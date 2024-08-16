В Гаити бегство из тюрьмы

Беглецы сбежали из тюрьмы на побережье в Гаити. Газета "Le Nouvelliste" сообщает, что охранники устроили забастовку, требуя улучшения условий труда. Официальный представитель Венсон Франсуа выразил обеспокоенность возможным восстанием, намекая на потенциальное сговор между чиновниками министерства юстиции и организаторами побега в Сен-Марке.

Правоохранители обратились к общественности за помощью в идентификации сбежавших заключенных, но не уточнили точное количество побегов. Вокруг тюрьмы раздавались выстрелы. На социальных сетях появились видеоролики с дымом и пламенем, поднимающимися от исправительного центра. Точное число заключенных, содержащихся в тюрьме, оставалось неясным.

Это третий побег из тюрьмы в Гаити в этом году. В марте преступные организации освободили тысячи заключенных, штурмуя два крупнейших пенитенциарных учреждения в столице Порт-о-Пренс. Это преступление спровоцировало цепь событий, которая привела к отставке премьер-министра Ариэля Генри.

Тюрьмы Гаити страдают от огромного переполнения, что приводит к длительным заключениям до суда из-за перегруженной судебной системы. В 2021 году только 16% из 11 816 заключенных страны были законно осуждены, согласно данным Организации Объединенных Наций. Также сохраняются нехватка воды и пищи, а также хроническое недоедание, что усугубляет условия в тюрьмах. В прошлом году эти неблагоприятные условия привели к смерти 185 заключенных, в основном из-за болезней, вызванных недоеданием.

Третий побег из тюрьмы в Гаити в этом году произошел в учреждении в Сен-Марке. Ранее, в марте, тысячи заключенных были освобождены из двух крупнейших пенитенциарных учреждений в Порт-о-Пренсе, что спровоцировало серию событий, приведших к отставке премьер-министра.

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