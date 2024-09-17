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ПолитикаНовостиЯпонцы

В Японии наблюдается рекордный пик в количестве столетних жителей.

Примерно девяностоfive тысяч, по источникам.

 and  Viktoria Klein
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Япония, занимающая третье место в мире по экономике, является одной из немногих промышленных...
Япония, занимающая третье место в мире по экономике, является одной из немногих промышленных держав, сохраняющих смертную казнь.

В Японии наблюдается рекордный пик в количестве столетних жителей.

В Японии число людей, перешагнувших столетний рубеж, достигло рекордной отметки в более чем 95 000. По данным Министерства здравоохранения, полученным во вторник, около 89% из них - женщины. По состоянию на 1 сентября в Японии насчитывалось 95 119 человек в возрасте 100 лет и старше, что на 2 980 больше, чем в предыдущем году. Из этого числа 83 958 - женщины и всего 11 161 - мужчины.

Япония может похвастаться самым старым человеком в мире после смерти испанки Марии Браньяс Морера, которой было 117 лет. Теперь этот титул принадлежит 116-летней японке Томико Итооке, проживающей в доме престарелых в Асихе, западной Японии. Она часто выражает благодарность персоналу и вспоминает свой родной город.

Япония давно борется с проблемами старения и сокращения населения. Правительство запустило несколько инициатив для решения этих вопросов, но существенных улучшений пока не видно. Недавно власти объявили, что население старше 65 лет достигло нового рекорда - 36,25 миллиона человек, что составляет 29,3% от общей численности населения Японии. Япония лидирует среди стран с самым высоким процентом пожилых людей.

Японка Томико Итоока сейчас является самым старым человеком в мире после смерти Марии Браньяс Морера. Несмотря на усилия Японии по борьбе со старением и сокращением населения, более 95 000 человек в Японии перешагнули столетний рубеж, и подавляющее большинство из них - японки.

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