В Германии в ходе визита Байдена состоялось крупное собрание по Украине

В середине октября Президент Джо Байден отправится в свою первую двустороннюю поездку в Германию. Во время этого визита он планирует провести высокоуровневую встречу по вопросу Украины, страна которой в настоящее время сталкивается с трудностями со стороны России. На этой встрече, в которой примут участие более 50 стран, поддерживающих Киев в его усилиях по обороне, планируется выработать стратегию и укрепить единство, как объявил Белый дом.

Поездка Байдена в Германию запланирована на середину октября. Планируются беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине. После этого Президент Байден намерен посетить военную базу США в Рамштайне.

Возможное место встречи: Рамштайн

Хотя Белый дом не разглашал официальных подробностей о месте проведения встречи, источники предполагают, что она может состояться в Рамштайне. Эта группа, известная как формат Рамштайн, как правило, возглавляется министром обороны США Ллойдом Остином и включает tanto США, как и Германию в качестве значимых поставщиков оружия для Украины.

Основные цели поездки Байдена - помочь Украине. Это первый двусторонний визит Президента Байдена в Германию за время его пребывания на посту и историческое событие, так как последний визит Президента Барака Обамы в Берлин к тогдашнему канцлеру Ангеле Меркель состоялся в ноябре 2016 года во время его прощального тура.

На встрече в формате Рамштайн ожидается участие других стран, так как она имеет важное значение для стратегий обороны Украины. Встреча Байдена в Германии не ограничивается беседами с лидерами Германии, так как другие международные партнеры могут присоединиться к другой сессии, обозначенной как "Другие".

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