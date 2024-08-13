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В Европе в 2023 году от жары умерли 47 690 человек

 and  Yaroslav Smith
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В 2023 году в результате жары в Европе погибло 47690 человек
В 2023 году в результате жары в Европе погибло 47690 человек

В Европе в 2023 году от жары умерли 47 690 человек

В Европе в 2023 году, по данным исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine в понедельник, от тепловых причин умерло около 47 690 человек. Институт ISGlobal, базирующийся в Барселоне, обнаружил, что прошлый год был вторым по смертности от тепловых причин за последнее десятилетие, уступив только 2022 году, в котором было зарегистрировано более 60 000 смертей. Авторы исследования подчеркнули, что это оценка, с 95-процентной вероятностью реальное количество тепловых смертей в Европе в 2023 году находилось в диапазоне от 28 853 до 66 525.

Исследование проанализировало записи температуры и смертности в 35 европейских странах. Более половины зарегистрированных тепловых смертей произошли во время жарких волн между серединой июля и августом 2023 года. В этот период температура достигла 44°C (111°F) на Сицилии 18 июля, а лесные пожары в Греции унесли несколько жизней.

Авторы исследования подчеркнули, что без мер адаптации со стороны государства жертвы были бы на 80% выше. Они призвали к "дополнительным эффективным стратегиям" для снижения будущих тепловых смертей. Авторы отметили, что из-за антропогенного изменения климата можно ожидать больше тепловых смертей.

Результаты исследования, опубликованные в Nature Medicine, служат жестким напоминанием о влиянии жарких волн на здравоохранение. Исследование, которое проанализировало данные из 35 европейских стран, показало, что без адекватных мер адаптации жертвы могли бы быть значительно выше.

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