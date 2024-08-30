В Франции ухудшается инфляция

Август ознаменовался снижением темпов инфляции во Франции, согласно предварительным данным, которые показали, что она опустилась ниже порога в 2%, установленного Европейским центральным банком (ЕЦБ). Национальный институт статистики и экономических исследований (INSEE) сообщил, что потребительские цены выросли на 1.9% в годовом исчислении, что было объявлено в пятницу. Федеральное статистическое управление Германии ранее сообщило о неожиданном снижении инфляции до 1.9% в четверг.

Как и в Германии, INSEE связывает это в основном с ценами на энергоносители. Однако в Германии наблюдалось значительное снижение на 5.2% по сравнению с предыдущим годом, в то время как во Франции темп роста цен замедлился до 0.5%. Цены на пищевые продукты и услуги также росли более умеренными темпами во Франции, чем в Германии.

Эти данные могут побудить ЕЦБ к дальнейшему снижению процентных ставок. Комитет ЕЦБ будет рассматривать дальнейшую денежно-кредитную политику 13 сентября. В июне ЕЦБ возглавил ведущие центральные банки западных стран, снизив процентные ставки на 0.25%, установив ставку, по которой коммерческие банки могут брать кредиты у ЕЦБ, на уровне 4.25%.

Цель центрального банка - поддерживать темп инфляции на уровне 2% с использованием гармонизированного индекса потребительских цен в качестве ориентира, что позволяет сравнивать страны еврозоны. Согласно данным Федерального статистического управления Германии, этот показатель составил точный 2% в августе, в то время как INSEE сообщило, что он немного превысил эту цель во Франции, составив 2.2%.

Снижение инфляции во Франции также может сигнализировать о потенциальном дальнейшем снижении процентных ставок ЕЦБ, поскольку они стремятся поддерживать темп инфляции на уровне 2%. Кроме того, более умеренный рост цен во Франции по сравнению с Германией может повлиять на дискуссии ЕЦБ о денежно-кредитной политике 13 сентября.

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