В Харькове девять человек получили ранения, в то время как два человека погибли в Сапоричье.

Вчера, во вторник, город Харьков в Украине подвергся очередному жестокому авиационному нападению России. В различных районах взорвались управляемые бомбы, что привело к увеличению числа жертв. По последним данным, 9 человек получили ранения. Этот последний удар добавляется к серии инцидентов, направленных на гражданских, которые произошли недавно. В воскресенье точная бомбардировка унесла жизнь женщины и ранила 43 других человека, в том числе 4 детей. Воздушные удары России также поразили поселения в Оblasts' Сапорiжзiя, в результате чего погибли 2 человека.

08:46 Украина: Энергетические объекты Сум в центре внимания снова Официальные лица сообщают, что энергетические объекты в Сумy, северо-восточном украинском городе, снова стали мишенью российских дронов. Первоначальные оценки не выявили жертв, но постоянные атаки создают значительное давление на энергетическую систему. Во вторник Россия обстреляла город и его окрестности ракетами и дронами, что привело к отключению электроэнергии для примерно 280 000 домохозяйств, сообщает Министерство энергетики.

08:27 Генеральный штаб Украины: Потери России резко возросли до 1130 Генеральный штаб Украины сообщает о тревожных 1130 погибших или раненых российских солдат за последние 24 часа. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Украина зафиксировала ошеломляющие 637 010 вражеских потерь. За последний день украинские силы уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и 6 танков.

07:55 Украина планирует развертывание западных истребителей F-16 Официальные лица украинских ВВС разработали план развертывания поступающих западных истребителей F-16. Все задачи, назначенные военным и министерству обороны, были обозначены, как упомянул президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Командование ВВС также обсудило возможность расширения парка самолетов и дальнейшего обучения пилотов. Многие голоса в Киеве выступают за усиление базовой подготовки пилотов, при текущей продолжительности обучения всего 40 дней. Украина ожидает получить около 60 истребителей F-16, но пока их поступило всего несколько.

07:19 Россия сообщает о отражении украинских атак дронами в нескольких регионах Россия сообщает о украинских атаках дронами на несколько регионов. Единицам ПВО удалось сбить 54 украинских дрона над пятью российскими регионами за ночь, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны. Половина дронов была сбита в пограничном регионе Курск, а остальные в пограничных регионах Брянск и Белгород, и западных регионах Смоленск и Орел. Агентство не упоминает Тверской регион к северо-западу от Москвы, где местные жители и военные блогеры сообщают об атаке дронов на крупный склад боеприпасов в Торопце, что вызвало городской пожар и потребовало эвакуации жителей.

06:57 Украинская атака наносит серьезный ущерб российскому складу боеприпасов Военные блогеры сообщают, что украинский удар по Торопцу в Тверском регионе вызвал взрыв склада боеприпасов, содержащего множество тонн боеприпасов и ракет. Склад, который блогеры утверждают, что он значительно расширился в последние годы, включает 42 укрепительных бункера и 23 склада и мастерских. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин заявляет, что ситуация в регионе теперь под контролем. Украинские военные блогеры делают вывод, основываясь на своем анализе данных, что был причинен значительный ущерб, в частности, новым бункерам.

06:20 Депутат фракции "Зеленые" предлагает дискуссию о российском влиянии в Германии Заместитель лидера фракции "Зеленые" Константин фон Нотц просит дискуссии в Бундестаге о российских операциях влияния в Германии. "Внутренние документы из российской пропагандистской фабрики СДА демонстрируют коварные методы, с помощью которых российские структуры манипулируют нашей демократией, общественными дискуссиями и выборами", - говорит официальный представитель внутренней безопасности. "С AfD, BSW и другими сообщниками, распространяющими российские нарративы в обществе и парламентах, формируются вредоносные партнерства, чтобы саботировать немецкие интересы вместе. Лиц, поддерживающих Украину, идентифицируют, отслеживают и пытаются опозорить их публично".

05:42 Российские тролли распространяют ложные видео о Камале Харрис Согласно исследованию, проведенному Microsoft, российские актеры усиливают свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, связанная с Кремлем, известная как "Буря-1516", создала два поддельных видео с конца августа, чтобы опорочить кампанию Харрис и ее напарника Тима Уолза. В одном видео показана толпа сторонников Харрис, избивающая якобы участника митинга Трампа. Во втором видео актер распространяет fabriкованное утверждение, что Харрис виновна в травмировании девочки в аварии 2011 года, оставив ее инвалидом, и сбежала с места происшествия. Оба видео, по сообщениям Microsoft, собрали миллионы просмотров.

