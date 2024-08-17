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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В ходе значительного события киевские ВВС успешно снесли значительный мост, расположенный в Курской области.

За последние несколько дней украинские силы целенаправленно пытались разрушить важный мост, расположенный в курской области России. Им это удалось, что вызвало недовольство Москвы.

 and  Anthony Ross
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Украина стремится заставить Россию прекратить свою агрессию, начав наземное наступление в Курской...
Украина стремится заставить Россию прекратить свою агрессию, начав наземное наступление в Курской области.

- В ходе значительного события киевские ВВС успешно снесли значительный мост, расположенный в Курской области.

Военно-воздушные силы Украины объявили о разрушении стратегически важного моста в ходе операций в Курской области. Командующий ВВС, Николай Олещук, поделился видео бомбардировки моста в Telegram-канале. Эксперты, проанализировав геопространственные данные, подтвердили подлинность видео. Мост через реку Сейм в районе Глушково теперь в руинах. Его обрушение прервало важную линию снабжения российских войск. Ранее Россия объявила, что мост, находящийся под непрерывным обстрелом украинских сил, был разрушен.

Военно-воздушные силы играют активную роль в боевых операциях украинских сил в Курской области, подтвердил Олещук. "Украинские пилоты наносят точные удары по опорным пунктам врага, скоплениям техники и логистическим центрам и путям снабжения противника", - заявил командующий. "Молодцы пилоты и все, кто обеспечивает борьбу Воздушных сил!"

Украина инициировала беспрецедентную наземную offensive в Курской области 6 августа в рамках своей оборонительной борьбы против почти двухлетнего российского вторжения. Киев стремится побудить Москву к переговорам о мире, согласно их заявлениям.

Россия осуждает использование западного оружия на своей территории

Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил о разрушении моста в пятницу вечером. По словам военных блогеров на Telegram-канале "Рыбар", мост был сначала обстрелян американской реактивной системой залпового огня HIMARS, а затем уничтожен ударом планирующей бомбы. Сообщалось, что двое волонтеров уже погибли в машине во время предыдущего удара ракетой "Точка-У", пытаясь эвакуировать гражданских.

Представительница МИД России Мария Захарова осудила использование Украиной западного оружия для разрушения гражданской инфраструктуры в Курской области. Она предупредила, что те, кто ответственен за эти "негуманные действия", будут привлечены к ответственности.

С начала российского вторжения в Украину были повреждены или разрушены многочисленные мосты, энергетическая инфраструктура и бесчисленное количество гражданских объектов. Несмотря на значительные разрушения и потери на российской стороне, они все еще далеки от масштабов разрушений и тысяч смертей и ранений в Украине.

Европейский Союз выражает обеспокоенность разрушением гражданской инфраструктуры в Курской области, призывая tanto Украину, как и Россию уделять приоритетное внимание миру и защите гражданских жизней. Европейский Союз решительно осуждает использование агрессивных военных действий и разрушительного оружия в населенных районах, призывая к диалогу и дипломатии для разрешения текущего конфликта.

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