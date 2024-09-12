В Бранденбурге есть возможность отключить светофоры.

Ян Реманн в настоящее время спешит с собрания на собрание в Бранденбурге. Как глава местного отделения ХДС, у него есть четкая цель: стать министром-президентом Бранденбурга. Однако политикой заниматься не приходится, а вот другое дело - его поймали пьяным за рулем электросамоката, и теперь он должен отвечать перед законом. В интервью он рассказывает о своих амбициях стать преемником Диетмара Вайдке.

ntv.de: Г-н Реманн, вы стремитесь стать первым министром-президентом ХДС в Бранденбурге. Выборы скоро, 22 сентября - как вы себя чувствуете?

Ян Реманн: У меня высокий настрой. Через 11 дней состоятся выборы, и я уверен, что мы достигнем наших целей. Диетмар Вайдке объявил, что не будет баллотироваться на второй срок при нынешних обстоятельствах.

Вы имеете в виду его заявление о том, что он не будет баллотироваться на пост министра-президента, если СДПГ не будет самой сильной партией?

Ян Реманн: Именно. В течение последних нескольких лет СДПГ стабильно занимала второе место во всех опросах. Поэтому жители Бранденбурга выберут 22 сентября, кто станет преемником Диетмара Вайдке. На мой взгляд, ни у кого другого, даже в СДПГ, нет шансов.

Вы разъезжаете по сельской местности с деревянной скамейкой из родительского дома, завязывая разговоры. Какие выводы вы делаете из этих бесед?

Меня всегда поражает, насколько Бранденбург неоднороден. Как жизнь людей зависит от того, где они живут. Зачастую решения принимаются с прицелом на большие города, а проблемы в небольших городах остаются без внимания.

Как так?

Например, в общественном транспорте и не только. Если вы хотите отремонтировать 200-летний фермерский дом в соответствии со стандартами перехода к возобновляемым источникам энергии, это гораздо сложнее, чем в новом здании. Многие беспокоятся о своем будущем. Они не чувствуют, что делается достаточно для обеспечения процветания, например, в экономической или образовательной политике.

Вас все еще часто спрашивают об инциденте с электросамокатом? Два месяца назад вас поймали пьяным за рулем, и вам пришлось сдать водительские права и выплатить штраф в размере 8000 евро.

Конечно, я слышал все шутки на эту тему за последние два месяца. Такова плата за ошибку. Но теперь люди больше интересуются другими темами, в частности, как будет управляться эта земля в будущем.

Это было уголовное преступление, так как были зафиксированы уровни более 1,1 промилле. Это было 1,3. Можно ли все еще иметь амбиции на высший пост в Бранденбурге после такой оплошности? Вы бы так легко простили политического соперника?

Одно дело - ошибки на работе, а другое - личные промахи. Я думаю, жители Бранденбурга могут сами судить об этой ошибке.

Вы снова сели на электросамокат с тех пор?

Нет.

Давайте поговорим о содержании, например, о самой важной проблеме штата: образовании. Как вы планируете бороться с нехваткой учителей?

Нехватка учителей есть во всех федеральных землях. Например, в Саксонии тоже есть нехватка учителей. Тем не менее, Саксония возглавляет рейтинг образовательного мониторинга Инициативы новой социально-рыночной экономики. Бранденбург, однако, занимает второе место с конца. Министерство образования Бранденбурга находится под контролем СДПГ уже 30 лет. Каждый второй ребенок плохо читает, пишет или считает к концу четвертого класса. Это раздражает многих родителей, и я их понимаю.

Что вы планируете сделать лучше?

Надо вернуть в центр внимания основные компетенции: чтение, письмо, арифметика. Поэтому мы планируем ввести обязательную программу дошкольного образования в детских садах, чтобы уменьшить разницу в начале первого класса. И: Оценки важны для обратной связи родителям, детям и учителям. Поэтому они должны предоставляться раньше, чем в четвертом классе, как это происходит сейчас в некоторых школах. Тем, кто отстает, должны предоставляться дополнительные занятия. Дети заслуживают нашей лучшей помощи.

Даже предприниматели в Бранденбурге жалуются на чрезмерную бюрократию. Что можно сделать на уровне штата? Многие предписания исходят из Берлина и Брюсселя.

К сожалению, это часто используется как отговорка. Посмотрите на Северный Рейн-Вестфалию. Правительство, возглавляемое ХДС, уже приняло несколько пакетов по дерегулированию. Это тоже могло бы сработать в Бранденбурге. Мы должны слушать ремесленников, бизнесменов и граждан о тех правилах, которые конкретно мешают их прогрессу, и затем вносить необходимые изменения. Поэтому мы планируем вводить новые законы только на ограниченный пятилетний период. Это обещание пересмотреть и потенциально заменить эти законы, если появятся более эффективные решения, возможно, с помощью искусственного интеллекта. Также нужен цифровой контроль, чтобы привести существующие правила в соответствие с современностью.

Компании также страдают от высоких цен на энергию. Это могло бы быть вариантом для вас возобновить импорт российского газа, как предлагает Михаэль Кречмер в Саксонии?

Нам нужна большая рациональность в энергетической политике. Это включает в себя улучшение энергетической инфраструктуры, чтобы использовать ветровую энергию, генерируемую в Бранденбурге, локально. Не стоит выходить из угля раньше срока. Компромисс по углю с датой выхода в 2038 году был трудной навигацией и должен быть соблюден. Если мы выйдем раньше, как предлагают "Зеленые", цены на энергию также вырастут.

А что насчет российского газа?

Вопрос конфликта с Россией, в частности, в Уккермарке на НПЗ PCK в Шведте, вызывал обеспокоенность. Наша позиция всегда заключалась в том, что санкции должны в первую очередь затрагивать Россию и не наносить ущерб Германии. Было найдено временное решение с Казахстаном, но долгосрочной перспективы нет, что вызывает неопределенность.

В Шведте перерабатывается нефть. Не мог бы российский газ снова стать вариантом для нашего энергоснабжения?

НПЗ в настоящее время зависит от казахстанской нефти, перевозимой по трубопроводу, проходящему через территорию России. Однако это лишь краткосрочное решение. После разрешения конфликта в Украине другие источники энергии, будь то газ или нефть, скорее всего, снова станут доступными для Германии. Я считаю неправильным окончательно исключать такие возможности.

В настоящее время в альянсе с ХДС и "Зелеными" правит СДПГ. Был бы это ваш предпочтительный союз?

Я работаю над сильным результатом ХДС. В настоящее время кажется, что возможен центр-коалиция в Бранденбурге. Конечно, я надеюсь на результат, который даст нам переговорную силу. Но в конечном итоге это зависит от избирателей.

Если ХДС станет самой сильной фракцией в Бранденбурге, будет ли министром образования представитель ХДС?

ХДС несет ответственность за все области. Распределение министерств является результатом переговоров о коалиции.

АФД также может стать самой сильной силой в Бранденбурге. Вы четко дистанцируетесь от возможности сформировать коалицию с ними. Вы хотите сделать обращение к избирателям. Но разве они не слишком ксенофобны, пророссийски настроены и крайне правы?

Было бы серьезной ошибкой полностью отвергать всех избирателей АФД. Хотя среди них действительно есть крайние элементы, многие видят в них возможность выразить недовольство существующими партиями и продвигать другую политику, больше ориентированную на нужды людей. Я хочу работать с этими людьми и предложить им привлекательную альтернативу.

Во многих комментариях отмечается, что недовольство коалицией "светофор" в Берлине сыграло значительную роль в Тюрингии и Саксонии. Как вы относитесь к этой ситуации?

Недовольство коалицией "светофор" в Бранденбурге столь же распространено, как и в Тюрингии, Саксонии и других регионах страны. Но в Бранденбурге есть возможность выключить "светофор". СДПГ не может просто проигнорировать поражение в своей последней опорной точке. Даже Саксия Эскен и Олаф Шольц должны подумать, могут ли вещи продолжаться так, как есть. Те, кто хочет стабильное правительство в Бранденбурге и конец "светофорного" хаоса в Берлине, должны голосовать за ХДС 22 сентября.

Но разве снова управлять с СДПГ и "Зелеными" не противоречит вашему аргументу?

Нет. СДПГ управляла этим штатом из государственного канцелярии более 30 лет. Пришло время для смены. И выбор министра-президента может сделать значительную разницу. Я хочу сформировать правительство перемен с новыми приоритетами в образовании, внутренней безопасности и миграции.

Была бы BSW жизнеспособным потенциальным партнером?

Их политические позиции в штате частично совпадают, например, в области внутренней безопасности. Но хотят ли они вообще управлять? Вот в чем вопрос. Фрау Вагенкнехт, похоже, больше заинтересована в установке препятствий, чтобы в конечном итоге избежать принятия на себя правительственной ответственности. Моя основная озабоченность - их позиция по отношению к Бундесверу. В следующем законодательном периоде у нас, как у штата, есть критически важные задачи по приведению Бундесвера в соответствие с требованиями обороны, в том числе инфраструктура и места расположения Бундесвера, которые нуждаются в расширении. Мы поддерживаем наших солдат. Любой, кто хочет сформировать коалицию с ХДС, должен выровнять свою позицию с этой позицией.

После выборов также будет принято решение о "К-вопросе" в Союзе. Кого вы предпочитаете: господина Мерца, господина Сöder или господина Вюста?

Мы коллективно решим это после выборов, как было согласовано ранее.

Что касается предстоящих выборов в ландтаг Бранденбурга, Реманн выражает уверенность в достижении своих целей и считает, что жители Бранденбурга определят преемника Вайдке.

Во время общения с гражданами Реманн получил представление о разнообразных потребностях и заботах жителей Бранденбурга, в частности, в отношении транспорта и образования.

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