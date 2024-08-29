- В интервью Харрис утверждает: "Я не изменил своих основных убеждений"

Кандидат в президенты Камала Харрис подчеркивает свою политическую последовательность в первом телеинтервью после номинации. В беседе с CNN Dana Bash она заявила: "Я считаю, что ключевой и основополагающий аспект моей политической позиции и решений исходит из того, что мои принципы не менялись". Это было ответом на вопросы о том, можно ли доверять ее обещаниям, учитывая менявшиеся политические позиции в течение многих лет.

Интервью было предоставлено сетью вскоре после его записи в Саванне, Джорджия. Полное интервью будет показано в четверг вечером (местное время, что соответствует раннему пятнице 3:00 по ЦЕВ). В нем также затронуты вопросы политики в области климата и усиления безопасности на границе США и Мексики. Кроме того, Харрис коснулась и этих вопросов.

Кампания Трампа быстро отреагировала, заявив, что Харрис подтвердила свою приверженность "левой идеологии". Трамп неоднократно критиковал своего оппонента за отсутствие общения со СМИ и пресс-конференций в новой роли. На самом деле, новый представитель демократов в последнее время редко появлялся вне репетированных и спланированных событий кампании.

В интервью Харрис говорила о своей приверженности различным вопросам, в том числе о партийных мероприятиях, заявив: "Я всегда верила в то, чтобы собирать людей на вечеринках, чтобы обсудить важные вопросы и выработать консенсус". Позже, отвечая на утверждения кампании Трампа, она заявила: "Мои идеи и политические позиции могут быть обозначены как 'левые', но моя цель всегда - то, что лучше для американского народа на вечеринке или на любом собрании".

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