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В Германии ученики часто выражают удовлетворение в отношении своих инструкторов или наставников.

 and  Christian Meier
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Малым промышленным предприятиям все сложнее найти apprendicentov, как сообщает DIHK.
Малым промышленным предприятиям все сложнее найти apprendicentov, как сообщает DIHK.

В Германии ученики часто выражают удовлетворение в отношении своих инструкторов или наставников.

Студенты в Германии ценят своих наставников, но жаждут большего индивидуального внимания. "В основном, студенты довольны своими наставниками", - заявил Кристоф Беккер, федеральный секретарь профсоюза DGB, в прошлый четверг в Берлине. Однако не все наставники имеют достаточно времени для своих подопечных.

Об этом свидетельствуют результаты опроса более 10 000 молодых людей в 25 самых популярных профессиях. По данным опроса, около 69% опрошенных студентов довольны своей профессиональной подготовкой. Более 33% регулярно работают сверхурочно. Более 15% вынуждены выполнять задачи, не связанные с их обучением, что противоречит Закону о профессиональном обучении.

Вице-председатель DGB Эльке Ханнак осудила тот факт, что только 18,9% всех компаний все еще занимаются обучением. При этом потенциал есть у 52%. "Те, кто серьезно относится к решению проблемы дефицита квалифицированных кадров, обучают", - заявила Ханнак. Количество людей в возрасте от 20 до 34 лет без какой-либо подготовки достигло рекордного уровня в 2,9 миллиона человек.

Ханнак обвинила работодателей в саботаже новой гарантии обучения на местном уровне. При соблюдении определенных условий эта гарантия предоставляет молодым людям законное право на помощь в дополнительном внекорпоративном обучении. Для этого регион должен признать дефицит. Однако это удалось только в 21 регионе по всей стране, по словам Ханнак. Часто это терпит неудачу на местном уровне из-за работодателей, которые этому препятствуют: "Пока это не работает".

Результаты опроса показали, что более 15% студентов выполняют задачи, не связанные с их обучением, что противоречит Закону о профессиональном обучении. Несмотря на то, что 69% опрошенных студентов довольны своей профессиональной подготовкой, они хотят большего индивидуального внимания со стороны своих наставников.

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