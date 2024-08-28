В Германии продолжается снижение цен на бензин.

Цены на топливо в Германии продолжают снижаться на прошлой неделе. Как сообщил ADAC в Мюнхене в среду, средняя цена за литр Супер Е10 теперь составляет 1,692 евро, что на 1,7 цента меньше, чем неделей ранее. В то же время дизельное топливо подешевело на 1,3 цента и теперь стоит 1,574 евро.

Эта тенденция к снижению продолжается уже четвертую неделю подряд. ADAC считает текущие цены на Супер разумными, учитывая недавнее умеренное увеличение цены на нефть Brent, которая сейчас стоит около 79 долларов за баррель.

ADAC советует водителям заправляться либо между 19.00 и 20.00, либо между 21.00 и 22.00, так как бензин во время этих периодов значительно дешевле. С другой стороны, цены могут быть на шесть-восемь центов выше в 7.00 утра.

Снижение цен на топливо в Германии более существенно, чем неделей ранее. Текущие цены на Супер Е10, по мнению ADAC, разумны, несмотря на то, что они ниже, чем неделю назад, из-за недавнего умеренного роста цен на нефть Brent.

Читайте также: