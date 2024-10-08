В день 7 октября Харрис будет отмечать это событие, посадив дерево в своей резиденции.

Традиционно, семьи вице-президентов сажают деревья на территории своего жилища. В этот понедельник они планируют посадить гранатовое дерево, символизирующее надежду и праведность в иудаизме, что станет первым таким случаем для Харрис и Эмхофа на этой территории.

Сложная ситуация на Ближнем Востоке стала серьезным вызовом для Харрис, когда она возглавила демократический билет в этом году. Активисты и лидеры арабско-американского сообщества призывали Харрис дистанцироваться от политики в отношении Израиля президента Джо Байдена, особенно во время встречи в Мичигане в прошлую пятницу.

Харрис последовательно придерживается позиции, что Израиль имеет право на самооборону, одновременно признавая интенсивные эмоции, связанные с гуманитарной катастрофой в регионе.

Она подчеркнула насилие, имевшее место 7 октября, на мероприятии в Белом доме в июне, сосредоточившись на войне Израиля и ХАМАС в рамках инициативы по привлечению внимания к насилию, связанному с конфликтом.

Харрис и Эмхоф, который является евреем, выступят перед прессой в понедельник. Харрис поделится воспоминаниями о 7 октября и вновь подтвердит свою приверженность безопасности Израиля и еврейскому сообществу, как заявил официальный представитель.

Эмхоф примет участие в мероприятии Американского еврейского комитета 7 октября в Вашингтоне, округ Колумбия, где прочтет молитву.

По меньшей мере, 1200 человек погибли в Израиле 7 октября 2023 года, когда более 1500 боевиков ХАМАС атаковали Израиль, и многие все еще удерживаются в заложниках ХАМАС. Война Израиля в Газе привела к гибели более 40 000 палестинцев, согласно данным министерства здравоохранения, и спровоцировала серьезный гуманитарный кризис.

Харрис открыто высказывалась о ситуации в Газе, в частности, во время своей речи в Селме, штат Алабама, в марте, когда она упомянула, что люди в регионе "умирают от голода" из-за "негуманных" условий.

В интервью CBS “60 Minutes”, которое выйдет в эфир в понедельник, Харрис заявила, что США влияют на принятие решений Израилем, несмотря на то, что на Ближнем Востоке приближается более широкий конфликт, но она не подтвердила, считает ли она Израиль “близким союзником” премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

“Дипломатическая работа, которую мы ведем с руководством Израиля, является постоянным предприятием, чтобы донести наши принципы, в том числе необходимость гуманитарной помощи, необходимость окончания этого конфликта и необходимость достижения соглашения, которое приведет к освобождению заложников и установлению прекращения огня. Мы будем продолжать оказывать давление на Израиль и лидеров региона в этом отношении”, - сказала она, отвечая на вопрос о влиянии США на Нетаньяху.

Когда ее спросили о восприятии того, что израильское руководство часто не слышит США, Харрис без подробностей подтвердила, что администрация оказала влияние.

“Усилия, которые мы предприняли, привели к нескольким движениям в регионе со стороны Израиля, в результате различных факторов, в том числе нашего призыва к изменениям в регионе”, - сказала она.

Во время встречи в Мичигане в прошлую пятницу активисты арабско-американского сообщества призвали Харрис более решительно выступать за прекращение войны в Газе из-за растущего недовольства ее реакцией на недавние эскалации Израиля в Ливане.

Встреча, назначенная на 10 минут, продлилась 20 минут, как сообщил Ва’эль Альзаят, генеральный директор Emgage Action, группы, занимающейся повышением участия мусульман-американцев в голосовании. Харрис не сделала никаких обещаний, сказал он, но заверила их, что она также хочет прекращения войны и приложит все усилия для достижения этой цели.

Харрис иногда сталкивалась с беспорядками на митингах во время предвыборной кампании со стороны про-палестинских протестующих. В таких случаях Харрис повторяла, что администрация работает над достижением соглашения о прекращении огня.

Политические tensions на Ближнем Востоке, в частности, конфликт Израиль-Палестина, стали спорным вопросом для вице-президента Харрис, требуя от нее ведения тонких дипломатических переговоров. Харрис выступает за гуманитарную помощь и прекращение огня в регионе, демонстрируя политическую сложность своей должности.

Несмотря на давление и критику со всех сторон, Харрис продолжает участвовать в политике, стремясь уравновесить интересы разных сообществ, одновременно придерживаясь твердой позиции о праве Израиля на самооборону.

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