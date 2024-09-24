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ПолитикаНовости

В ходе гражданского процесса присяжные установили, что только один из шести человек, поддерживающих бывшего президента США Трампа, был ответственен за преследование автобуса предвыборной кампании Байдена в 2020 году.

 and  Melissa Williams
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Автомобиль кампании Байдена, следуя из Сан-Антонио в Остин, Техас, столкнулся с несколькими...
Автомобиль кампании Байдена, следуя из Сан-Антонио в Остин, Техас, столкнулся с несколькими автомобилями с символикой Трампа, которые пытались замедлить его продвижение и, возможно, вытеснить с дороги, как заявили представители кампании Байдена CNN.

В ходе гражданского процесса присяжные установили, что только один из шести человек, поддерживающих бывшего президента США Трампа, был ответственен за преследование автобуса предвыборной кампании Байдена в 2020 году.

В этом месяце в окружном суде Остина, штат Техас, США, перед жюри развернулись события, произошедшие вокруг "митинга Трампа" в октябре 2020 года - конвоя автомобилей, водители которых были сторонниками Трампа, замедлили до черепашьей скорости автобус кампании Байдена-Харрис. По итогам вердикта, водителю автобуса было присуждено $10,000.

"Митинг Трампа" также повлек за собой ущерб внедорожнику сотрудника кампании Байдена, когда один из сторонников Трампа задел его, согласно судебным документам. Этот сторонник Трампа, Элиазар Cisneros, был признан виновным в нарушении федерального закона о гражданских правах, и ему было назначено штрафа в $30,000.

Кроме своих действий в Техасе, Cisneros свидетельствовал, что он помог привезти дубинки и газовый баллончик на штурм Капитолия в Вашингтоне в январе 6-го, якобы для защиты от левых групп Антифа и Black Lives Matter. В допросе он также признался, что в сентябре 2020 года в Сан-Антонио проехал на своем грузовике через толпу протестующих Black Lives Matter, "просто чтобы сделать заявление", согласно судебным документам.

Жюри не признало виновными ни одного из других пяти подсудимых с "митинга Трампа". Ни один из шести не предстает перед уголовным судом.

Истцами в этом деле являются водитель автобуса, директор кампании штата и Венди Дэвис, бывший сенатор штата Техас, которая находилась на автобусе Байдена-Харрис в качестве политического представителя и свидетельствовала о стрессе, вызванном инцидентом.

Адвокаты истцов представили жюри листовки, которые группа распространяла, и разговоры, которые они вели о помехах для автобуса Байдена, прежде чем их грузовики окружили его, размахивая флагами Трампа. Жюри также слушало звонки в службу 911 от очевидцев, которые боялись потенциальных дорожно-транспортных происшествий из-за каравана.

Это дело, от подробных решений судьи до вердикта жюри, несмотря на его смешанный результат, может служить руководством для судов в будущем при рассмотрении дел о законе "Ку-Клукс-Клан", в частности, в вызовах, направленных на наказание сторонников Трампа, согласно источникам, знакомым с техасским делом.

Жюри сосредоточилось на фактах дела, и ранее федеральный судья принял решение о том, что утверждения о запугивании на "митинге Трампа" могут быть расценены как серьезное политическое запугивание в соответствии с федеральным законодательством.

"Несмотря на то, что методы политического запугивания меняются со временем и требуют приспособления закона Клана к новым обстоятельствам, поведение, о котором идет речь здесь, не требует такого приспособления; поведение, в котором обвиняются подсудимые, подобно виду политического насилия, которое Клан практиковал в то время, когда был принят закон", - написал судья Роберт Питман из окружного суда США в западном Техасе в августе.

Подсудимые утверждали, что не намеревались запугивать или угрожать кампании Байдена-Харрис и участвовали в собственном мирном протесте за Трампа, который, как они считали, был защищенной речью.

Ассошиэйтед Пресс внес вклад в этот отчет.

Политическая природа событий была очевидна, так как "митинг Трампа" и связанные с ним действия были тесно связаны с кампаниями выборов 2020 года. Процесс в Остине, штат Техас, под "законом Ку-Клукс-Клана" подчеркнул важность защиты лиц, участвующих в политике, от запугивания или нападений.

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