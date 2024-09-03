В беспрецедентном шаге спрос на британские облигации достиг рекордного уровня в 110 миллиардов фунтов стерлингов.

Необычный запрос на 15-летний гособлигацию Великобритании вызвал огромный отклик, с заявками, превышающими £110 миллиардов (примерно €131 миллиардов), согласно Управлению государственным долгом (УГД), которое управляет долгом страны. Это превзошло предыдущий рекорд продаж в синдикате.

Несмотря на такой большой интерес, было выделено только £8 миллиардов для этой облигации. Облигация имеет купон 4,375% и погашается в январе 2040 года.

Этот успешный выпуск служит еще одним признаком сильного интереса инвесторов к облигациям Великобритании, в основном благодаря более высоким доходам по сравнению с другими странами. Это в основном связано с спекуляциями о том, что Банк Англии, возможно, не снизит процентные ставки так резко, как Федеральная резервная система США или Европейский центральный банк в следующем году.

Инвесторы предоставляют деньги правительству Великобритании в обмен на покупку облигаций, получая предопределенные процентные платежи до возврата первоначальных инвестиций при погашении. Кроме того, они могут продать эти ценные бумаги на рынке, если возникнет такая необходимость.

Облигация была выпущена по цене 100,351, что эквивалентно доходности 4,3438%. Эта доходность варьируется в соответствии с колебаниями цены облигации.

Несмотря на переполненный спрос, только часть заявок была выделена для возврата облигации. Инвесторы получат обратно свои первоначальные инвестиции вместе с предопределенными процентными платежами при погашении облигации.

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