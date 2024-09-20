В Кентукки, главный судья округа был трагически застрелен в судебной палате, как заявил губернатор штата.

"Мир слишком жесток в наше время, я надеюсь, есть путь к светлому будущему впереди", - поделился губернатор в посте в Facebook. Он не упомянул конкретного судьи в своем заявлении.

К сожалению, инцидент с применением огнестрельного оружия произошел в суде округа Летчер в Уайтсбурге, Кентукки, как подтвердил коронер округа Перри Фоулер в интервью CNN.

Верховный суд Кентукки признал "печальное" событие в округе Летчер, как указано в посте в Facebook.

"Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, такими как полиция штата Кентукки, и полностью содействуем в это трудное время", - говорится в посте.

Дополнительной информации о стрельбе или возможных арестах пока не поступало.

CNN связалась с полицией штата Кентукки и исполнительным судьей округа для комментариев.

Эта история развивается и будет обновляться по мере получения новой информации.

Несмотря на выражение соболезнований в Facebook, Верховный суд Кентукки не раскрыл identities тех, кто пострадал от инцидента. Авторитеты тесно сотрудничают с нами, чтобы собрать больше информации и взять ситуацию под контроль.

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