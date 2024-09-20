В ближайшем будущем Volkswagen может сократить до 30 000 рабочих мест в Германии.

Автогигант Volkswagen может рассмотреть возможность сокращения до 30 000 рабочих мест в Германии в ближайшее время, как сообщает Manager-Magazin со ссылкой на внутренние источники. Кроме того, издание утверждает, что главный финансовый директор Арно Антлиц рассматривает возможность снижения инвестиций в течение следующих пяти лет, с 170 миллиардов евро до 160 миллиардов евро на период с 2025 по 2029 год.

Volkswagen не комментировал эти слухи публично. Компания испытывает трудности с управлением расходами в мощном сегменте VW Pkw и расторгла десятилетнее соглашение о защите рабочих мест с немецкими профсоюзами. Ходят слухи о закрытии заводов и увольнениях.

Генеральный директор Томас Шэфер стремится повысить операционную маржу до целевого уровня в 6,5% в ближайшие годы. Переговоры с IG Metall запланированы на 25 сентября.

Ситуация кажется настолько серьезной, что значительные сокращения рабочей силы кажутся вероятными. Manager Magazin сообщает, что внутри корпорации предложили сократить 30 000 рабочих мест из нынешних 130 000, и якобы новый CEO Оливер Блюме считает эту цифру реалистичной в долгосрочной перспективе. Его предшественник, Герберт Дисс, столкнулся с сопротивлением, когда предлагал подобные планы сокращения рабочих мест, и был вынужден от них отказаться.

Группа Volkswagen рассматривает возможность значительного сокращения рабочих мест, что может привести к увольнению до 30 000 сотрудников в Германии в качестве меры по снижению затрат. При этом генеральный директор Томас Шэфер стремится повысить операционную маржу, что подчеркивает необходимость изменений в составе рабочей силы.

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