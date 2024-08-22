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В этом конфликте южные и пустынные регионы борются за подход к растительности.

 and  Grigoriy Williams
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Внутренние разногласия усиливаются между западными и южными фракциями, сосредоточенными на будущем...
Внутренние разногласия усиливаются между западными и южными фракциями, сосредоточенными на будущем курсе союза.

В этом конфликте южные и пустынные регионы борются за подход к растительности.

В последнее время вновь разгорелись дискуссии о будущем месте зелёных в союзе. Вспыхнули они после слухов о лидере фракции зелёных Катарине Дрёге. Маркус Зёдер, возглавляющий ХСС, вновь отверг идею "чёрно-зелёной" коалиции на федеральном уровне после выборов. За ним последовала позиция из Северного Рейна-Вестфалии. В то же время, потенциальный кандидат зелёных на пост канцлера Роберт Хабек выразил готовность вести переговоры о коалиции с союзом.

Эта дискуссия в союзе была вызвана заявлениями Дрёге. В " Süddeutschen Zeitung" она критиковала текущую коалицию с СДПГ и ФДП, заявив: "Для нас ясно: так продолжаться не может в будущем правительстве". Зеленые "внимательно рассмотрят, в какую коалицию мы войдем после следующих федеральных выборов", - заявила она, даже намекнув на потенциальный союз с союзом.

Зёдер отреагировал с презрением, назвав подобный шаг "стыдным". Он заявил, что зелёные являются "идеологическим ядром" правительства "светофора", которое "срочно нуждается в замене". Поэтому, настаивал он, "не должно быть продолжения зелёных в правительстве". Он прямо атаковал Хабека, который недавно выразил желание баллотироваться на пост канцлера. Зёдер назвал Хабека "худшим министром экономики в истории Германии". Для ХСС он заявил: "Для нас совершенно ясно: после следующих выборов не будет "чёрно-зелёной" коалиции".

Однако Вюст, который правит вместе с зелёными в Северном Рейне-Вестфалии, противопоставил позицию Зёдера. Он указал на успешное и доверительное сотрудничество между ХДС и зелёными в его штате и других местах. Он посоветовал союзу быть открытым для переговоров и коалиций с демократическими партиями центра на всех политических уровнях.

"Что произойдет с кем, будет обсуждаться и пересматриваться после выборов", - заявил Вюст. Однако он также отметил, что ФДП и СДПГ "ближе к нам как к союзу по многим пунктам", указывая на то, что коалиция с ними также является вариантом.

Оба, Зёдер и Вюст, рассматриваются как потенциальные кандидаты на пост канцлера, если лидер ХДС Фридрих Мерц не победит. Решение о том, кто поведёт союз в избирательную кампанию на федеральных выборах 2025 года, будет принято после трёх выборов в восточных землях в сентябре.

ХДС и зелёные также совместно управляют в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг. Совместные альянсы с СДПГ также существуют в Бранденбурге и Саксонии.

Лидер группы зелёных Катарина Дрёге вызвала споры своей критикой текущей коалиции с СДПГ и ФДП, предлагая внимательно рассмотреть потенциальный союз с союзом в будущих выборах. В то же время, потенциальный кандидат зелёных на пост канцлера Роберт Хабек выразил готовность вести переговоры о коалиции с союзом.

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