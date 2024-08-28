В Германии снижение цен на бензин продолжается более значительно

Цены на топливо в Германии уже четыре недели подряд снижаются. Как сообщил ADAC в Мюнхене в среду, литр Супер E10 сейчас стоит 1,698 евро, что на 1,7 цента меньше, чем неделей ранее. Дизель, в свою очередь, подешевел на 1,3 цента и стоит 1,577 евро.

Это снижение цен на топливо примечательно на фоне недавнего роста цены на Brent crude oil, которая сейчас колеблется около 79 долларов за баррель, как сообщает ADAC.

ADAC рекомендует водителям заправлять свои машины между 19:00 и 20:00 или между 21:00 и 22:00, так как в это время цены на топливо значительно ниже. С другой стороны, цены могут быть на шесть-семь центов выше в 7:00 утра.

Снижение цен на топливо в Германии значительно больше, чем недавний рост цены на Brent crude oil. Во время определенных часов водители могут сэкономить больше на топливе, заправляя свои машины, так как цены в это время ниже, согласно рекомендациям ADAC.

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