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В БКА разрешат обыски в домах в рамках расследования терроризма

 and  James Williams
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Дополнительные привилегии применяются только в случае утверждения кабинетом и Бундестагом в...
Дополнительные привилегии применяются только в случае утверждения кабинетом и Бундестагом в конкретных ситуациях реальной опасности. (Архивное изображение)

- В БКА разрешат обыски в домах в рамках расследования терроризма

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фэзер (СДПГ) планирует предоставить Федеральному уголовному полицейскому управлению (БКА) право проводить тайные обыски в жилых помещениях в определенных случаях. Об этом свидетельствует проект из ее министерства, который в настоящее время обсуждается на правительственном уровне. Согласно проекту, такое мера будет разрешена только в том случае, если "существует конкретная угроза в связи с подготовкой теракта и остается неясным конкретный этап планирования", - говорится в обосновании проекта.

Предпосылкой для тайного обыска БКА также является то, что в конкретном случае нет других средств для предотвращения надвигающейся опасности без серьезного риска для успеха уголовного расследования. Также потребуется судебный приказ. Впервые об этом проекте сообщило "Редакционное объединение Германии" (РНД).

Проект закона об изменении Закона о Федеральном уголовном полицейском управлении и Закона о Федеральной полиции также включает право сравнивать биометрические данные изображений в Интернете и разрешение на оценку уже собранных данных и выявление существующих связей с помощью инструментов на основе ИИ. Представитель Федерального министерства внутренних дел заявил, что "реальное наблюдение и реальное распознавание лиц в общественных местах" не предусмотрены в проекте. Из кругов безопасности сообщалось, что полицейские органы нуждаются в "эффективных и современных инструментах" tanto в цифровом, так и в аналоговом мирах.

Установка шпионского ПО

Одной из целей тайных обысков в жилых помещениях может быть нейтрализация потенциального оружия без ведома лица, заинтересованного в этом, как объясняется в проекте Министерства внутренних дел. Например, боеприпасы могут быть заменены или основное вещество для производства взрывчатых веществ может быть заменено, чтобы предотвратить нападение.

Проект также заявляет, что физический доступ к ИТ-устройствам является "технически самым безопасным и быстрым способом внедрения программного обеспечения, необходимого для доступа к информационным технологическим системам". Такая мера также должна быть разрешена "исключительно для предотвращения опасностей международного терроризма".

Комиссия в составе правительства в настоящее время рассматривает проект от федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер, который предлагает разрешить Федеральному уголовному полицейскому управлению проводить тайные обыски в определенных ситуациях угрозы. Комиссии также необходимо учитывать, что для таких обысков требуется судебный приказ.

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