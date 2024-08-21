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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

В Германии продолжает сохраняться снижение интереса к созданию предпринимательских предприятий.

Объявление от ДИХК (Германский институт арбитража)

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Многие молодые люди мечтают создать собственное предприятие, как показывают исследования.
Многие молодые люди мечтают создать собственное предприятие, как показывают исследования.

В Германии продолжает сохраняться снижение интереса к созданию предпринимательских предприятий.

Интерес Германии к предпринимательским начинаниям находится на убывающей траектории, согласно данным Палаты промышленности и торговли Германии (DIHK). Как было объявлено в среду, в 2022 году было проведено около 150 000 информационных и консультационных встреч по стартапам, что существенно меньше, чем 431 000 таких встреч в 2010 году. Кроме того, молодые предприниматели выразили недовольство деловой средой Германии, назвав ее худшей, чем когда-либо.

"Я действительно обеспокоен нашей ситуацией", - заявил президент DIHK Питер Адриан. Интерес к предпринимательству уменьшался в течение последних трех лет. Адриан выразил опасения по поводу "тихой эмиграции, вызванной растущими производственными ограничениями и сменой направления миграции". Такая тенденция привела бы к значительной потере потенциала роста и инноваций, добавил он.

Уменьшение не объяснялось только демографическими изменениями. Высокие расходы и "необычно высокая нагрузка регулирования" отговаривали многих от одиночных предпринимательских начинаний. В опросе DIHK около 75% из почти 1000 участников запросили fewer political regulations, и 66% призвали к более простому налоговому режиму.

В целом, участники присвоили оценку 3.6 деловой среде Германии, назвав ее "удовлетворительной", что было самым низким рейтингом когда-либо зарегистрированным. В предыдущие годы, в частности в 2022 и 2023 годах, были получены slightly better ratings, с оценками 3.4.

Палата промышленности и торговли Германии (Комиссия) выразила обеспокоенность тенденцией молодых предпринимателей покидать Германию из-за проблем деловой среды. В ответ на опрос DIHK большинство участников призвали к меньшему количеству политических регулирований и более простому налоговому режиму.

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