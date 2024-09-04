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В июле рост экспорта США замедлился

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

В июле рост экспорта США замедлился

У.С. экспорт замедлился в июле. Экспорт вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, как указано в отчете Министерства торговли, опубликованном в среду в Вашингтоне. В июне наблюдался скачок на 1.7%.

В то же время импорт вырос намного быстрее, на 2.1%, по сравнению с ростом на 0.6% в предыдущем месяце. Многие компании, возможно, увеличили свои закупки из-за опасений в отношении предлагаемых тарифов на китайские товары, такие как электромобили, батареи и солнечное оборудование.

В результате, хронический торговый дефицит США расширился. Импорт превысил экспорт на $78.8 миллиардов в июле, что на 7.9% больше, чем в предыдущем месяце.

Экономический рост крупнейшей экономики мира был несколько замедлен торговлей в течение последних двух кварталов. Однако в весенний период наблюдался рост на 3.0% по сравнению с предыдущим годом. Экономисты ожидают снижение до 2.7% в текущем летнем квартале, который подходит к концу.

Темп роста экспорта в июле, 0.5%, представляет собой снижение процента роста по сравнению с скачком 1.7% в июне. Несмотря на рост экспорта, торговый дефицит США продолжил расширяться, с большим процентом превышения импорта над экспортом в июле по сравнению с июнем.

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