05:19 Взрывы и пожар в российском Твере Украинские удары дронами, по словам российских источников, вызвали пожар в российском регионе Тверь. Обломки сбитого украинского дрона, как сообщается, вызвали пожар в Торопце, потребовав частичной эвакуации жителей. Об этом объявил губернатор Игорь Рudenya в мессенджере Telegram. Пожарные сейчас работают над тушением огня. Точная причина пожара еще не установлена. Российские подразделения ПВО якобы все еще заняты отражением якобы "массовой атаки дронов" на город. Город с населением примерно 11 000 человек, как сообщается, является местом российского склада для ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, согласно отчету государственного новостного агентства РИА в 2018 году.

03:57 Нападение дронов в РоссииПо данным местных губернаторов, несколько российских регионов на западе подверглись нападению украинских дронов. В Смоленской области, близ границы с Белоруссией, было сбито семь дронов, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram. Еще один дрон был сбит над Орловской областью российской ПВО, заявил губернатор Андрей Клычков в Telegram. В Брянской области было сбито не менее четырнадцати дронов, заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram. Украина утверждает, что атаки были направлены на критически важную военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую для военных усилий России.

02:56 США расследуют экспорт российского урана через КитайПо данным Reuters, американское правительство расследует подозрения, что Китай может обойти запрет на импорт российского урана в США, импортируя обогащенный уран из России и экспортируя свой собственный уран в США. "Мы обеспокоены возможным обходом запрета на импорт российского урана", - сказал Джон Индалл из Ассоциации американских производителей урана (UPA). "Мы не хотим резко переключаться с российских источников на китайские импорты. Мы призвали Министерство торговли провести расследование". Министерство торговли США пока не комментировало этот вопрос.

здесь.01:54 США планируют пополнить запасы нефтиПо данным источника, США планируют пополнить свои стратегические запасы нефти до шести миллионов баррелей. Если это произойдет, это будет крупнейшая покупка со времени значительного высвобождения в 2022 году. Американское правительство резко сократило свои запасы нефти в ответ на высокие цены на бензин после вторжения России в Украину в 2022 году, что стало "крупнейшим высвобождением нефти когда-либо".

00:45 Жертвы среди гражданского населения в ЗапорожьеРоссия якобы атаковала Запорожскую область, в результате чего погибли по меньшей мере два гражданских лица и еще пятеро получили ранения, заявил губернатор Иван Федоров. Кроме того, губернатор Федоров сообщил, что Комышуваха в регионе была "тяжело обстреляна", с повреждением нескольких строений и объектов инфраструктуры. Спасательные команды все еще работают на месте, оценивая масштабы ущерба.

23:38 Посол США в ООН о плане мира ЗеленскогоПосол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США изучили предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским "план мира". На пресс-конференции в штаб-квартире ООН она сказала: "Мы изучили план мира президента Зеленского. Мы считаем, что в нем есть потенциал для успеха. Важно определить, как мы можем сотрудничать в этом начинании". Томас-Гринфилд выразила оптимизм в отношении прогресса в переговорах о мире, не вдаваясь в подробности. présumably she referred to the "victory plan" on the Ukrainian side, which Zelensky unveiled last month.

22:29 Ложная тревога в Латвии: неопознанный объект оказался птицамиЛатвия объявила ложную тревогу из-за нарушения воздушного пространства неопознанным летающим объектом. ВВС подтвердили, что объект, который возник из соседней Белоруссии и вошел в восточную область Латвии Краслава, был всего лишь стаей птиц. Ранее Министерство обороны в Риге объявило о возможном вторжении, что привело к отправке истребителей НАТО, но в конечном итоге они не обнаружили других угроз в районе.

21:59 Молдова и Германия подписывают пакт о кибербезопасностиМолдова и Германия сотрудничают для укрепления своей защиты от "гибридной войны Путина", заявил министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock. Говоря в Кишиневе, она подчеркнула: "Именно поэтому мы усиливаем наши усилия по противодействию этим агрессиям". Предоставляя оборудование для ИТ, облегчая обмен информацией и проводя обучение, они стремятся защитить Молдову от кибератак и разоблачить дезинформацию.

