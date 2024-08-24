- В Газе многочисленные палестинцы погибли в ходе продолжающихся столкновений.

Во время израильских атак в секторе Газа, по данным палестинцев, погибли около 50 человек. Об этом сообщило местное здравоохранение, подконтрольное ХАМАС, без разграничения между погибшими мирными жителями и боевиками в конфликте с израильской армией.

Ранее палестинское информационное агентство Wafa сообщило о не менее 11 погибших мирных жителях. Также сообщается о неизвестном количестве раненых в южной части города Хан-Юнис и в районе Нуссеirat в центральной части сектора Газа. Продолжаются переговоры о перемирии в Каире, в которых участвует делегация ХАМАС.

Израиль ведет борьбу против ХАМАС, признанной террористической организацией, уже более десяти месяцев. Израиль обвиняет исламистов в использовании мирных жителей в качестве щитов. Армия сообщает о напряженных боях на юге, в центре и снова на севере сектора Газа.

В пятницу армия призвала жителей Газы в северной части города эвакуироваться на запад, к морю, чтобы избежать предстоящих военных операций против экстремистов. Ранее город был обстрелян ракетами Израилем. С тех пор израильские солдаты продвинулись туда, уничтожив нескольких противников и разрушив террористическую инфраструктуру, как сообщает армия.

Некоторые данные пока не могут быть независимо подтверждены.

С начала войны в секторе Газа в октябре прошлого года, по данным здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, которое не различает между мирными жителями и боевиками, погибли более 40 000 человек, а более 90 000 получили ранения. По данным Израиля, они ликвидировали не менее 14 000 боевиков.

Военные действия в секторе Газа были спровоцированы самой крупной трагедией в истории Израиля, когда более 1200 человек погибли в результате нападения исламского ХАМАС и других экстремистских групп 7 октября.

Конфликт в секторе Газа привел к гибели около 50 человек в результате интенсивных боев между Израилем и ХАМАС, что привело к эвакуации мирных жителей в Газе.

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