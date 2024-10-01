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В Германии возобновляемые источники энергии в настоящее время доминируют над половиной общего потребления электроэнергии в стране.

 and  Christian Meier
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За девятилетний период с 2014 по 2023 год Китай вложил почти в три раза больше средств в источники...
За девятилетний период с 2014 по 2023 год Китай вложил почти в три раза больше средств в источники возобновляемой энергии по сравнению с США и удвоил свои инвестиции по сравнению с европейскими странами.

В Германии возобновляемые источники энергии в настоящее время доминируют над половиной общего потребления электроэнергии в стране.

Доля возобновляемых источников энергии в общем потреблении электроэнергии в Германии выросла по сравнению с предыдущим годом. По данным, опубликованным Центром солнечной энергии и водорода Баден-Вюртемберга (ZSW) и Федеральной ассоциацией энергетики и водоснабжения (BDEW) во вторник, с января по сентябрь этого года возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, покрыли 56% спроса на электроэнергию. Это на 4 процентных пункта больше, чем в том же периоде прошлого года.

По данным, возобновляемые источники энергии превысили отметку в 50% каждый месяц этого года, достигнув пика в 59% в апреле. "Радует, что более половины электроэнергии в Германии теперь вырабатывается из возобновляемых источников", - прокомментировала Керстин Андреае, председатель правления BDEW.

BDEW и ZSW отметили значительный рост производства солнечной энергии. За первые три квартала этого года было произведено 65 миллиардов киловатт-часов солнечной энергии, что на 15% больше, чем в том же периоде прошлого года. В июне, июле и августе солнечные панели по всей стране превысили отметку в 10 миллиардов киловатт-часов каждый месяц.

Однако Андреае призвала федеральное правительство устранить существующие барьеры для дальнейшего расширения возобновляемых источников энергии. "Помимо продвижения решений хранения, важно, чтобы расширение сети шло в ногу с расширением возобновляемых источников энергии", - пояснила она.

Примерная общая выработка электроэнергии в первые три квартала составила 366 миллиардов киловатт-часов, что на 2% меньше, чем в том же периоде прошлого года (373 миллиарда киловатт-часов). Из этой общей выработки примерно 217 миллиардов киловатт-часов электроэнергии было произведено из возобновляемых источников (по сравнению с 201 миллиардом киловатт-часов в том же периоде прошлого года).

Процент электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, в общей выработке электроэнергии за первые три квартала этого года составляет примерно 59%. По словам председателя BDEW, Керстин Андреае, доля электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в Германии превысила 50% каждый месяц этого года.

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