Калининградской области признал его виновным в попытке "похищения" и приговорил к отбыванию наказания в исправительной колонии. Суд объяснил на Telegram, что без получения согласия бывшей жены он пытался вывезти ребенка из страны. Его задержали, пытавшегося перейти границу с Польшей через лесистую местность с сыном, прежде чем его остановили пограничники. Отношения между США и Россией напряжены из-за конфликта на Украине.

23:14 Погибли люди после атаки на российский поселок у границы с Украиной Три человека погибли и двое ранены, в том числе ребенок, в результате атаки на российский поселок Архангельское, расположенный в пяти километрах от границы с Украиной. Местные власти сообщают, что поселок был обстрелян украинской армией в понедельник.

22:13 Зеленский благодарит Шольца за поддержку после встречи в Нью-Йорке После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку Германии. "Мы очень благодарны Германии за ее поддержку", - сказал Зеленский в Twitter. "Вместе мы спасли множество жизней, и мы можем сделать больше, чтобы укрепить безопасность на всей европейской континенте". Однако Шольц вновь подтвердил позицию Германии по поводу отказа поставлять Украине современное оружие.

21:35 Forbes: Ухудшающийся российский авианосец отправляет экипаж на войну в Украину Единственный действующий авианосец России "Адмирал Кузнецов" страдает от многочисленных поломок с момента своего запуска в 1980-х годах, несмотря на то, что совершил лишь несколько развертываний. Журнал "Forbes" сообщает, что солдаты из 15-тысячного экипажа авианосца все чаще отправляются на войну в Украине, не на авианосец, а в составе своего собственного батальона. Отчет предполагает, что это один из методов, используемых Россией для достижения ежемесячной потребности в новобранцах, оцененной в 30 000 новых бойцов в месяц. В то же время, "Адмирал Кузнецов" якобы все больше ветшает и, скорее всего, станет постоянным жителем побережья Мурманска.

