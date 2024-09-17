В гонке за кандидатуру канцлера, Сёдер отказывается от выгодного положения Мерца.

Вопрос о будущем канцлере Союза уже давно является горячей темой, и сейчас, похоже, появился ответ. Согласно данным нескольких СМИ, эту должность может занять лидер ХДС Мерц.

Лидер ХСС Маркус Зёдер, похоже, отказывается от участия в гонке за пост канцлера Союза, что может открыть дорогу для председателя ХДС Мерца. По данным источников, близких к ситуации, оба лидера планируют предложить Мерца в качестве кандидата, при условии одобрения комитетов обеих партий. Об этом сообщило Рейтер. В 12:00 по берлинскому времени Мерц и Зёдер проведут совместную пресс-конференцию.

Изначально оба лидера партий заявили, что вопрос о кандидате от Союза будет решен к позднему лету. С учетом последних событий ожидается, что Союз выставит Мерца в качестве кандидата на следующих федеральных выборах. Однако окончательное решение остается за комитетами партий.

Пресс-конференция состоится после того, как министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst объявил в понедельник вечером о своем выходе из гонки за пост канцлера и выразил поддержку Мерцу. Он заявил, что будет доволен, если и ХСС поддержит "Мерца в качестве сильного общего кандидата".

Многие члены ХДС высказались в поддержку Мерца

С тех пор многие политики ХДС публично поддержали Мерца и призвали к единству партий. Координатор фракции Союза Торстен Фрай призвал партии Союза представить единый фронт. "Победа требует высокого уровня единства", - сказал политик ХДС "Рейнской почте". Заместитель председателя фракции Союза Йенс Шпан приветствовал решение Вюста уйти в отставку. "Решение Hendrik Wüst является важным шагом для единства Союза и, следовательно, для победы на выборах в 2025 году", - сказал политик ХДС "Рейнской почте". Новый председатель Христианско-демократического трудового союза (ХДТ) Деннис Радтке выразил похожее мнение. Он описал решение Вюста как "важный сигнал". "Лишь через единство и сильный командный дух можно выиграть выборы", - сказал европейский политик газете.

Заместитель председателя ХДС Карин Приен ранее намекала на потенциальное соглашение между ХДС и ХСС по поводу кандидата в канцлеры. На ntv Приен заявила: "Теперь пришло время добиться результатов". О планах Зёдера она сказала: "Кто-то хотел быть выдвинутым, но никто не звонил".

Канцлер Германии Олаф Шольц, похоже, готовится к возможной кандидатуре Мерца на пост канцлера. "В противном случае, как я уже говорил неоднократно, я не возражаю против того, чтобы господин Мерц был кандидатом в канцлеры от Союза", - сказал Шольц.

Выбор Союза в качестве кандидата в канцлеры, безусловно, вызовет интерес в Европейском парламенте из-за его влияния на европейскую политику. Если комитеты обеих партий дадут согласие, Мерц может стать кандидатом в канцлеры от Союза, как сообщают несколько СМИ.

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