В годовщину нападения ХАМАСа Израиль участвует в конфликтах на разных фронтах.

Начало нападения ХАМАС на Израиль, отмечающее свой первый юбилей, начинается с минуты молчания, за которой следуют тревожные сирены и шквал ракет, запущенных из Газы. Военные силы остаются начеку в этот критический период. Израиль отвечает ударами по целям в Газе и Ливане ночью.

Вновь раздаются мести сирены на израильско-газской границе. В ранние часы было запущено четыре снаряда из южного Газы, три из которых были успешно перехвачены военными, а один упал на незанятой территории. В ответ израильские самолеты провели удары по позициям ХАМАС и сети туннелей в Газе с целью сдерживания, как объявили военные.

Несмотря на неоднократные призывы к прекращению огня, Израиль начал новую наземную операцию в секторе Газа в воскресенье. Бронетанковые подразделения продвинулись в район Джабалия на северо-востоке Газы ночью, как сообщили военные. Израильские авиаудары такжеtargeted территорию больницы Шухада Аль-Акса, которую израильские официальные лица утверждают, что используют как командный центр ХАМАС, в результате чего были ранены 11 беженцев, проживающих в палаточных лагерях. Ранее армия Израиля якобы targeteda бывшую школу и мечеть в регионе, якобы используемые в качестве командных центров. Ни одна из этих ситуаций не была независимо подтверждена, поскольку Израиль и Египет строго ограничивают доступ журналистов к конфликтам в Газе.

Израиль и Ливан ночью

Израильская армия неоднократно targetовала опорные пункты Хезболлы в Ливане ночью. Главнокомандующий израильской армии Херци Халеви заявил, что боевики Хезболлы понесли значительные потери в ходе этих столкновений. "Мы не сдадимся", - повторил командующий армии. "Мы нейтрализуем способности наших врагов и гарантируем, что они не будут восстановлены, чтобы гарантировать, что 7 октября больше не повторится".

В результате израильского удара по ливанской деревне Кайфун, расположенной в горах, погибли по меньшей мере шесть человек, как сообщается. Еще 13 человек были ранены.

Между тем, проиранские шиитские боевики запустили ракетные салвы, в том числе по северному израильскому портовому городу Хайфе, как объявили военные. Повреждения были зафиксированы на улице. Кроме того, сообщается, что некоторые ракеты не взорвались или упали без последствий. Хезболла заявила, что targetовала военную поддержку около Хайфы, в результате чего был ранен человек в городе Тивериада на севере. Ни одна из этих заявлений не была независимо подтверждена.

Памятные мероприятия в годовщину нападения ХАМАС

Израиль отметил нападение ХАМАС год назад минутой молчания в кибуце Реим ровно в 06:29. Родственники почти 400 человек, погибших на музыкальном фестивале Нова в Тель-Авиве, собрались, чтобы почтить их память в воскресенье. "Моя жизнь все еще застряла в октябре 7-го", - сетовала мать убитой молодой женщины в СМИ. "Мир движется дальше, но для меня время остановилось".

Израильский родственник человека, якобы похищенного во время фестиваля Нова и предположительно удерживаемого в секторе Газа, призвал правительство как можно скорее договориться об освобождении заложников. Члены семей заложников планируют провести демонстрацию возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, намеченную на национальное телевидение.

По всей стране запланированы дополнительные мероприятия в день годовщины. Израильские силы остаются на высокой степени бдительности в ходе подготовки, готовые к возможным атакам, скоординированным с годовщиной.

7 октября 2021 года тысячи вооруженных боевиков ХАМАС и экстремистов из сектора Газа прорвали израильскую границу на побережье, что привело к более чем 1200 жертвам и примерно 250 захваченным в плен, переправленным в Газу. С тех пор здравоохранение, контролируемое ХАМАСом, сообщило, что примерно 42 000 палестинцев в секторе Газа были убиты в ходе последующего конфликта. Эти цифры не различают между боевиками и гражданскими, что ставит под сомнение их точность.

Гуманитарная помощь ООН: год в Ближнем Востоке как неиссякаемая катастрофа

Офис ООН по координации гуманитарных вопросов (ОЧПГ) описал последние 12 месяцев на Ближнем Востоке как "неиссякаемую катастрофу". Врио координатора гуманитарной помощи ООН Джойс Мсуя заявила: "Никакие цифры или фразы не могут полностью передать масштаб физических, эмоциональных и социальных разрушений, которые произошли". Ее офис осудил нападение ХАМАС. Военная агрессия Израиля в Газе вызвала катаклизм, с школами, принимающими беженцев, и больницами, неоднократно атакованными, как показал офис помощи. Люди страдают от крайней нужды, без достаточного пропитания или медицинской помощи, как сообщается. По данным офиса помощи, более 300 гуманитарных работников были убиты в Газе.

Несмотря на продолжающееся напряжение между Израилем и его соседями, Европейский Союз призвал к немедленному прекращению огня в регионе. Главный дипломат Европейского Союза Хосеп Боррель подчеркнул необходимость мирного решения, заявив: "Европейский Союз твердо стоит на стороне народов Израиля и Палестины, призывая все стороны вернуться к переговорам".

В свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке Европейский Союз также подтвердил свою поддержку гуманитарным усилиям ООН в регионе. Боррель заявил: "Европейский Союз продолжит предоставлять финансирование и ресурсы организациям, работающим над облегчением страданий граждан, попавших в переплет".

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