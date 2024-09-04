В Германии заметно увеличился вклад возобновляемых источников энергии в производство электроэнергии.

В первой половине года доля возобновляемых источников энергии в электроэнергетике Германии существенно выросла. По данным Федерального статистического управления, опубликованным в среду, 61,5% электроэнергии, подаваемой в сеть, было получено от ветра, солнца, гидроэлектростанций и других возобновляемых источников. В сравнении с предыдущим годом это было 53,3%. В целом, производство электроэнергии в Германии снизилось на 5,3% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Ветер обогнал уголь и стал ведущим источником энергии, обеспечив более чем треть электроэнергии, в то время как уголь обеспечивал лишь немногим более пятой части. За ними следовали природный газ и фотоэлектрическая энергия, составляя 14,6% и 13,9% соответственно, согласно статистике.

Производство энергии от ветра в первой половине 2024 года выросло на 11,9%. Это в основном было связано с исключительно ветреной погодой в первой половине года, как объяснило Федеральное статистическое управление. Производство солнечной энергии также выросло на 8,3%, главным образом благодаря новым установкам.

С другой стороны, производство электроэнергии от угля существенно сократилось, с 62,5 миллиарда киловатт-часов до 45,9 миллиарда. Роль природного газа как источника энергии оставалась относительно стабильной - 32,1 миллиарда киловатт-часов по сравнению с 32,7 миллиарда в том же периоде 2023 года.

Согласно данным, спрос на электроэнергию в первой половине года оставался стабильным. Снижение внутреннего производства электроэнергии компенсировалось ростом импорта. Импорт вырос на 22,5%, в то время как экспорт снизился на 15,2%. Это в основном было связано с более дешевой импортируемой электроэнергией по сравнению с эксплуатацией электростанций на угле.

Переход к возобновляемым источникам энергии очевиден, так как доля источников энергии, таких как ветер, солнце, гидроэлектростанции и другие, в производстве электроэнергии в Германии продолжает расти. Несмотря на снижение общего производства электроэнергии, использование традиционных источников энергии, таких как уголь и природный газ, сокращается, а возобновляемые источники лидируют в производстве электроэнергии.

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