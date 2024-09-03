Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВозвращение

В беспрецедентном шаге спрос на британские облигации достиг рекордного уровня в 110 миллиардов фунтов стерлингов.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

В беспрецедентном шаге спрос на британские облигации достиг рекордного уровня в 110 миллиардов фунтов стерлингов.

Необычный запрос на 15-летний гособлигацию Великобритании вызвал огромный отклик, с заявками, превышающими £110 миллиардов (примерно €131 миллиардов), согласно Управлению государственным долгом (УГД), которое управляет долгом страны. Это превзошло предыдущий рекорд продаж в синдикате.

Несмотря на такой большой интерес, было выделено только £8 миллиардов для этой облигации. Облигация имеет купон 4,375% и погашается в январе 2040 года.

Этот успешный выпуск служит еще одним признаком сильного интереса инвесторов к облигациям Великобритании, в основном благодаря более высоким доходам по сравнению с другими странами. Это в основном связано с спекуляциями о том, что Банк Англии, возможно, не снизит процентные ставки так резко, как Федеральная резервная система США или Европейский центральный банк в следующем году.

Инвесторы предоставляют деньги правительству Великобритании в обмен на покупку облигаций, получая предопределенные процентные платежи до возврата первоначальных инвестиций при погашении. Кроме того, они могут продать эти ценные бумаги на рынке, если возникнет такая необходимость.

Облигация была выпущена по цене 100,351, что эквивалентно доходности 4,3438%. Эта доходность варьируется в соответствии с колебаниями цены облигации.

Несмотря на переполненный спрос, только часть заявок была выделена для возврата облигации. Инвесторы получат обратно свои первоначальные инвестиции вместе с предопределенными процентными платежами при погашении облигации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Два потенциальных кандидата, воспринятые как потенциальные канцлеры: культивирующий проводить время...
Политика

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности.

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности. Коалиция светофора поставила Союз в сложное положение из-за своего рекордного непопулярности. Сейчас ХДС и ХСС просто нужно забить гол. Вопрос в том, кто станет канцлером Союза, чтобы сделать этот удар? Председатель ХДС Фридрих Мерц является явным фаворитом, но

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.
Политика

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных. Из-за самой сильной за десятилетия засухи Намибия в настоящее время проводит отстрел более 700 диких животных, в том числе бегемотов и слонов. На данный момент уже отстреляно около 160 животных, как подтвердило Министерство окружающей среды и туризма. Целью отстрела является облегчение водных

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения
Политика

Участники обсуждения иммиграционных вопросов ищут решения

В своей Immutableolimческой политике ХДС и ХСС выступают за более строгий подход, чем предлагают «arzystochnayaakespearey». Существует ли возможность сойтись между двумя сторонами?

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
За последние несколько месяцев, примерно 12 901 человек, в основном на небольших судах,...
Политика

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш

Более десяти мигрантов погибли во время попытки пересечь Ла-Манш Попытка пересечь пролив Ла-Манш унесла жизни как минимум десяти мигрантов во Франции. Судно, перевозившее примерно 60 человек, развалилось, сообщает местная префектура. Вероятность новых жертв остается высокой. Многие получили серьезные травмы, как сообщила местная газета "La Voix du Nord". Этот

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Два потенциальных кандидата, воспринятые как потенциальные канцлеры: культивирующий проводить время...
Политика

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности.

По сравнению с Мерцем, южные и особенно засушливые регионы ощущают рост популярности. Коалиция светофора поставила Союз в сложное положение из-за своего рекордного непопулярности. Сейчас ХДС и ХСС просто нужно забить гол. Вопрос в том, кто станет канцлером Союза, чтобы сделать этот удар? Председатель ХДС Фридрих Мерц является явным фаворитом, но

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.
Политика

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных.

Недавно в Намибии исчезло около 700 диких животных. Из-за самой сильной за десятилетия засухи Намибия в настоящее время проводит отстрел более 700 диких животных, в том числе бегемотов и слонов. На данный момент уже отстреляно около 160 животных, как подтвердило Министерство окружающей среды и туризма. Целью отстрела является облегчение водных

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Во многих организациях, расположенных в MV, вакансии для тренировочных позиций остаются...
Федеральные земли Германии

Примерно 43% сельскохозяйственных предприятий испытывают трудности с заполнением рабочих мест.

Многие компании в MV испытывают трудности с заполнением вакансий на обучение, как показывает исследование, проведенное Палатой торговли и промышленности страны. В этом контексте прослеживается обеспокоивающая тенденция.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.
Федеральные земли Германии

После урагана, музыка вновь возродилась на юго-западе.

Вновь цветит: любительская музыка в Баден-Вюртемберге переживает подъем после уменьшения числа участников, частично связанного с коронавирусом, как показывают недавние статистические данные, связанные с тубами, тромбонами и треугольниками.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно