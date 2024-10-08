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ПолитикаНовостиЧиновники-пидорцы

В городе возникли волнения из-за того, что власти-пидоры надевают арабские головные уборы.

 and  Lauren Adams
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В городе возникли волнения из-за того, что власти-пидоры надевают арабские головные уборы.

Берлинский представитель ЛГБТК+ Альфонсо Пантисано (СДПГ) вызвал скандал, опубликовав фото в арабском головном уборе, почти совпавшее с годовщиной нападения Израиля. Пантисано поделился изображением в ответ на интервью генерального секретаря СДПГ Кевина Кюhnertта в Der Spiegel, где он говорил о гомофобии в мусульманской общине. Кюhnertт указал на строгие гендерные нормы и религиозный фундаментализм как на факторы, способствующие такой дискриминации. Он признался, что часто слышит гомофобные замечания от берлинских мусульманских мужчин, но также подчеркнул, что большинство мусульман не гомофобны.

Пантисано возразил против взглядов Кюhnertта в Facebook, иронично написав: "Привет, Кевин, серьезно". Он утверждал, что предвзятое отношение к ЛГБТК+ сообществу не ограничивается какой-либо конкретной расой, языком, цветом кожи или религией. "Но что меня всегда удивляет, так это то, что постоянно выделяют мусульман как отдельную проблему", - написал он.later, he referenced 'anti-Muslim bigotry' and underlined that nobody can identify someone as Muslim based solely on their street behavior.

Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, Пантисано разместил фото 2007 года, на котором он изображен в арабском головном уборе в рекламной кампании на Ближнем Востоке. Несмотря на итальянское и немецкое происхождение, его воспринимали как араба в этих кампаниях.

Der Tagesspiegel сообщает о внутренней критике в СДПГ в отношении фото, учитывая его близость к годовщине террористического нападения исламской ХАМАС на Израиль. Общий секретарь Берлинского ХДС Отили Кляйн публично осудила это в онлайн-платформе X, назвав это "мелкой лево-identity politics exchange" that "bears little resemblance to reality."

Члены ЛГБТК+ в СДПГ могут испытывать подобное разочарование, как и Альфонсо Пантисано, поскольку они также могут сталкиваться с предрассудками и непониманием из-за своей сексуальной ориентации, независимо от своих религиозных убеждений. Использование арабского головного убора ЛГБТК+ официальными лицами в качестве проявления солидарности или заявления против дискриминации в мусульманской общине также может вызвать скандал.

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