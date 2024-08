В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не проясняет ситуацию.

Жаркая предвыборная кампания в Тюрингии далек от мягкости. AfD колеблется около 30%, SPD борется за то, чтобы остаться в двузначных цифрах, Зеленые и FDP балансируют на грани - и почти неизвестный альянс, возглавляемый Sahra Wagenknecht, чье лицо повсюду на плакатах, несмотря на то, что она не может баллотироваться. ХДС, который не может терпеть AfD и Левых и не хочет сотрудничать с Зелеными, остается только один вариант для власти: управление с SPD и BSW. И 1,6 миллиона избирателей ждут, многие с большим интересом к теме, которая не будет решена в ландтаге в Эрфурте - продолжающийся конфликт в Украине.

Николай Бломе из ntv и Алекс Кюпер из Antenne Thuringia имеют много тем для обсуждения с лидерами партий в Веймаре. Почти все они присутствуют на последнем крупном дебате перед выборами в землю: премьер-министр Бодо Рамелов от Левых, кандидат ХДС Марио Войт, министр внутренних дел SPD Георг Майер, Зеленые Мадеlein Хенфлинг и Томас Кеммерих от FDP. Однако Бьорн Хёкке, который неожиданно отменил утром из-за проблем со здоровьем, отсутствовал.

Бломе спросил у Мёллера о состоянии Хёкке. Мёллер заявил, что не знает, так как он не врач Хёкке и не посещал его дома. Он только упомянул, что Хёкке плохо спал накануне. Ответ Мёллера не убедил, так как Хёкке уже отменял ранее, в понедельник, из-за личных причин. Но у него было еще одно запланированное мероприятие кампании на следующую четверг. Бломе продолжил, учитывая ожидаемое "спонтанное выздоровление" Хёкке. Мёллер стоял на своем, утверждая, что причины Хёкке были настоящими. Даже "правые популисты", как выразился Мёллер, могут испытывать проблемы со здоровьем во время кампании. Тема была затем закрыта.

Основной темой шоу были убийства в Солingen, где радикализированный экстремист зарезал трех человек ножом. Проблема в случае заключалась в неудачной депортации преступника. Наряду с 4500 людьми в Тюрингии, подлежащими депортации, Рамелов сказал, что не все они опасные преступники. Его министр внутренних дел, Георг Майер, согласился - пока они все еще остаются в правительстве, коалиции красных, красных и зеленых.

Майер говорил о создании правовой базы для зон запрета ножей. Тюрингия была одной из самых безопасных земель в Германии. Иногда может показаться, что только мигранты совершают преступления. "Это не так", - сказал Майер. Эта правда не была само собой разумеющейся в Тюрингии.

Мёллер обсуждал блокировку депортации в Германии. Он даже предложил отправиться в Кабул, чтобы договориться с талибами о возвращении афганцев, как он заявил. AfD не будет депортировать врачей, медсестер или водителей, а только наркодилеров, тех, кто жестоко избивает других, или "уличных бойцов". Но проблемы возникают, когда, например, Марокко не принимает своих граждан.

Марио Войт из ХДС хотел избежать впечатления бездействия. Он предложил создать центр репатриации в Тюрингии и гарантировал 1800 полицейских на следующие пять лет. Катарина Вольф из BSW была тверда в отношении новоприбывших, но later переключила внимание на положительные аспекты миграции: дефицит квалифицированной рабочей силы.

Перспективы в Тюрингии мрачны. Они не только ищут врачей, инженеров и других высококвалифицированных профессионалов. Теперь даже продавцов сосисок хотят, как упомянул Бломе в Тюрингии. Рамелов согласился и подчеркнул, что в течение следующих десяти лет уйдут с работы 300 000 рабочих, но их заменят только 150 000. Эти цифры указывают на то, что без иммиграции ситуация будет сложной. Даже если AfD хочет решить проблему сокращения населения с помощью плаката "Производите больше детей".

Тюрингия преследует другой подход: с помощью своей собственной компании государство активно набирает apprentices из отдаленного Вьетнама. Рамелов сообщил, что уже прибыло 776. Кроме того, украинским беженцам разрешено работать сразу же, он подчеркнул, без предварительного прохождения языкового курса, после введения так называемого "Турбо-работа".

И дискуссия вернулась к AfD. Его земельная глава считается крайне правым, что не привлекает иностранных квалифицированных рабочих. Мэр Йены, Томас Ницше, сказал в интервью, что это "как тень над всем". Теперь кандидат Зеленых Хенфлинг заявила, что AfD создает климат, способствующий насилию. "Кто бы ни вешал плакаты "Солнце, солнце, ремиграция" или "Репатриация создает жилое пространство", они не пытаются решить проблемы, а распространяют ненависть и подстрекают общество", - сказала она, обращаясь к Мёллеру.

Генфлинг тверда в своем противостоянии с Вольфом, кандидатом от БСВ, когда речь заходит о ситуации в Украине. По мнению Вольфа, приоритет должен быть отдан переговорам и дипломатии для прекращения конфликта. Участник аудитории спросил, сколько украинской земли Вольф был бы готов уступить в переговорах и сколько Генфлинг была бы готова отдать из Тюрингии, если бы она столкнулась с агрессором. Генфлинг, политик от партии "Зеленые", также выступает за мир, но считает, что БСВ склонна служить президенту России Владимиру Путину Украину на блюдечке. Удовлетворенность Путина Украиной сомнительна, что уже давно признают соседние страны.

Текущие tensions между ХДС и БСВ

Основной темой дискуссии в Тюрингии является образование. Министр-президент Рамelow сообщает о проблемах, с которыми они сталкиваются, таких как обучение английскому языку только два раза в месяц и участие пожилых женщин в преподавании биологии из-за нехватки квалифицированных учителей. За десять лет правительство Рамelow наняло 7500 учителей, но все еще остается 1000 вакантных мест, которые не заняты.

Воigt предлагает гарантировать работу для студентов-педагогов, нанимать людей со стороны и сокращать бюрократию. Кандидат от БСВ Вольф также подчеркивает необходимость снижения бюрократии, так как она получила представление об этом, будучи мэром Эйзенаха.

Возможное соглашение кажется вероятным, поскольку ранее Воigt выразил готовность сотрудничать с Вольфом, несмотря на вмешательство лидера партии Вогенкнехт из Берлина. Однако Воigt уклончив, когда Бломе спрашивает, почему ХДС будет коалиционировать с Левыми, но не с БСВ. БСВ - это отколовшаяся партия от Левых, но между ними нет формального соглашения о неприсоединении. Коалиция с БСВ - единственный вариант для большинства правительства. Вольф, известная своей прагматичностью, избегает повторения жестких требований Вогенкнехт по Украине, которые неприемлемы для ХДС.

Миноритарное правительство - последнее, чего хочет кто-либо в Тюрингии, даже Рамelow согласен, подчеркивая сложный процесс формирования правительства после выборов в воскресенье вечером. Выборы в Тюрингии - не шутка даже для храбрых.

Группа "Зеленых" не присутствовала на финальных дебатах из-за расписания, так как их представитель Мадлен Генфлинг не может баллотироваться на пост. Тем не менее, тема миграции и интеграция иностранных рабочих была поднята, и кандидат от "Зеленых" Генфлинг критиковал АФД за распространение ненависти и разжигание ненависти.

