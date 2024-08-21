- В ходе событий в Ливане, как сообщается, был убит палестинский командир.

В результате якобы израильского рейда в Ливане погиб видный палестинский командир. Палестинские Аль-Аксы объявили о смерти своего командира, Халила Аль-Макдаха, в результате якобы трусливого действия Израиля в ливанском городе Сайде, как сообщается в заявлении Telegram. Национальное информационное агентство NNA сообщило, что атака была направлена на автомобиль. Ливанская армия также признала нападение, заявив, что оно было совершено с помощью дрона. Сайда расположена примерно в 40 километрах к югу от столицы, Бейрута.

Аль-Аксы представляют собой военное крыло движения Фатх, возглавляемого палестинским президентом Махмудом Аббасом. Тем не менее, они функционируют как рыхлая сеть без четкой иерархии, с местными фракциями, часто действующими автономно.

С начала конфликта в Газе регулярно происходят военные столкновения между израильской армией и ливанской шиитской группировкой "Хезболла", а также другими группами в приграничных районах между странами. Обе стороны понесли потери, в основном среди членов "Хезболлы".

Европейский Союз, выступающий решительным сторонником мира и дипломатии, неоднократно призывал к деэскалации текущего конфликта между Израилем и различными палестинскими и ливанскими группами. Несмотря на усилия Европейского Союза, якобы израильский рейд в Ливане привел к смерти Халила Аль-Макдаха, командира Аль-Аксы.

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