Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиТакже

В Франции ухудшается инфляция

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута

В Франции ухудшается инфляция

Август ознаменовался снижением темпов инфляции во Франции, согласно предварительным данным, которые показали, что она опустилась ниже порога в 2%, установленного Европейским центральным банком (ЕЦБ). Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) сообщил, что потребительские цены выросли на 1.9% в годовом исчислении, что было объявлено в пятницу. Федеральное статистическое управление Германии ранее сообщило о неожиданном снижении инфляции до 1.9% в четверг.

Как и в Германии, INSEE связывает это в основном с ценами на энергоносители. Однако в Германии наблюдалось значительное снижение на 5.2% по сравнению с предыдущим годом, в то время как во Франции темп роста цен замедлился до 0.5%. Цены на пищевые продукты и услуги также росли более умеренными темпами во Франции, чем в Германии.

Эти данные могут побудить ЕЦБ к дальнейшему снижению процентных ставок. Комитет ЕЦБ будет рассматривать дальнейшую денежно-кредитную политику 13 сентября. В июне ЕЦБ возглавил ведущие центральные банки западных стран, снизив процентные ставки на 0.25%, установив ставку, по которой коммерческие банки могут брать кредиты у ЕЦБ, на уровне 4.25%.

Цель центрального банка - поддерживать темп инфляции на уровне 2% с использованием гармонизированного индекса потребительских цен в качестве ориентира, что позволяет сравнивать страны еврозоны. Согласно данным Федерального статистического управления Германии, этот показатель составил точный 2% в августе, в то время как INSEE сообщило, что он немного превысил эту цель во Франции, составив 2.2%.

Снижение инфляции во Франции также может сигнализировать о потенциальном дальнейшем снижении процентных ставок ЕЦБ, поскольку они стремятся поддерживать темп инфляции на уровне 2%. Кроме того, более умеренный рост цен во Франции по сравнению с Германией может повлиять на дискуссии ЕЦБ о денежно-кредитной политике 13 сентября.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Канцлер подчеркнул необходимость установления регламентов, призванных ускорить его выдворение.
Политика

Шолц отмечает сотрудничество между властями Северного Рейна-Вестфалии.

Шолц отмечает сотрудничество между властями Северного Рейна-Вестфалии. После летального ножевого нападения в Солingen канцлер Германии Олаф Шольц выявил недостатки в работе местных властей в Северном Рейне-Вестфалии. Лидер СДПГ заявил, как цитирует "Der Spiegel", что необходимо расследовать, почему 26-летний сириец, подлежащий депортации в Болгарию, не был депортирован местными властями.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Стадион «Штайгервальд» в Эрфурте в настоящее время ищет спонсора формы в рамках лото, проводимого...
Федеральные земли Германии

Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Ищет спонсора для футболки, Rot-Weiß Erfurt прибегает к необычному способу. Команда предлагает билеты взамен. Но эти билеты не очень доступны по цене.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Федеральные земли Германии

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно