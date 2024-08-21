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В калифорнийском судебном зале школьный охранник признает свою вину в умышленном убийстве, причастном к убийству 18-летнего парня.

Ранее работавший офиicer службы безопасности школы из Калифорнии признался в виновности в непреronterном убийствеAlmost три года после его обвинения в убийстве. Его обвиняли в смертельном выстреле в 18-летнюю женщину, которая быстро убегала от физической ссоры, как сообщают власти во вторник.

 and  Anne Legman
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В калифорнийском судебном зале школьный охранник признает свою вину в умышленном убийстве, причастном к убийству 18-летнего парня.

Едди Гонсалес получит приговор 8 октября, потенциально enfrentando тюремный срок от трех до шести лет, согласноPamela J. Johnson из офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса, которая говорила с CNN.

Процесс над Гонсалесом по обвинению в убийстве был приостановлен четыре месяца назад, так как жюри не смогло прийти к согласию.

27 сентября 2021 года, находясь на дежурстве возле старшей школы Милликена в Лонг-Бич, Гонсалес, офицер по безопасности школы, saw потасовку между Мануэлой Родригес, 18 лет, и 15-летней девочкой, как сообщается в полицейских отчетах. Когда Родригес и ее спутники пытались уехать на ближайшем автомобиле, Гонсалес якобы выстрелил в автомобиль, попав в Родригес, сидевшую на переднем пассажирском сиденье, как заявили власти.

Родригес была госпитализирована и скончалась от полученных травм через неделю, как сообщает офис окружного прокурора Лос-Анджелеса. У нее остался 5-месячный сын.

Гонсалеса быстро уволили за нарушение политики применения силы округа, которая рекомендует не стрелять в убегающих людей, движущиеся автомобили или через окна автомобилей, если нет непосредственной угрозы, как указано в политике. Его обвинили в убийстве soon после инцидента.

Джордж Гаскон, окружной прокурор, прокомментировал: "Мы должны наказать тех, кому доверяем нас защищать, особенно тех, кто ответственен за защиту наших детей в школах".

После этого семья Родригес получила урегулирование в размере 13 миллионов долларов от Объединенного школьного округа Лонг-Бич в рамках гражданского иска. Школьный округ защищал соглашение, заявляя, что оно не является признанием вины.

Ранее семь присяжных хотели признать Гонсалеса виновным в убийстве, в то время как пятеро проголосовали за признание виновным в умышленном убийстве, как сообщил офис окружного прокурора Лос-Анджелеса CNN.

CNN связалась с представителем Гонсалеса для получения комментария.

Скандал вокруг дела Гонсалеса совпадает с общественной дискуссией в школьных округах США о необходимости вооруженных офицеров в школах. Некоторые считают, что учителя обеспечивают дополнительный слой безопасности против насилия с применением огнестрельного оружия, в то время как другие выражают опасения по поводу полицейского произвола и ускорения "школы-тюрьмы".

Ранее в этом году в Калифорнии было предложено законодательство, которое планировалось обязать все общеобразовательные школы штата иметь как минимум одного вооруженного офицера на дежурстве. В настоящее время калифорнийское законодательство позволяет школьным округам решать, нанимать или арендовать вооруженных или невооруженных охранников, но Калифорния не явно разрешает охранников в форме.

С другой стороны, некоторые группы ведут местные кампании в школьных округах Калифорнии, призывая убрать из школ подразделения полиции, заявляя, что они непропорционально преследуют черных и латиноамериканских учащихся.

Американский союз гражданских свобод Калифорнии опубликовал отчет в 2021 году, предупреждающий, что увеличение присутствия полиции в общественных школах может отрицательно повлиять на учащихся. Исследование показало, что латиноамериканские учащиеся в школах с назначенными правоохранительными органами арестовывались в 6,9 раз чаще, а черные учащиеся - в 7,4 раза чаще, чем в школах без них. Кроме того, было показано, что эти две демографические группы более склонны к направлению в правоохранительные органы.

Согласно отчету, опубликованному Национальным центром статистики образования в июле 2024 года, около 45% общественных школ США сообщили о наличии вооруженных сотрудников полиции, которые регулярно носили огнестрельное оружие.

Решение о сроках наказания для Едди Гонсалеса, которое может потенциально привести к его тюремному заключению на три-шесть лет, будет объявлено 8 октября. Во время дискуссии в школьных округах США о необходимости вооруженных офицеров одни выступают за их роль в обеспечении дополнительной безопасности против насилия с применением огнестрельного оружия, в то время как другие выражают опасения по поводу полицейского произвола и "школы-тюрьмы".

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