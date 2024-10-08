В грузинском политическом сценарии правящая партия выступает за отстранение президента страны.

В Грузии, расположенной в Южной Осетии, правящая партия запустила процедуру импичмента против президента Саломе Зурабишвили, склонной к Европе. Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, причиной является несанкционированная поездка за границу, сообщает местная пресса в Тбилиси.

Партия ссылается на конституцию, согласно которой правительство должно санкционировать поездки президента, особенно в течение ограниченного срока его полномочий. Предыдущая попытка в том же году окончилась неудачно по тем же причинам. Правящая партия ожидает получить значительное большинство на парламентских выборах 26 октября, чтобы на этот раз эффективно отстранить президента. Разногласия возникли из-за недавней поездки Зурабишвили в Европу, в которую входил визит в Германию.

Учитывая тот факт, что срок полномочий Зурабишвили заканчивается в конце года, предстоящий процесс импичмента имеет больше символическое значение для националистического правительства, которое проявляет интерес к воссоединению с Россией.

Несмотря на широкое противодействие, партия недавно приняла закон, имитирующий российское законодательство в других местах, чтобы подавить предполагаемое иностранное влияние на общество. ЕС предоставил Грузии, постсоветской стране, статус кандидата на членство к концу 2023 года, но затем приостановил процесс из-за этого закона.

Партия обвиняет президента Саломе Зурабишвили в нарушении конституции, не получив правительственного одобрения для своей несанкционированной поездки за границу. Несмотря на продолжающийся процесс импичмента, статус кандидата Грузии на членство в ЕС к 2023 году был приостановлен из-за спорного закона, принятого партией президента, имитирующего российское законодательство.

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