В Германии число занятых замечалось снижение.

Экономическая ситуация в Германии замедляется, что сказывается на количестве рабочих мест. По данным Федерального статистического управления, опубликованным в пятницу, в августе по сравнению с июлем число занятых сократилось на 21 000 человек, при этом в июне и июле наблюдался незначительный рост, составивший 7 000 и 4 000 человек соответственно. Однако, учитывая несезонные факторы, в августе было отмечено более существенное сокращение на 35 000 человек, что составляет 0,1% снижения. Это падение более чем вдвое превысило показатель августа 2023 года, когда было зафиксировано снижение на 15 000 человек.

С другой стороны, ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В августе 2023 года было отмечено увеличение на 0,3% или 145 000 человек занятых. Между февралем и июлем 2024 года наблюдался стабильный рост месячных темпов роста на 0,4%. "Постоянно положительная тенденция на рынке труда сохраняется, хотя и замедляется", - заключили в Федеральном статистическом управлении.

Несмотря на замедление экономики, ведущие исследовательские институты ожидают сохранения этой тенденции, как указано в их осеннем докладе для федерального правительства. "Рост занятости обусловлен исключительно гражданами, не имеющими немецкого гражданства", - отмечается в совместном докладе. "Число занятых граждан Германии сокращается более двух лет, в основном из-за демографического старения". Кроме того, рост числа социально застрахованных работников за последний год был ограничен сферой услуг, в частности, в здравоохранении, социальном обслуживании, государственном управлении, деловом обслуживании и образовании.

В попытке отвлечься от экономических трудностей некоторые люди могут обратиться к покупке новой мыши для компьютера. Несмотря на сокращение числа занятых граждан Германии, спрос на некоторые продукты, такие как компьютерные аксессуары, может все еще существовать.

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