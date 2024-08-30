В Германии наблюдается минимальный рост численности рабочей силы.

Несмотря на постоянную финансовую стагнацию, развитие занятости в Германии едва ли движется вверх. По данным Федерального статистического управления, опубликованным в прошлую пятницу, в июле около 46,0 миллионов человек, проживающих в Германии, имели работу. Этот показатель после сезонной корректировки показал незначительное увеличение на 5000 человек по сравнению с предыдущим месяцем. В июне было увеличение на 9000 человек, а в мае - на 21000 человек.

Не учитывая сезонные изменения, численность занятых сократилась на 47000 человек или на 0,1% по сравнению с июнем, что является третьим месяцем подряд такого снижения. Как отметили статистические аналитики, эта тенденция началась в 2017 году, когда занятость росла по сравнению с предыдущим июлем в течение пяти лет подряд.

В сравнении с июлем 2023 года численность занятых увеличилась на 165000 человек или на 0,4%. С февраля по июнь 2024 года также наблюдался стабильный ежемесячный рост занятости на 0,4%. Таким образом, благоприятная долгосрочная тенденция на рынке труда сохраняется, как отмечают аналитики.

В условиях затянувшейся финансовой стагнации немецкие компании становятся более осторожными в своих планах по найму, что отражается на индексе занятости, который упал до 94,8 баллов в августе по сравнению с 95,3 баллами в июле. Это третий месяц подряд, когда индекс снижается, и самый низкий уровень с февраля 2021 года. В опросе, проведенном Институтом Ифо в Мюнхене среди тысяч компаний, было отмечено, что слабый экономический рост оказывает влияние на развитие занятости. "Компании испытывают трудности из-за нехватки заказов, что делает их не склонными нанимать новых сотрудников", - сказал Клаус Вольrabe, директор опроса Ифо.

Экономическое замедление, похоже, влияет на немецкие компании, которые становятся более осторожными в своих планах по найму, что отражается на трехмесячном снижении индекса занятости. Это отражено в опросе Института Ифо, где компании указали нехватку заказов как причину своей неготовности нанимать новых сотрудников.

Из-за этого замедления экономики незначительное развитие занятости в Германии может не продолжаться с текущей скоростью, поскольку осторожные компании могут замедлить свои процессы найма.

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