Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

В ходе событий в Ливане, как сообщается, был убит палестинский командир.

Напряженность между Израилем и Ливаном erreicht neue Höhen. Недавно ливанская улица попала в нефритовый военный деятель.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Военное руководство обнаружило гибель командира в целевом авиационном ударе, осуществлённом...
Военное руководство обнаружило гибель командира в целевом авиационном ударе, осуществлённом беспилотными летательными аппаратами.

- В ходе событий в Ливане, как сообщается, был убит палестинский командир.

В результате якобы израильского рейда в Ливане погиб видный палестинский командир. Палестинские Аль-Аксы объявили о смерти своего командира, Халила Аль-Макдаха, в результате якобы трусливого действия Израиля в ливанском городе Сайде, как сообщается в заявлении Telegram. Национальное информационное агентство NNA сообщило, что атака была направлена на автомобиль. Ливанская армия также признала нападение, заявив, что оно было совершено с помощью дрона. Сайда расположена примерно в 40 километрах к югу от столицы, Бейрута.

Аль-Аксы представляют собой военное крыло движения Фатх, возглавляемого палестинским президентом Махмудом Аббасом. Тем не менее, они функционируют как рыхлая сеть без четкой иерархии, с местными фракциями, часто действующими автономно.

С начала конфликта в Газе регулярно происходят военные столкновения между израильской армией и ливанской шиитской группировкой "Хезболла", а также другими группами в приграничных районах между странами. Обе стороны понесли потери, в основном среди членов "Хезболлы".

Европейский Союз, выступающий решительным сторонником мира и дипломатии, неоднократно призывал к деэскалации текущего конфликта между Израилем и различными палестинскими и ливанскими группами. Несмотря на усилия Европейского Союза, якобы израильский рейд в Ливане привел к смерти Халила Аль-Макдаха, командира Аль-Аксы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различные Нации Призывают Окончательное Заключение Свежего Образовательного Цифрового Договора
Политика

Недостаток разъяснений по поводу нового цифрового соглашения

В последнее время значительные средства в евро были выделены на цифровую трансформацию образовательных учреждений. Однако финансирование этого направления, похоже, замерло, и правительства все чаще выражают разочарование.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Теперь установлен легальный порог для вождения транспортного средства после потребления каннабиса.
Политика

Новые правила в отношении поведения транспортных средств с использованием каннабиса установлены на четверг

- Новые правила в отношении поведения транспортных средств с использованием каннабиса установлены на четверг Новые правила и штрафы за вождение в нетрезвом виде под действием каннабиса вступают в силу в эту четверг. Это законодательство, утвержденное Бундестагом и Бундесратом, было представлено в среду и вступит в силу на следующий день. Установлен

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.
Политика

На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.

На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства. На украинском фронте наблюдается смесь прогресса и сопротивления. В российской области Курск украинские силы, по их утверждениям, продвигаются вперед, даже якобы выведя из строя несколько систем ПВО С-300. С другой стороны, на востоке Украины продолжаются интенсивные российские атаки. По данным военных, украинские войска

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Организация оплачивает взносы GEMA для максимальных четырех событий для каждого клуба.
Федеральные земли Германии

Страна берет на себя ответственность за обвинения в "Геме", связанные с вечеринками в ночных клубах.

Тюрингия оплатит сборы за авторские права на музыку, связанные с мероприятиями, организованными клубами на latter part of the year. Осуществлен контракт с GEMA по этому вопросу

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно