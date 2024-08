"В Германии длинная история исламизма"

Как защитить себя от насилия исламистских экстремистов, если ИГ ударит по Германии в самое сердце? На ток-шоу "Карен Миосга" Герхард Реул критикует правительство коалиции. Сакка Эскен выражает глубокое сочувствие. Полицейского хвалят - и критикуют Фридриха Мерца.

В воскресный вечер программа ARD "Карен Миосга" обсуждает вопросы внутренней безопасности из-за ножевого нападения в Солingen, где подозреваемый в поддержке ИГ убил троих человек и тяжело ранил нескольких других. Речь не идет о запрете ножей, а о эскалации тона в политике убежища перед выборами в Тюрингии и Саксонии, роли полиции - и борьбе Германии с возрастающей угрозой исламского терроризма внутри своих границ в последние годы.

Герхард Реул, министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии от ХДС, начинает шоу, но мало что говорит о мотивах подозреваемого или о том, действовал ли он от имени ИГ. Главное, по его словам, что полиция быстро передала 26-летнего сирийца федеральной прокуратуре. Реул намекает, что подозреваемый, возможно, сотрудничает, сдавшись.

Миосга спрашивает, как мужчине удалось обойти authorities, учитывая, что его должны были депортировать ранее. "Он не проходил легальную депортацию", - объясняет Реул. "Он всегда был на месте, кроме одного раза, когда его должны были депортировать". Это оставляет много вопросов, говорит Реул. Достаточны ли существующие правила депортации? Адекватны ли текущие механизмы? "У меня есть сомнения. Мы должны тщательно изучить это", - говорит мужчина от ХДС, заключая: "Результат неудовлетворительный, и его нужно менять, но не спеша".

Реул призывает к расширению правовых возможностей для полиции и конституционной защиты, лучшей разведке, поскольку Германия борется с защитой данных и слишком полагается на иностранные разведывательные службы в борьбе с терроризмом. Мужчина от ХДС видит много недостатков в трафик-светофорной коалиции. "Я устал от этого", - говорит он: "Эта чепуха о том, что можно, нужно, должно делать". Партии в Берлине должны прийти к согласию, а не раздирать друг друга.

Сакка Эскен, федеральный председатель СДПГ, возражает против подхода Реула. "Сегодня мы не можем просто говорить о ошибках других партий. Однако мы должны обсудить, как обращаться с этой критичной проблемой", - говорит она. немцы не должны жертвовать своей свободой ради защиты от терроризма, предупреждает она: "Именно этого добивается исламизм". Эскен предлагает оказывать давление на Telegram и социальные медиа-платформы, такие как Facebook, Instagram и Tiktok, чтобы сообщать об незаконной деятельности. Эффективное использование существующих законов должно быть улучшено в Германии, особенно с Telegram, который в настоящее время сопротивляется.

Предложение Фридриха Мерца о приостановке приема сирийских и афганских беженцев встретило сопротивление со стороны Эскен. "Принятие такой политики несовместимо с нашими законами, в то время как наша конституция ограничивает это", - говорит она. "Существующих террористов следует депортировать, даже в эти страны", - добавляет Эскен.

Сперва аплодисменты получает Йохен Копелке, федеральный председатель Профсоюза полиции. Он видит Интернет как "основную почву" для исламистских террористов, но действовать против них становится все труднее. Полиция и внутренние разведывательные службы должны быть оснащены передовыми цифровыми технологиями, чтобы поспевать за 21-м веком. Все еще много бюрократии, и ограничения на защиту данных и разрешения "слишком строги", говорит он, но прогресс заключается в разрешении "онлайн-надзора и использования данных". Кроме того, Копелке подчеркивает проблему ресурсов, с недостаточным количеством полицейских для предотвращения и борьбы с терроризмом.

Возрождение ИГ

Затем Миосга переводит обсуждение к текущим угрозам исламистского терроризма в Германии. "Это было предсказуемо для любого, кто занимается этой темой", - говорит Реул. Эскен называет это "варварским и трусливым нападением" с "террористическим фоном". Эскен видит это как признак того, что "мы живем в эпоху, все больше склонную к опыту исламистских атак". То, что "абсолютной безопасности нет" несмотря на все меры, "очень тревожно для нашего общества".

Михаэль Гётшенберг, эксперт ARD по терроризму и внутренней безопасности, не удивлен, что нападение произошло на менее масштабном мероприятии, где строгие меры безопасности UEFA European Football Championship были в силе. Нападение на менее масштабном мероприятии отправляет угрожающее "сообщение, что кем бы то ни было и где угодно могут стать мишенью".

По словам Гётшенберга, было общее мнение, что исламский террор стал менее заметным. Это мнение подпитывалось восприятием упадка ИГ, часто называемого "яркой звездой" сцены. Однако это восприятие изменилось. Откол ИГ, известный как провинция Исламского государства Хорасан (ИСПХ), теперь считается значительной угрозой в Европе. ИСПХ возник в Афганистане, где Хорасан представляет собой исторический регион в Центральной Азии, охватывающий части Афганистана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Ирана. Эксперт объясняет, что нестабильность на Ближнем Востоке способствует возрождению исламского терроризма, поскольку террористические организации полностью осведомлены об этом.

Эль-Масрар, публицист, обсуждает, как ИГ эксплуатирует палестинский конфликт, чтобы создавать нестабильность в западных странах. Несмотря на напряженные отношения с ХАМАС, ИГ manages to create a sense of insecurity, and even manages to sow internal discord, as demonstrated by the case of Solingen where right-wing groups are using the attack for electoral gains in Saxony and Thuringia.

При данных обстоятельствах Германии необходимо занять более твердую позицию в отношении исламизма и найти способ эффективно ему противодействовать. Эль-Масрар подчеркивает, что исламизм давно присутствует в ландшафте Германии, опираясь на поддержку tanto от левых, как и от правых. Общие вражеские образы часто включают "Израиль и евреев", и политика не смогла заставить исламские организации четко дистанцироваться от этого. По словам Эль-Масрара, многие беженцы не понимают, почему против исламизма так мало ограничений.

Исламское государство, часто упоминаемое как ИГ, вновь воспринимается как серьезная угроза в Европе, а его филиал Исламское государство провинция Хорасан (ИГПХ) стал основной проблемой. Это возрождение исламского терроризма частично связано с нестабильностью на Ближнем Востоке, которую террористические организации используют для достижения своих целей.

В свете угроз со стороны групп, подобных ИГ, Германии необходимо занять твердую позицию против исламизма и найти эффективные способы борьбы с ним внутри своих границ. Меры внутренней безопасности страны должны быть достаточно сильными, чтобы защитить своих граждан, не жертвуя при этом основными свободами.

