В ходе израильской операции глава "Хезболлы" был убит.

В результате столкновения между Израилем и Хезболлой, расположенным в Ливане, сообщается о воздушном ударе в центре Бейрута. Израильские военные взяли на себя ответственность, заявив, что их самолеты бомбили неопределенный район. Местные жители сообщили о двух сильных взрывах. По словам свидетелей, цель этого удара находилась в южном районе Бейрута.

Израильская армия подтвердила гибель командира Хезболлы Ибрагима Акила в результате этого нападения. Акил, возглавлявший элитное подразделение Хезболлы "Радан", был "уничтожен", как сообщает военный отчет Израиля. Ранее о смерти Акила объявили проиранские круги Хезболлы. Акил считается вторым по рангу командиром, сменившим погибшего военного лидера Фуада Шукра, который был ликвидирован в результате целевого удара Израиля в июле.

Иbrahim Akil является одним из основателей Хезболлы и занимал важную военную должность в шиитской организации. США даже предложили вознаграждение в размере семи миллионов долларов (6,27 миллиона евро) за Акила, и Израиль ранее пытался ликвидировать его в 90-х годах. По словам источников в Бейруте, Акил был выписан из больницы только в прошлую пятницу после ранения, полученного в результате нападения на техническое оборудование Хезболлы, которое было приписано Израилю.

Погибло восемь человек, 59 ранены

Сообщается, что в результате этого нападения погибли восемь человек, а 59 получили ранения. Один житель Бейрута поделился своим опытом, сказав: "Мой весь дом дрожал". Улицы находятся в состоянии хаоса и паники. Работают несколько скорых.

Премьер-министр ЛиванаNajib Mikati осудил израильское нападение, назвав его грубым пренебрежением гуманитарными, правовыми и моральными ценностями. Вместо этого, по мнению Микати, Израиль занимается действиями, подобными "геноциду". Микати призвал международное сообщество вмешаться и прекратить "жестокие резни" Израиля.

Ранее боевые самолеты якобы атаковали около 100 ракетных установок, принадлежащих проиранской милиции. Ливанские официальные лица безопасности заявили, что это была одна из самых интенсивных волн нападений с начала взаимной бомбардировки в октябре прошлого года. Израиль задокументировал около 140 выпущенных ракет из Ливана до этого.

Еще одна серия взрывов потрясла около 3000 человек одновременно в разных местах Ливана во вторник и среду. По меньшей мере 37 человек погибли от травм, и среди раненых есть многие боевики проиранской Хезболлы, присутствующие в Ливане для борьбы с Израилем. Военные и разведывательные эксперты считают, что израильская армия ответственна за эти, похоже, скоординированные нападения. Однако военные пока не комментировали эти инциденты.

Конфликт на Ближнем Востоке усиливается после того, как гибель командира Хезболлы Ибрагима Акила, ключевой фигуры в организации, была подтверждена в результате израильского воздушного удара в Бейруте. Нападение, в результате которого погибли восемь человек и 59 получили ранения, резко осуждено премьер-министром ЛиванаNajib Mikati, который обвиняет Израиль в пренебрежении гуманитарными, правовыми и моральными ценностями.

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